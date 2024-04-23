Рангник и Эмери – фавориты на замену Тухелю в «Баварии» (Кристиан Фальк)
«Бавария» рассматривает Унаи Эмери в числе кандидатов на пост главного тренера.
По данным журналиста Кристиана Фалька, тренер «Астон Виллы» считается одним из фаворитов на замену Томасу Тухелю в мюнхенском клубе наряду с Ральфом Рангником.
Ранее сообщалось, что Эмери может продлить контракт с «Астон Виллой» до 2027 года.
У боссов Баварии видимо на без рыбье.. А через год Клоппа уговаривать.
ждём Николича в Реале, Абаскаля - в Атлетико, а Личку - в ПСЖ.