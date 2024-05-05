«Барса» планирует перестройку: де Йонг выставлен на трансфер, предложения по Араухо, Кунде и Рафинье выслушают

«Барселона» планирует перестройку состава после неудачного сезона.

Как пишет Diario Sport, Хави хочет поменять вектор развития команды. Его желание разделяют , и Рафа Юсте.

Каталонский клуб готов выслушать предложения по и Жюлю Кунде. Не исключено, что «Барселона» не станет выкупать Жоау Канселу, который арендован у « ». Лидером обороны на следующий сезон видит Иньиго Мартинеса. Верит в него и руководство. В клуб вернется Эрик Гарсия, который этот сезон проводит в «Жироне». Также возможно возвращение Шади Риада, который хорошо проявил себя в «Бетисе». Кроме того, привлечь к основе могут 19-летнего защитника «Барселоны Б» Микаила Файе.

«Барселона» хочет подписать оборонительного полузащитника. Предпочтительные варианты – Йозуа Киммих из «Баварии» или Мартин Субименди из «Реал Сосьедад». Будущее Ориоля Ромеу в «Барсе» выглядит неопределенно – отмечается, что он сам может подать запрос на трансфер. Кроме того, каталонцы готовы расстаться с Френки де Йонгом, так как он в команде уже пять лет и все еще не показал тот уровень, который от него ждали. Де Йонг выставлен на трансфер. В отношении Педри проявят терпение – дадут возможность восстановиться от травм. Клуб по-прежнему в него верит.

Усилить атаку «Барса» хотела бы игроком топ-уровня – например, Бернарду Силвой. Жоау Феликса вряд ли выкупят у «Атлетико».

Рассматривается вариант с продажей Рафиньи. Его игру оценивают положительно, но в «Барсе» считают, что он не делает разницу. Кроме того, каталонцы хотят усилить атаку, учитывая, что Роберту Левандовскому уже 35 лет, а Витор Роке пока не выглядит футболистом, готовым заменить поляка в старте «Барсы».