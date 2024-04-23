Глушаков о том, что спросил бы у Путина: «Когда все закончится?»

Денис Глушаков рассказал, о чем спросил бы Владимира Путина при встрече.

– Про Путина ты сказал в декабре 2021 года, что хотел бы хлопнуть по рюмашке и спросить, как ему живется в России? Сейчас что бы ты у него спросил?

– Когда все закончится?

– И какой ответ ты ждешь?

– Скоро.

– Скоро?

– Да.

– Скоро – это когда?

– Ну я думаю, скоро закончится, – сказал экс-полузащитник сборной России в интервью Нобелю Арустамяну.

В 2021 году бывший капитан «Спартака» высказывался о том, какой вопрос он задал бы .