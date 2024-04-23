Ди Меко об отмене правила выездного гола в ЛЧ: «Это ужасно – ребятам приходится играть по 120 минут, зрелищность страдает. «Реал» поставил автобус против «Сити» на полтора часа»

Эрик Ди Меко разочарован отменой правила выездного гола в еврокубках.

Бывший защитник «Марселя» и сборной Франции высказался о противостоянии «Реала» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Мадридский клуб вышел в следующий раунд, одержав победу над «горожанами» в серии пенальти (3:3, 1:1, пен. 4:3).

«Я комментировал первую игру «Манчестер Сити» и «Реала», которая прошла на поле мадридцев и закончилась со счетом 3:3. Обе команды провели выдающийся матч, но особенно «Манчестер Сити». В ответном матче «Реал» открыл счет, затем поставил автобус и отбивался более полутора часов.

Была серия пенальти, и есть люди, которым это, наверное, нравится. Изначально я не понимал, что из-за этой новой формулы команды чаще будут проводить дополнительное время и серии пенальти.

Те, кто говорит, что это более зрелищно, не видели игру мадридского «Реала». Зрелищно было и раньше. За последние десять лет в Лиге чемпионов всегда происходили сумасшедшие сценарии.

На прошлой неделе мы видели три [серии пенальти]. Я считаю это ужасным. Это не лотерея, но меня это огорчает. Ребятам приходится играть по 120 минут, они становятся машинами, от этого страдает зрелищность. Это правило не соответствует духу футбола. Для « » счет 3:3 на поле « » равносилен 0:0», – сказал Ди Меко.