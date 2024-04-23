Ди Меко об отмене правила выездного гола в ЛЧ: «Это ужасно – ребятам приходится играть по 120 минут, зрелищность страдает. «Реал» поставил автобус против «Сити» на полтора часа»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Эрик Ди Меко Футбол

Эрик Ди Меко разочарован отменой правила выездного гола в еврокубках.

Бывший защитник «Марселя» и сборной Франции высказался о противостоянии «Реала» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Мадридский клуб вышел в следующий раунд, одержав победу над «горожанами» в серии пенальти (3:3, 1:1, пен. 4:3). 

«Я комментировал первую игру «Манчестер Сити» и «Реала», которая прошла на поле мадридцев и закончилась со счетом 3:3. Обе команды провели выдающийся матч, но особенно «Манчестер Сити». В ответном матче «Реал» открыл счет, затем поставил автобус и отбивался более полутора часов. 

Была серия пенальти, и есть люди, которым это, наверное, нравится. Изначально я не понимал, что из-за этой новой формулы команды чаще будут проводить дополнительное время и серии пенальти.

Те, кто говорит, что это более зрелищно, не видели игру мадридского «Реала». Зрелищно было и раньше. За последние десять лет в Лиге чемпионов всегда происходили сумасшедшие сценарии.

На прошлой неделе мы видели три [серии пенальти]. Я считаю это ужасным. Это не лотерея, но меня это огорчает. Ребятам приходится играть по 120 минут, они становятся машинами, от этого страдает зрелищность. Это правило не соответствует духу футбола. Для «Манчестер Сити» счет 3:3 на поле «Реала» равносилен 0:0», – сказал Ди Меко.

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34 комментария
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Отмена правила выездного гола - это лучшее, что случилось в европейском футболе за последние годы!
+58
-13
+45
Матчи четвертьфинала - это просто шедевры, я бы по отдельности посмотрел бы каждый, если не 2 матча в одно время. Очень крутые игры получились без сраного правила, которое все испортило. Никогда бы на Бернабеу не было бы концертных 3-3, а уж на Эмирейтс 2-2 с осторожностью Артеты были бы невозможны с гостевым голом. Все бы играли унылые нули, результативность крайне выросла, не только в ЛЧ.
+23
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+23
Отмена выездного гола, ВАР и 5 замен - это лучшее, что случалось в футболе за последние десятилетия.
+14
0
+14
Ответ Ебздрогыч
Отмена правила выездного гола - это лучшее, что случилось в европейском футболе за последние годы!
Однозначно, никогда не понимал в чем преимущество 1:0 над 5:4? Там и там разница в один мяч
+15
-3
+12
Я хоть и топил за Сити, и правило выездного гола помогло бы горожанам, но считаю, что совершенно справедливо от этого правила избавились.
Команды сыграли вничью, забили одинаковое количество голов и с хрена ли одна из команд должна идти дальше.
Справедливо доп. время и серия пенальти.
+5
0
+5
А что мешает забивать больше в домашнем матче?
+4
-1
+3
>реал открыл счёт и стал в автобус
А что при правиле выездного гола они пошли бы в атаку при счёте 4:3 в двух матчах в их пользу?
+3
0
+3
Ответ Норвежский прихлебатель
Так Реал забил первым. Даже с правилом выездного гола сыграли бы так же, что поменялось бы в рисунке?
С этим правилом не было бы доп времени. Сити прошёл бы дальше.
+2
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+2
Ответ Алексей Елистратов
Матчи четвертьфинала - это просто шедевры, я бы по отдельности посмотрел бы каждый, если не 2 матча в одно время. Очень крутые игры получились без сраного правила, которое все испортило. Никогда бы на Бернабеу не было бы концертных 3-3, а уж на Эмирейтс 2-2 с осторожностью Артеты были бы невозможны с гостевым голом. Все бы играли унылые нули, результативность крайне выросла, не только в ЛЧ.
Да, обычно экшн откладывал на второй матч или вообще никакого экшена если в первом матче добились нужной ничьей
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0
+1
Ничего себе зрелещность страдает... Оба матчи огонь были...
+1
0
+1
Ответ Норвежский прихлебатель
Так Реал забил первым. Даже с правилом выездного гола сыграли бы так же, что поменялось бы в рисунке?
По старым правилам не Сити разве должен был пройти дальше?
+1
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+1
Надо ввести правило золотого гола и играть овертаймы до талого
+1
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+1
Чего,чего МС был лучше в первой игре?
+1
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Ответ Сиражудин Халало
По старым правилам не Сити разве должен был пройти дальше?
Как я понял, претензия не к тому, кто прошел дальше, а к тому, что Реал сыграл от обороны. Он и так сыграл бы, раз повел в счете на выезде. Ну, сэкономили бы команды полчаса. Точно так же сэкономили бы два года назад в ответке в Мадриде, когда Реал перевел в допвремя против Сити, а по старым правилам бы просто прошел дальше за 90 минут.
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Ответ Homelander_666
С этим правилом не было бы доп времени. Сити прошёл бы дальше.
Это понятно. Я немного о другом (уже ответил чуть выше). В целом я не против правила выездного гола, но как-то Вася Уткин на эту тему высказывался, что само правило хоть и неплохое, не должно распространяться на допвремя. В итоге убрали вовсе - живем по-новому
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Ответ Алексей Елистратов
Матчи четвертьфинала - это просто шедевры, я бы по отдельности посмотрел бы каждый, если не 2 матча в одно время. Очень крутые игры получились без сраного правила, которое все испортило. Никогда бы на Бернабеу не было бы концертных 3-3, а уж на Эмирейтс 2-2 с осторожностью Артеты были бы невозможны с гостевым голом. Все бы играли унылые нули, результативность крайне выросла, не только в ЛЧ.
Кстати да, не понятно почему не могут матчи разнести по времени, ведь явно просмотров будет больше, они и денег больше заработают. А если чисто по спортивному, то командам по фиг как параллельные матчи идут.
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ответный матч был великолепен - игра по счету. В учебники по тактике! Супер-матч . А вот доп. время надо отменять - сразу пенальти, тк хозяин поля получает преимущество!!!
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Ответ Норвежский прихлебатель
Это понятно. Я немного о другом (уже ответил чуть выше). В целом я не против правила выездного гола, но как-то Вася Уткин на эту тему высказывался, что само правило хоть и неплохое, не должно распространяться на допвремя. В итоге убрали вовсе - живем по-новому
Убрали и правильно сделали. Столько сильных команд из-за этого вылетело.
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Ответ Alex_MGLU
А что мешает забивать больше в домашнем матче?
Более того, что мешает поставить автобус как в домашнем так и в гостевом матче? Не помню такого игрока Ди Меко. Но, видимо, игрок он всё же был лучше, чем аналитик.
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Ответ Juventini
Я не понимаю почему все ругают Реал , за его игру с сити. Реал не меньше атаковал , сити и вовсе ничего не создал . На моей памяти в этом матче, сити беспомощнее всех предыдущих матчей против Реала выглядел
голов забили одинаково. Победитель по пенальти.
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Ответ MstAndreev
Бедные. 120 минут. Играть. Раз в неделю. Какой кошмар!)
раз в неделю? там сити каждые три дня играет
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Ответ Edson Barbosa
Однозначно, никогда не понимал в чем преимущество 1:0 над 5:4? Там и там разница в один мяч
В том, чтобы реже играть допвремя и бить серию пенальти. Это условность, о которой договорились заранее. Просто знаешь, что дома надо меньше пропускать, и все.
В большем количестве случаев тогда в конце кому-то надо обязательно забивать гол.
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Что за бред? Опасения по поводу отмены правила выездного гола вообще не оправдались.
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Достали с "автобусом" в гостях у МанСити!
Что,кто то бы там помчался играть в открытый футбол,чтобы к перерыву получить пяток мячей?!
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Де меко не шарит
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Я не понимаю почему все ругают Реал , за его игру с сити. Реал не меньше атаковал , сити и вовсе ничего не создал . На моей памяти в этом матче, сити беспомощнее всех предыдущих матчей против Реала выглядел
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космические зарплату получают пусть играют
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Вроде наоборот всё честно выходит, дома меньше забил сам виноват
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Бедные. 120 минут. Играть. Раз в неделю. Какой кошмар!)
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