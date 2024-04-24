«Арсенал» отгрузил пять «Челси», Хави остается в «Барсе», «Ювентус» вышел в финал Кубка, Федотов продлился с «Флайерс», заговор против Глушакова и другие новости

1. Лондон – красный! «Арсенал» разнес «Челси» 5:0 – «синие» впервые проиграли «канонирам» с таким унизительным счетом. Команда Артеты выиграла 12 из 14 последних матчей АПЛ с общим счетом 45:6. «Челси» за шесть туров до конца уже установил клубный рекорд по пропущенным голам. Как же больно сейчас болельщикам команды.

2. Хави действительно передумал: сейчас он ближе к тому, чтобы остаться в «Барсе», чем к уходу. Более того, тренер уже планирует трансферную кампанию: хочет подписать Бернарду и удержать Канселу. Откуда деньги? Возможно, придется продать Ямаля, который очень нравится «ПСЖ».

3. «Ювентус» заскочил в финал Кубка Италии, несмотря на поражение от «Лацио» в ответном полуфинале. Туринцы сыграют в решающем матче в 22-й раз – это национальный рекорд. В финале «Юве» может встретиться с «Аталантой» Алексея Миранчука.

4. Иван Федотов остается в Америке – вратарь подписал новый контракт с «Филадельфией»: два года и 6,5 млн долларов.

5. Денис Глушаков убежден: после ухода из «Спартака» он стал жертвой заговора российского футбола. А еще Денис рассказал, что спросил бы у Путина, и назвал лучших политиков России.

6. НХЛ. «Вашингтон» уступил «Рейнджерс» (3:4, 0-2 в серии), Овечкин вновь без очков. «Флорида» одолела «Тампу» (3:2 ОТ, 2-0 в серии), Тарасенко забил 45-й гол в плей-офф (делит 5-е место среди россиян), Бобровский отразил 21 бросок из 23 (включая сэйв в прыжке после добивания Дамбы).

7. Российская пятиборка Ульяна Баташова заявила, что лишилась зарплаты после получения нейтрального статуса. Тренер сборной России Андрей Макушин ответил, что ставку Баташовой передали «перспективной юниорке».

8. НБА. 37+11 от Сиакама помогли «Индиане» сравнять счет в серии с «Милуоки» (1-1).

9. «Бавария» провела переговоры с Рангником после отказа Нагельсманна. Помимо Ральфа, мюнхенцы рассматривают вариант с приглашением Эмери. Рангник, похоже, открыт для перехода в «Баварию», но у него есть одно жесткое условие.

10. Василий Казарцев назначен главным арбитром на дерби ЦСКА – «Спартак». Перед игрой на «ВЭБ Арене» выступит Пелагея.

11. УЕФА огласил список судей, которые будут работать на матчах Евро-2024. Заявки команд расширили с 23 до 26 игроков.

12. Антидопинговое агентство США призвало пересмотреть деятельность WADA из-за допинг-проб китайских пловцов.

13. В Челябинске водитель попытался сбить бойца UFC Ирину Алексееву – ему не понравились короткие шорты спортсменки.

Цитаты дня

Яковлев о легионерах «Спартака»: «Веллитон – #########, де Зеув – единственный, кто в трусиках мылся. Лучший – Алекс, видение поля, передачи, темп игры – у него все было»

Орлов за расширение РПЛ: «18 клубов было бы хорошо для нашей страны – у нас 140 млн. Европейских турниров нет, стадионы есть, команды состоятельные, народ на них ходит»

Вице-спикер Госдумы Бабаков: «Игры БРИКС могут стать новым спортивным институтом, альтернативным Олимпийским играм»

Ди Меко об отмене правила выездного гола в ЛЧ: «Это ужасно – ребятам приходится играть по 120 минут, зрелищность страдает. «Реал» поставил автобус против «Сити» на полтора часа»

Тарасова о предвзятости WADA в деле Валиевой: «Тут отношение к стране, к русской девочке, практически к ребенку. Русская – значит проклятая, вот что это теперь»