Рублев взял второй «Мастерс» в карьере и станет №6
Восьмая ракетка мира Андрей Рублев победил №35 Феликса Оже-Альяссима в финале в Мадриде – 4:6, 7:5, 7:5.
Россиянин взял 16-й титул в карьере (общий баланс в финалах 16:8) и второй «Мастерс» (баланс в финалах – 2:3).
За счет этого результата Рублев поднимется на шестую строчку рейтинга.
Надо отдать должное Феликсу, он так не вгрызался в каждый мяч с мезозойской эры (с АО’22 в матче против Медвежонка)
Чумовой матч и чумовая победа! Андрей по классике вытряс всю душу, но за это мы Рыжего и любим
Это было очень давно и в совершенно другом мире..
Вот смотрю очередной матч Рублева и понимаю, что по технике он топ, круче того же Медведя, но блин нервов бы поменьше трепать себе и стабильности и тогда и топ 3 возможен! Удачи Андрею!
Если бы не провалил начало матча, то мог бы и в 2ух закрывать(во 2 и 3 сетах игра шла только на подачах канадца)....
Ну и в целом выводы по психозам сделаны и это самое главное!
Крутой камбэк после серии поражений.