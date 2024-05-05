Рублев взял второй «Мастерс» в карьере и станет №6

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев победил №35 Феликса Оже-Альяссима в финале в Мадриде – 4:6, 7:5, 7:5.

Россиянин взял 16-й титул в карьере (общий баланс в финалах 16:8) и второй «Мастерс» (баланс в финалах – 2:3).

За счет этого результата Рублев поднимется на шестую строчку рейтинга.