Тренер сборной России по пятиборью: «Баташову из команды никто не отчислял. Было принято решение о передаче ее ставки перспективной юниорке»

Теги сборная России жен Ульяна Баташова Андрей Макушин Современное пятиборье

Тренер сборной России по пятиборью заявил, что Баташову не отчисляли из команды.

Ранее двукратный призер чемпионатов мира по современному пятиборью Ульяна Баташова заявила, что ее уволили из сборной после получения нейтрального статуса.

«Баташову из сборной команды никто не отчислял. Теперь что касается того, что ее убрали со ставки сборной команды. Если вы посмотрите списки сборных команд России, то увидите, что в них входит больше сотни человек в различных возрастных группах – кадеты В, кадеты А, юниоры, взрослые, и на всех них нам выделено всего 16 ставок, по 8 у мужчин и у женщин. Поэтому периодически они перераспределяются.

Ульяна Баташова на соревнованиях этого сезона, где она выступала (Зимнем турнире и Кубке Павла Леднева – Sports) заняла пятые места. То есть ее никак нельзя назвать ведущей спортсменкой России. Кроме того, она не принимает участия в работе сборной команды, в последнее время Ульяна проживает в Азербайджане, ее муж и тренер является одним из тренеров сборной этой страны по триатлону. Поэтому было принято решение о передаче ставки Баташовой молодой перспективной юниорке», – сказал главный тренер сборной России Андрей Макушин.

20 апреля Баташова заняла седьмое место на этапе Кубка мира в Анкаре. Спортсменка продолжает претендовать на участие в Олимпийских играх в Париже.

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
российский новояз
+15
-3
+12
Ответ Roman Shnel
Не поняли наши спортсмены что значит без связи с российским спортом , по правилам Баха разве может быть нейтрал в сборной?
Хочется и на олимпиаду съездить и на ставке с пятыми местами посидеть.
+4
0
+4
Ответ Melnikov1968
А кто ведущая спортсменка сборной?
ведущая, где-то там?
+1
0
+1
Не поняли наши спортсмены что значит без связи с российским спортом , по правилам Баха разве может быть нейтрал в сборной?
+1
-1
0
А кто ведущая спортсменка сборной?
+3
-3
0
деньги отоюрали, но ни кто не отчислял! это как?
+1
-1
0
Вспомнился фантастический рассказ старый.
К чему бы...
Там на планете одной - не было смертной казни. А было "посадить на диету". То бишь - запирали и есть не давали. До упора.
+2
-2
0
Все ставки я бы передал Геничу.
0
0
0
не верю! 101% закусились, что статус получила
0
0
0
Ответ Roman Shnel
Не поняли наши спортсмены что значит без связи с российским спортом , по правилам Баха разве может быть нейтрал в сборной?
нет конечно, нейтральный спортсмен не может быть в сборной
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий