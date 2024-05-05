«Барса» планирует перестройку: де Йонг выставлен на трансфер, предложения по Араухо, Кунде и Рафинье выслушают

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«Барселона» планирует перестройку состава после неудачного сезона.

Как пишет Diario Sport, Хави хочет поменять вектор развития команды. Его желание разделяют Жоан Лапорта, Деку и Рафа Юсте.

Каталонский клуб готов выслушать предложения по Рональду Араухо и Жюлю Кунде. Не исключено, что «Барселона» не станет выкупать Жоау Канселу, который арендован у «Манчестер Сити». Лидером обороны на следующий сезон Хави видит Иньиго Мартинеса. Верит в него и руководство. В клуб вернется Эрик Гарсия, который этот сезон проводит в «Жироне». Также возможно возвращение Шади Риада, который хорошо проявил себя в «Бетисе». Кроме того, привлечь к основе могут 19-летнего защитника «Барселоны Б» Микаила Файе.

«Барселона» хочет подписать оборонительного полузащитника. Предпочтительные варианты – Йозуа Киммих из «Баварии» или Мартин Субименди из «Реал Сосьедад». Будущее Ориоля Ромеу в «Барсе» выглядит неопределенно – отмечается, что он сам может подать запрос на трансфер. Кроме того, каталонцы готовы расстаться с Френки де Йонгом, так как он в команде уже пять лет и все еще не показал тот уровень, который от него ждали. Де Йонг выставлен на трансфер. В отношении Педри проявят терпение – дадут возможность восстановиться от травм. Клуб по-прежнему в него верит.

Усилить атаку «Барса» хотела бы игроком топ-уровня – например, Бернарду Силвой. Жоау Феликса вряд ли выкупят у «Атлетико».

Рассматривается вариант с продажей Рафиньи. Его игру оценивают положительно, но в «Барсе» считают, что он не делает разницу. Кроме того, каталонцы хотят усилить атаку, учитывая, что Роберту Левандовскому уже 35 лет, а Витор Роке пока не выглядит футболистом, готовым заменить поляка в старте «Барсы».

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64 комментария
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Интересно за Барсой наблюдать как они в конвульсиях принимают решения. Еще недавно Араухо и де Йонг были неприкасаемы.
+62
-21
+41
Ответ Роман
Интересно за Барсой наблюдать как они в конвульсиях принимают решения. Еще недавно Араухо и де Йонг были неприкасаемы.
С каких пор мнения/фантазии журналистов приравниваются к принятию решений клубом?
+13
-2
+11
Diario Sport. На этом всё.
+13
-3
+10
Ответ Роман
Интересно за Барсой наблюдать как они в конвульсиях принимают решения. Еще недавно Араухо и де Йонг были неприкасаемы.
Журналюги всякую чушь сливают, не надо верить всему что пишут
+12
-3
+9
Ответ Дмитрий Воскресенский
Прости господи, что меня все ещё заставляет болеть за этот клуб 😂😂😂 полная дичь
Теплые воспоминания, камрад. Теплые воспоминания…
+8
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+7
Ответ Savardus
То есть Хави остался не под готовый состав, который он же и создавал а под новую перестройку? Может его на цепь там посадили?
Не стоит все эти вбросы принимать за чистую монету.
Ну как можно в здравом уме писать, что "Лидером обороны на следующий сезон Хави видит Иньиго Мартинеса." ???
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До этой новости писал что Барселоне нужна капитальная перестройка, начиная от игроков заканчивая врачами
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Хави будет перестраивать то, что не смог построить за 2.5года....
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Забавно, что модераторы удаляют комментарии с реальным названием газеты, которая только и делает, что выдумывает какие-то новости о трансферах )
При этом, когда коверкают названия клубов, они оставляют эти комментарии в топе )

Но ведь по факту: Барселона точно не будет делать лидером защиты Иньиго Мартинеса, которому в следующем году 34 года будет )
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Ответ Позывной Фартовый
До этой новости писал что Барселоне нужна капитальная перестройка, начиная от игроков заканчивая врачами
да и уборщиков поменять)
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Барса хочет всех пподать по 100 лямов за брусок. Купить при этом млн по 10, а лучше свободными агентами подписать. Вот это менеджмент)
Фаны на бармалея еще гонят, который Негрейру купил, каждый год судьи тащили в чемпионаие, Эвребе и Айтекина подкупил, Месси золотые шары прикупал из гола в год. И что сейчас? Рычаги, днк да и только.
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Ну да - зато Лева вписывается в вектор развития.
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Верните Месси, Суареса, Неймара и Бусю с Альбой - вот и вся перестройка))
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Есть ли на рынке игрок калибра и умений ФДЙ, который хочет играть за Барсу и которую Барса может себе купить? Очень странно
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Ответ Дмитрий Воскресенский
Прости господи, что меня все ещё заставляет болеть за этот клуб 😂😂😂 полная дичь
Почти слово в слово сказал, после прочтения этой новости)
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Давно не видел такого собрания бредятины. От "лидера обороны Иньиго Мартинеса" до "разочаровавшего Де Йонга". "В отношении Педри проявят терпение" - это вообще шедевр тупости. Хотя понятно что тот, кто новость публиковал, переводил сам (возможно, с помощью гугла).
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Новое мычало, начнем опять с начала
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Кунде нужно оставлять в любом случае. Лучший защитник Барсы в этом сезоне, прогресс очевиден, были провальные матчи после травмы, но когда Жюль в форме, то он даст прикурить многим.
А вот Араухо сильно разочаровал в этом сезоне, особенно за последний месяц.
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Нас ждёт весёлое лето 🙈
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Интересно за Романом наблюдать, как он самый первый на ветки Барсы прискакивает)
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Ответ Vinnipukh Vinni
Не стоит все эти вбросы принимать за чистую монету. Ну как можно в здравом уме писать, что "Лидером обороны на следующий сезон Хави видит Иньиго Мартинеса." ???
Вместо Араухо вполне. Игрок опытный и добротный. Кубарси и Кристенсен в пару. Плюс, при необходимости в центр может уйти Кунде
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Комментарий удален модератором
Ответ iniesta8
Кунде нужно оставлять в любом случае. Лучший защитник Барсы в этом сезоне, прогресс очевиден, были провальные матчи после травмы, но когда Жюль в форме, то он даст прикурить многим. А вот Араухо сильно разочаровал в этом сезоне, особенно за последний месяц.
Ну а Кунде допустим в прошлом сезоне разочаровал)Не исключено,что и в следующем снова обосрется,а Араухо наоборот начнет бистить
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Ответ Антон Буянкин
Хави будет перестраивать то, что не смог построить за 2.5года....
Ну по финансам у Барсы особо не разгуляешься повезло еще что за былые заслуги к ним идут свободными агентами
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Ответ dosik-35@mail.ru
Барсе нужно продать 1)Рафинья 2)Левандовский 3) Күнде 4) Феликс 5) Ф Торрес . Оставить в Запасе Серджо Роберто еще надо посмотреть какие игроки второго тайма . Основа начиная с варатаря Тер Штеген , правый защита Канселу либо Киммих , Левый Защита М.Алонсо (Д.Блинд) , Центральный Защита Араухо , Кристенсен , в запасе молодой игрок Кубарси . Ц Опроник основа Д.Йонг, запасной игрок (О.Ромеу, или Гави) , основа ц полузащитник Педри , Гюндоган . Ц Нападающий Скоростные ловкие устойчивые нужны Мората ,Санчо из дб , Алварес из мс , фланговый игроки Ямал основа , ????? еще надо поискать фланговых игроков .
Для того, чтобы пподать Феликса, Барсе нужно сначала купить Феликса. Уверен, что стоит это делать?) в руководстве Барсы, похоже, сидят вот такие спецы со спортса))
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Ответ Xabi Alonso78
Самого топового игрока Де йонга продают, всяких полен будут дальше выпускать со старта, бгг. Знатно вчерашняя отлепуха по самые помидоры ударила в голову Лолпорте
де йонг на них висит неподьемной зарплатой и не хочет идти на понижение
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Ответ TDB
Теплые воспоминания, камрад. Теплые воспоминания…
Согласен…
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Кунде нельзя продавать, это же универсальный защитник, при Хави расцвел на новой позиции
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Ответ katalonec.uz
Журналюги всякую чушь сливают, не надо верить всему что пишут
Аха, позабавило особенно что они видят лидером Иньиго Мартинеса))) Который даже когда здоровый редко выходит в старте и сидит на банке под Кубарси и Араухо (которого по этой новости они хотят продать)
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Ответ CreatorM
С каких пор мнения/фантазии журналистов приравниваются к принятию решений клубом?
Пока это Позволяет майнить трафик и плюсики, почему нет?
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