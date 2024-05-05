Рублев взял второй «Мастерс» в карьере и станет №6

Теги ATP Mutua Madrid Open Андрей Рублев Феликс Оже-Альяссим Теннис

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев победил №35 Феликса Оже-Альяссима в финале в Мадриде – 4:6, 7:5, 7:5. 

Россиянин взял 16-й титул в карьере (общий баланс в финалах 16:8) и второй «Мастерс» (баланс в финалах – 2:3).

За счет этого результата Рублев поднимется на шестую строчку рейтинга.

56 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Андрей Рублев в Пасху не проигрывает))
+39
-1
+38
Ответ dimamak10
В Пасху он может повесить баранку в решающем сете Джоковичу в Сербии
Если бы Ролан Гаррос проводился в Пасху, он бы даже пикового Надаля на грунте закрыл, наверное))
+32
-1
+31
Такое ощущение, что сегодня мы видели ВСЁ: и распятие, и непереводимый фольклор, и воскрешение, и в конце триумф.
Надо отдать должное Феликсу, он так не вгрызался в каждый мяч с мезозойской эры (с АО’22 в матче против Медвежонка)
Чумовой матч и чумовая победа! Андрей по классике вытряс всю душу, но за это мы Рыжего и любим
+32
-3
+29
Причём убрал с пути Алькараса, красавчик
+26
-3
+23
Получается Рублёв уже выступил лучше на Мастерсах, чем Вавринка, Бердых, Монфис, Изнер, Чилич, Раонич, Нисикори, Димитров, Тсонга, Гаске?
+19
-2
+17
Ответ Николай Бойко
Андрей Рублев в Пасху не проигрывает))
В Пасху он может повесить баранку в решающем сете Джоковичу в Сербии
+18
-1
+17
Андрюха, какой же ты молодец! С победой, Андрей! Это было просто прекрасно!
+12
-3
+9
Ответ Daria Tikhonova
Такое ощущение, что сегодня мы видели ВСЁ: и распятие, и непереводимый фольклор, и воскрешение, и в конце триумф. Надо отдать должное Феликсу, он так не вгрызался в каждый мяч с мезозойской эры (с АО’22 в матче против Медвежонка) Чумовой матч и чумовая победа! Андрей по классике вытряс всю душу, но за это мы Рыжего и любим
>АО’22 в матче против Медвежонка
Это было очень давно и в совершенно другом мире..
+9
-1
+8
Ответ N.S.A.8.5
Получается Рублёв уже выступил лучше на Мастерсах, чем Вавринка, Бердых, Монфис, Изнер, Чилич, Раонич, Нисикори, Димитров, Тсонга, Гаске?
Грунтовый принц Тим так и не выиграл ни одного грунтового Мастерса, в М-К и Риме даже финала не было)
+9
-1
+8
Два грунтовых Мастерса, специалист по грунту? )
+8
-1
+7
Ответ N.S.A.8.5
Получается Рублёв уже выступил лучше на Мастерсах, чем Вавринка, Бердых, Монфис, Изнер, Чилич, Раонич, Нисикори, Димитров, Тсонга, Гаске?
Я конечно не эксперт, но 3 шлема с биг-3 на пике, Рублеву бы точно никогда не дались... Вавринку можно было бы и вычеркнуть
+8
-1
+7
Ура! 🥳 Воскрес после серии проигрышей, да еще и как!
+8
-1
+7
Дааа! Молоток, заслужил! Первый сет конечно было тревожно, но потом взял себя в руки и уже все было напряженно, но стабильно 💪🏻

Вот смотрю очередной матч Рублева и понимаю, что по технике он топ, круче того же Медведя, но блин нервов бы поменьше трепать себе и стабильности и тогда и топ 3 возможен! Удачи Андрею!
+5
0
+5
Ура, победа! Андрей был великолепен! С победой, Андрей! Так держать!
+5
-1
+4
За такого Андрюху болеть - одно удовольствие. Собранный и не опускающий руки. Даже после неудачного начала было видно, что вцепится и не отдаст
+6
-2
+4
Ответ Николай Бойко
>АО’22 в матче против Медвежонка Это было очень давно и в совершенно другом мире..
и не говорите! так давно, что я даже забыла, что Феликс был в топ-10
+4
0
+4
Рублев красава, оч хорошая неделя для него, то что надо после такой серии поражений, в общем воспользовался шансом, да и матч в финале добротный получился💯🥳🏆
+5
-1
+4
Золотой, спасибо тебе!!!
+4
-1
+3
Андрюха молодчик!!! Поздравляю!!!
Если бы не провалил начало матча, то мог бы и в 2ух закрывать(во 2 и 3 сетах игра шла только на подачах канадца)....
Ну и в целом выводы по психозам сделаны и это самое главное!
+4
-1
+3
Совместная фотка Иги и Андрея пожалуйста, спорт вне политики!
+4
-1
+3
Ответ Матвей Суицидин
С учётом череды травм у фаворитов перед Рублевым открывается шикарная перспектива на концовку грунтового сезона
Он сам только после борьбы с ангиной,которая ещё продолжается.Как бы осложнений не было
+2
0
+2
Ответ Skip
Два грунтовых Мастерса, специалист по грунту? )
Двух специалистов по харду в сборной многовато, поэтому да, по грунту)
+2
0
+2
Ответ Джульетта Джульетта
Я тут пару лет назад написал, глядя на его игру, что потенциал выше медведевского, так меня сразу задизили)
А ты то тут причем, то что "технически" Рублёв всегда одарённее Медведева с Хачановым считался ещё с юниоров факт общеизвестный.
+2
0
+2
Андрей, с победой в этот праздничный день! Спасибо за матч! В целом ровно и солидно проведённый турнир, и как результат заслуженный титул👌
+3
-1
+2
Мало того, Рубль преодолел еще и сглаз Кафельникова!
+2
0
+2
Молодчик Андрей 👍🏼👍🏼
+2
0
+2
Андрей Рублёв выиграл в Пасху! Это ли ни чудо?!!!😍
+2
0
+2
Красавчик, Андрюха. Всем сердцем за тебя болел! Заслуженно!!!
+3
-1
+2
А два Мастерса за карьеру вносят Рублева в когорту значимых персонажей в Мировой истории тенниса? Как думаете?!
+2
0
+2
Молоток!
Крутой камбэк после серии поражений.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий