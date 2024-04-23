Глушаков о том, что спросил бы у Путина: «Когда все закончится?»
Денис Глушаков рассказал, о чем спросил бы Владимира Путина при встрече.
– Про Путина ты сказал в декабре 2021 года, что хотел бы хлопнуть по рюмашке и спросить, как ему живется в России? Сейчас что бы ты у него спросил?
– Когда все закончится?
– И какой ответ ты ждешь?
– Скоро.
– Скоро?
– Да.
– Скоро – это когда?
– Ну я думаю, скоро закончится, – сказал экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков в интервью Нобелю Арустамяну.
В 2021 году бывший капитан «Спартака» высказывался о том, какой вопрос он задал бы Владимиру Путину.
- Когда все закончится?
КОГДА ЦЕЛИ БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ
- какие цели ?
- ВСЁ ПОКА
Тут все и кончилось.