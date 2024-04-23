Рангник и Эмери – фавориты на замену Тухелю в «Баварии» (Кристиан Фальк)

Теги Бавария Астон Вилла премьер-лига Англия бундеслига Германия Унаи Эмери Ральф Рангник Томас Тухель Футбол

«Бавария» рассматривает Унаи Эмери в числе кандидатов на пост главного тренера.

По данным журналиста Кристиана Фалька, тренер «Астон Виллы» считается одним из фаворитов на замену Томасу Тухелю в мюнхенском клубе наряду с Ральфом Рангником.

Ранее сообщалось, что Эмери может продлить контракт с «Астон Виллой» до 2027 года.

Материалы по теме

33 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Они в курсе, что Рангник придет не один? С ним будет Цорн )
+24
-1
+23
Ну с Рангником во главе Баварии Байеру не о чем беспокоиться!
+15
0
+15
Эмери вроде продлил контракт с Виллой сегодня
+15
-2
+13
Ответ Dmitry Dos
Прочь руки от Эмери!
Уже не пригласят: Эмери продлил контракт с Виллой
+8
0
+8
Ответ alexsem69
Они в курсе, что Рангник придет не один? С ним будет Цорн )
Гиздоля в помощники.
+7
0
+7
В принципе всё логично - у Баварии в современный период нет трофея Лиги Европы, так что удачи Эмери😎
+8
-2
+6
"Тренеришки", прошедшие РПЛ, призваны спасать Баварию
+3
0
+3
Ответ MVL
Либо Рангник, Либо Эмери- вот это дилемма века!
Ивич, Каррера, Абаскаль еще в шорт-листе
+3
0
+3
Ответ Marcus-light
Фальк - это который Краснодар и Норвич тренировал?
Не, это тот который детектив Коломбо)
+1
0
+1
...а так же, Питер Фальк, в роли Коломбо.
+1
0
+1
Если придет Рангник, можно заранее поздравлять Байер со 2м чемпионством в истории
+2
-1
+1
Ответ ArtemEgs
Уже не пригласят: Эмери продлил контракт с Виллой
Не показатель. Компенсацию, прописанную в контракте заплатят и все
0
0
0
В это лето трансферы тренеров ожидаются ярче чем игроков😅
+1
-1
0
Ответ MVL
Ой да ладно, если уж с Вильярреалом дошел по полуфинала ЛЧ, то с Баварией оттуда вылазить не будет, по меньшей мере.
Они и сейчас в полуфинале, а там целый трофей в перспективе!)
0
0
0
Ответ phantom_payne
В принципе всё логично - у Баварии в современный период нет трофея Лиги Европы, так что удачи Эмери😎
Ой да ладно, если уж с Вильярреалом дошел по полуфинала ЛЧ, то с Баварией оттуда вылазить не будет, по меньшей мере.
0
0
0
Ответ alexsem69
Они в курсе, что Рангник придет не один? С ним будет Цорн )
Какая на Хрен Бавария ??? в спартак пусть идут
+1
-1
0
Умом за Эмери, сердцем за Рангника
0
0
0
У них фавориты на должность главного меняются каждый день, то Зидан, то Эмери.
0
0
0
Прошли нашу выдающуюся лигу, поняли свои тренерские пробелы, устранили их и сразу вверх... к титулам..
0
0
0
Мостовой и Эмери – фавориты на замену Тухелю в «Баварии» (Кристиан Фальк).. Так это должно звучать.

У боссов Баварии видимо на без рыбье.. А через год Клоппа уговаривать.
0
0
0
после РПЛ любой тренер - нарасхват)

ждём Николича в Реале, Абаскаля - в Атлетико, а Личку - в ПСЖ.
0
0
0
Это как выбирать между козлом и арабским скануном.
0
0
0
При всем уважении к Эмери, руководство Баварии просто отчаянно пытается доказать теорему Эскобара. Надо им как-то сказать, что МЮ уже давно сделал это
0
0
0
Либо Рангник, Либо Эмери- вот это дилемма века!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий