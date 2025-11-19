Роналду сделал селфи с Илоном Маском, Инфантино, Джорджиной и министром торговли США Лютником в Белом доме
Появилось селфи Криштиану Роналду с Илоном Маском и другими в Белом доме.
Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду сделал селфи с предпринимателем Илоном Маском в Белом доме.
Ранее Роналду посетил ужин в Белом доме, организованный президентом США Дональдом Трампом.
После мероприятия сопредседатель совета консультантов президента США по науке и технологиям Дэвид Сакс опубликовал селфи, которое Роналду сделал с гостями ужина.
На фото попали Сакс и сам Роналду, его спутница Джорджина Родригес, предприниматель Илон Маск, президент ФИФА Джанни Инфантино, министр торговли США Говард Лютник и другие.
Трамп о том, что его младший сын познакомился с Роналду: «Теперь Бэррон немного больше уважает отца просто потому, что я их познакомил»
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?25124 голоса
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница Дэвида Сакса в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости