Ди Меко об отмене правила выездного гола в ЛЧ: «Это ужасно – ребятам приходится играть по 120 минут, зрелищность страдает. «Реал» поставил автобус против «Сити» на полтора часа»
Эрик Ди Меко разочарован отменой правила выездного гола в еврокубках.
Бывший защитник «Марселя» и сборной Франции высказался о противостоянии «Реала» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Мадридский клуб вышел в следующий раунд, одержав победу над «горожанами» в серии пенальти (3:3, 1:1, пен. 4:3).
«Я комментировал первую игру «Манчестер Сити» и «Реала», которая прошла на поле мадридцев и закончилась со счетом 3:3. Обе команды провели выдающийся матч, но особенно «Манчестер Сити». В ответном матче «Реал» открыл счет, затем поставил автобус и отбивался более полутора часов.
Была серия пенальти, и есть люди, которым это, наверное, нравится. Изначально я не понимал, что из-за этой новой формулы команды чаще будут проводить дополнительное время и серии пенальти.
Те, кто говорит, что это более зрелищно, не видели игру мадридского «Реала». Зрелищно было и раньше. За последние десять лет в Лиге чемпионов всегда происходили сумасшедшие сценарии.
На прошлой неделе мы видели три [серии пенальти]. Я считаю это ужасным. Это не лотерея, но меня это огорчает. Ребятам приходится играть по 120 минут, они становятся машинами, от этого страдает зрелищность. Это правило не соответствует духу футбола. Для «Манчестер Сити» счет 3:3 на поле «Реала» равносилен 0:0», – сказал Ди Меко.
Команды сыграли вничью, забили одинаковое количество голов и с хрена ли одна из команд должна идти дальше.
Справедливо доп. время и серия пенальти.
А что при правиле выездного гола они пошли бы в атаку при счёте 4:3 в двух матчах в их пользу?
В большем количестве случаев тогда в конце кому-то надо обязательно забивать гол.
Что,кто то бы там помчался играть в открытый футбол,чтобы к перерыву получить пяток мячей?!