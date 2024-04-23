Рангник и Эмери – фавориты на замену Тухелю в «Баварии» (Кристиан Фальк)

«Бавария» рассматривает Унаи Эмери в числе кандидатов на пост главного тренера.

По данным журналиста Кристиана Фалька, тренер « » считается одним из фаворитов на замену Томасу Тухелю в мюнхенском клубе наряду с .

Ранее сообщалось, что может продлить контракт с «Астон Виллой» до 2027 года.