«Байер» повторил рекорд «Бенфики» по серии без поражений во всех турнирах. Он держится с 1965-го

Теги Байер высшая лига Португалия Бенфика бундеслига Германия Лига Европы УЕФА рекорды Футбол

«Байер» повторил рекорд «Бенфики», установленный в XX веке.

Леверкузенцы разгромили «Айнтрахт» в гостях (5:1) в 32-м туре Бундеслиги. Это 48-й матч «Байера» без поражений во всех турнирах.

По этому показателю немецкий клуб сравнялся с «Бенфикой», которая также провела 48 матчей подряд без поражений во всех официальных соревнованиях в период с 22 декабря 1963 года по 7 февраля 1965 года.

Это две лучшие беспроигрышные серии в истории европейского футбола для клубов, выступавших в еврокубковых соревнованиях.

Материалы по теме

52 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Нет слов 🔥
+127
0
+127
Главное, чтобы потом Алонсо их тоже на 100 лет не проклял))
+119
-2
+117
Ответ JuVero
Главное, чтобы потом Алонсо их тоже на 100 лет не проклял))
Леверкузен и так 120 лет был проклят в Бундеслиге.
+82
-3
+79
Все ждали осечки с Боруссией,следом с Ромой потом с Айнтрахтом .А надо всего лишь наслаждаться что есть такая команда , которая творит историю на твоих глазах
+51
0
+51
Ответ Гроссмейстер Д
Леверкузен и так 120 лет был проклят в Бундеслиге.
Странно, ведь Бундеслиге всего 61 год)))
+40
-1
+39
Ответ Tigo_Volchara93
Комментарий скрыт
надеюсь не остановит
+31
-1
+30
Снимаю шляпу, как болельщик Баварии.
+30
-3
+27
Это они вторым составом играли. В гостях. С "Айнтрахтом", который на 6 месте.
+22
0
+22
Ответ N. Y.
Комментарий удален пользователем
Сам понял что написал?
+23
-1
+22
Что-то мне подсказывает, что это единственное поражение будет одновременно и самым обидным в сезоне. Футбольный боженька обладает очень странным чувством юмора
+26
-5
+21
Очень приятно, когда такие чудесные вещи, случаются в полностью коммерционализорованнном мире финансовых мешков, которые скупают все таланты.
+19
-1
+18
Ответ олдовый манк
Ставлю что это поражение будет от Бохума
Типа чтобы замкнуть круг.Понимаю
+13
0
+13
Ответ доктор Ливси
Что-то мне подсказывает, что это единственное поражение будет одновременно и самым обидным в сезоне. Футбольный боженька обладает очень странным чувством юмора
Ставлю что это поражение будет от Бохума
+12
-2
+10
Ну, такая серия без поражений тогда и сейчас, мне кажется, это две большие разницы ) Сейчас такое утворить сложнее. Байер красавцы.
+8
0
+8
Ответ Joe Barbar
В восторге! Также никогда не повторится.
Повторится.
Просто, возможно, мы до этого не доживём)
+6
0
+6
Ответ Tigo_Volchara93
Комментарий скрыт
рома влетела 0-2 у себя на поле..боюсь как бы в леверкузане им мешок не накидали.
+7
-1
+6
У меня в футбольном менеджере за сезонов 50, ничего подобного не вышло))
+6
0
+6
Ответ хихидог
Все ждали осечки с Боруссией,следом с Ромой потом с Айнтрахтом .А надо всего лишь наслаждаться что есть такая команда , которая творит историю на твоих глазах
Надеюсь завещателя сезон без поражений и будет невозможно это повторить, все сложные матчи у них позади, Роме они не должны проиграть, а в бундес лиге остались команды которых думаю обыграют
+6
0
+6
Ответ Westmoreland
Очень приятно, когда такие чудесные вещи, случаются в полностью коммерционализорованнном мире финансовых мешков, которые скупают все таланты.
Байер тоже не из бедных
+4
0
+4
Ответ tampa-bay
Байер Реал на минималках
Не уверен что нынешний Реал обыграет нынешний Байер.
+5
-2
+3
Ответ Why always me?!
Байер тоже не из бедных
Всё относительно)
+3
0
+3
Ответ ML26
Та не, одно дело у Карабаха в ЛЕ на последних минутах победу вырывать, и играть с позиции силы как они привыкли в этом сезоне с Сити и Реалом. Такое не прокатит из-за отсутствия опыта. В след сезоне поглядим на них, уже в Суперкубке, если все хорошо сложится
С Баварией 10.02 они играли с позиции силы- результат помним, а Бавария сейчас в полуфинале. В ЛЧ сильнее Байера образца нынешнего сезона, может только Сити и Реал. Жаль, не в том турнире леверкузенцы играли. Уже летом команду могут растащить и настолько мощного Байера в следующем сезоне есть риск уже не увидеть. Хотя еврокубок тоже будет великолепным достижением.
+2
0
+2
В восторге! Также никогда не повторится.
+3
-1
+2
Ответ шиповник
Для нынешнего Байера - тоже.
Байер все же играет не в ЛЧ в этом сезоне, справедливости ради. Абсолютно уверен, что будь Байер там, серия была бы только в Бундес.
+2
0
+2
Ответ Гроссмейстер Д
Интересно, как Байер гремел в ЛЧ, если бы отобрался в прошлом сезоне? Уверен, минимум в полуфинал вышли бы, а может и ушастого подняли.
Там с Карабахом в ЛЕ были проблемы, какой полуфинал🤦
+1
0
+1
Ответ Гроссмейстер Д
Интересно, как Байер гремел в ЛЧ, если бы отобрался в прошлом сезоне? Уверен, минимум в полуфинал вышли бы, а может и ушастого подняли.
Та не, одно дело у Карабаха в ЛЕ на последних минутах победу вырывать, и играть с позиции силы как они привыкли в этом сезоне с Сити и Реалом. Такое не прокатит из-за отсутствия опыта. В след сезоне поглядим на них, уже в Суперкубке, если все хорошо сложится
+1
0
+1
Ответ Дандрей
Повторится. Просто, возможно, мы до этого не доживём)
я про Байер
+1
0
+1
Ответ олдовый манк
Ставлю что это поражение будет от Бохума
главное до 90 минуты поставь 😏
+1
0
+1
Круто в этом году Байер выстрелил..
+1
0
+1
Ответ JuVero
Странно, ведь Бундеслиге всего 61 год)))
Не будьте дотошным, суть вы поняли.
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий