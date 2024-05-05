«Байер» повторил рекорд «Бенфики» по серии без поражений во всех турнирах. Он держится с 1965-го

«Байер» повторил рекорд «Бенфики», установленный в XX веке.

Леверкузенцы разгромили «Айнтрахт» в гостях (5:1) в 32-м туре Бундеслиги. Это 48-й матч « » без поражений во всех турнирах.

По этому показателю немецкий клуб сравнялся с «Бенфикой», которая также провела 48 матчей подряд без поражений во всех официальных соревнованиях в период с 22 декабря 1963 года по 7 февраля 1965 года.

Это две лучшие беспроигрышные серии в истории европейского футбола для клубов, выступавших в еврокубковых соревнованиях.