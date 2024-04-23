Глушаков о том, что спросил бы у Путина: «Когда все закончится?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Владимир Путин Денис Глушаков Нобель Арустамян Политика Футбол

Денис Глушаков рассказал, о чем спросил бы Владимира Путина при встрече.

– Про Путина ты сказал в декабре 2021 года, что хотел бы хлопнуть по рюмашке и спросить, как ему живется в России? Сейчас что бы ты у него спросил?

– Когда все закончится?

– И какой ответ ты ждешь?

– Скоро.

– Скоро?

– Да.

– Скоро – это когда?

– Ну я думаю, скоро закончится, – сказал экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков в интервью Нобелю Арустамяну.

В 2021 году бывший капитан «Спартака» высказывался о том, какой вопрос он задал бы Владимиру Путину

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72 комментария
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ну что тут непонятного:

- Когда все закончится?
КОГДА ЦЕЛИ БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ

- какие цели ?

- ВСЁ ПОКА
+177
-11
+166
Помнится, Сергей Шнуров на такой же вопрос что-то подобное ответил. А когда был прямой эфир с Президентом, какую-то фигню спросил. Духу не хватило...
+72
-2
+70
Можно подумать, он бы сказал правду. Он говорил, что "все" не начнётся. А также, что не останется дольше 2 сроков, не будет менять конституцию, повышать пенсионный возраст, "их там нет" и прочее. Какой смысл его о чем-то спрашивать?
+61
-8
+53
Ответ Stewart D.
ну что тут непонятного: - Когда все закончится? КОГДА ЦЕЛИ БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ - какие цели ? - ВСЁ ПОКА
У самурая нет цели, есть только путь
+39
-2
+37
Ответ Slavnov
Комментарий скрыт
Спартак собирается наступать?
+43
-9
+34
Ответ spartak-v
Помнится, Сергей Шнуров на такой же вопрос что-то подобное ответил. А когда был прямой эфир с Президентом, какую-то фигню спросил. Духу не хватило...
Так же как и Аршавин везде в интервью понты колотит , а при встрече начал про аналог фифы втирать)
+33
-1
+32
Хорошо бы уточнить, закончится вообще все или что-то останется
+18
-1
+17
-Когда же это закончится?
Тут все и кончилось.
+11
-2
+9
Когда здоровенная комета от всей души поцелует нашу любимую Землю
+10
-3
+7
Ответ Stewart D.
ну что тут непонятного: - Когда все закончится? КОГДА ЦЕЛИ БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ - какие цели ? - ВСЁ ПОКА
- Смотрите, в 125 году до н.э. Тит Луций с когортой легионеров высадился...
+7
0
+7
За три дня закончится
+15
-9
+6
Он про гегемонию Зенита?
+12
-6
+6
Ответ Дмитрий Фурсов
У самурая нет цели, есть только путь
У самурая нет цели, есть только Путин
+8
-3
+5
Лет 15 протянет ещё, думаю
+8
-3
+5
Нужно задавать вопросы ЗАЧЕМ ЭТО НАЧАЛОСЬ?! Причём всем! Тогда и закончится.
+7
-2
+5
Ответ Stewart D.
ну что тут непонятного: - Когда все закончится? КОГДА ЦЕЛИ БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ - какие цели ? - ВСЁ ПОКА
😂😂😂😂👍
+8
-4
+4
Быстрый вопрос - ещё более быстрый иноагент.
+5
-1
+4
Я бы спросила - когда в РФ начнут играть в футбол на те деньги, которые получают
+3
0
+3
Ответ Панарин против Диктатора
в текущих обстоятельствах довольно смело
У всего общества этот вопрос в головах
+5
-2
+3
тупой вопрос и тупой ответ
+4
-1
+3
Сказочный Глушаков. Особенно странно было слышать в интервью про его родной город, мол жизнь особо не изменилось. Это попытка подстелиться под каждый комод...
+2
0
+2
Ответ Slavnov
Комментарий скрыт
Тут обе стороны играют в игру, кто больше угробит, но у второй стороны резервы больше
+8
-6
+2
Ответ Панарин против Диктатора
в текущих обстоятельствах довольно смело
А что смелого? Всех этот вопрос интересует, в нем нет провокации. Или все должны хотеть, чтобы это шло дольше и дольше?
+2
0
+2
Обязательно бахнет. И не раз. Весь мир в труху. Но потом.
+3
-1
+2
в текущих обстоятельствах довольно смело
+4
-2
+2
Когда все цели будут выполнены, вот тогда и закончится. Только никто целей не знает, потому что изначально были демилитаризация и денацификация, а но потом они 300 раз поменялись
+2
0
+2
Я спросил у ясеня...
+2
0
+2
Ответ Антимосковский
Комментарий удален модератором
Такие как Скабеева, не зря свой хлеб едят...
+2
0
+2
Какой хитрый человек... Чего спрашивал-то? Я и не понял... (С)
+2
0
+2
И по адресу, и не по адресу. Не только ему уместно этот вопрос задавать. Но ответ скорее был бы примерно в таком ключе: "Ты чо, из этих, из пацифистов что ли..?"
+1
0
+1
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