Роналду сделал селфи с Илоном Маском, Инфантино, Джорджиной и министром торговли США Лютником в Белом доме

Появилось селфи Криштиану Роналду с Илоном Маском и другими в Белом доме.

Форвард «Аль-Насра » и сборной Португалии Криштиану Роналду сделал селфи с предпринимателем Илоном Маском в Белом доме.

Ранее Роналду посетил ужин в Белом доме, организованный президентом США Дональдом Трампом.

После мероприятия сопредседатель совета консультантов президента США по науке и технологиям Дэвид Сакс опубликовал селфи, которое Роналду сделал с гостями ужина.

На фото попали Сакс и сам Роналду, его спутница Джорджина Родригес , предприниматель Илон Маск, президент ФИФА Джанни Инфантино, министр торговли США Говард Лютник и другие.

Трамп о том, что его младший сын познакомился с Роналду: «Теперь Бэррон немного больше уважает отца просто потому, что я их познакомил»