Тренер сборной России по пятиборью: «Баташову из команды никто не отчислял. Было принято решение о передаче ее ставки перспективной юниорке»

Тренер сборной России по пятиборью заявил, что Баташову не отчисляли из команды.

Ранее двукратный призер чемпионатов мира по современному пятиборью Ульяна Баташова заявила, что ее уволили из сборной после получения нейтрального статуса.

«Баташову из сборной команды никто не отчислял. Теперь что касается того, что ее убрали со ставки сборной команды. Если вы посмотрите списки сборных команд России, то увидите, что в них входит больше сотни человек в различных возрастных группах – кадеты В, кадеты А, юниоры, взрослые, и на всех них нам выделено всего 16 ставок, по 8 у мужчин и у женщин. Поэтому периодически они перераспределяются.

Ульяна Баташова на соревнованиях этого сезона, где она выступала (Зимнем турнире и Кубке Павла Леднева – Sports) заняла пятые места. То есть ее никак нельзя назвать ведущей спортсменкой России. Кроме того, она не принимает участия в работе сборной команды, в последнее время Ульяна проживает в Азербайджане, ее муж и тренер является одним из тренеров сборной этой страны по триатлону. Поэтому было принято решение о передаче ставки Баташовой молодой перспективной юниорке», – сказал главный тренер сборной России Андрей Макушин.

20 апреля Баташова заняла седьмое место на этапе Кубка мира в Анкаре. Спортсменка продолжает претендовать на участие в Олимпийских играх в Париже.