5:0 – крупнейшая победа «Арсенала» над «Челси» в истории

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал рекорды Футбол

«Арсенал» одержал крупнейшую победу над «Челси» в истории.

Команда Микеля Артеты разгромила «синих» со счетом 5:0 в перенесенном матче 29-го тура Премьер-лиги.

Это самая крупная победа «Арсенала» в истории этого противостояния. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1930 году – тогда «канониры» победили со счетом 5:1.

В данный момент «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ – он набрал 77 очков после 34 матчей и опережает «Ливерпуль» на 3 очка, «Манчестер Сити» – на 4. У мерсисайдцев в запасе есть один матч, у «горожан» – два.

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50 комментариев
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Просто вдумайтесь - команда, имеющая игроков суммарно почти на 1 млрд долларов, не попадает даже в еврокубки!
Речи о чемпионсве вообще не идет!
НЕТ ЕВРОКУБКОВ НА СЛЕДУЮЩИЙ СЕЗОН!!!
Вопросы вообще не к игрокам.

А болельшикам Челси хочется пожелать лишь терпения, и не унывать.
Будем надеяться что скоро этот цирк закончится, и поменятся руководство. Держитесь! 🤝
+47
-6
+41
Могли бы легко оформлять 7 и 8. Зачем-то прощали оптом.
+30
-5
+25
Отмщение за слезы Венгера.
+27
-4
+23
Все по делу
+9
0
+9
Одно из ярких воспоминаний детства. Апл на Рен-тв в выходной день. Где-то 99-00 сезон. Арсенал горит в матче с Челси 0-3. И тут выходит на поле Нванкво Кану и делает счёт 3-3. Как я ждал потом очередной выпуск ежемесячного журнала Мировой футбол, чтобы в статье ещё раз пережить этот восторг.
+10
-1
+9
В портовую «цензура» вмещается 3, в Челси вместилось 5. Фильмы 18+ американцы пришли снимать в Челси ?
+14
-6
+8
Ответ Злой Руся
Просто вдумайтесь - команда, имеющая игроков суммарно почти на 1 млрд долларов, не попадает даже в еврокубки! Речи о чемпионсве вообще не идет! НЕТ ЕВРОКУБКОВ НА СЛЕДУЮЩИЙ СЕЗОН!!! Вопросы вообще не к игрокам. А болельшикам Челси хочется пожелать лишь терпения, и не унывать. Будем надеяться что скоро этот цирк закончится, и поменятся руководство. Держитесь! 🤝
да даже мой скромный ПАОК дошел до четвертьфинала лиги конференций ну нормально а шо вы хотели
+8
-1
+7
Ответ марат И
Одно из ярких воспоминаний детства. Апл на Рен-тв в выходной день. Где-то 99-00 сезон. Арсенал горит в матче с Челси 0-3. И тут выходит на поле Нванкво Кану и делает счёт 3-3. Как я ждал потом очередной выпуск ежемесячного журнала Мировой футбол, чтобы в статье ещё раз пережить этот восторг.
Полез в сеть. Даже круче. 0-2, на 75 выходит Кану и делает 3-2!
+5
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+5
Ответ Naneva
3:5 на Бридже, а за 2 месяца перед этим влетели дьяволам 8:2. Абсолютно феноменальный сезон тогда получился.
Тео, Сантос и трешка РВШ
+4
0
+4
Летом ржака будет
Челси из-за ФФП придётся продавать,а никто не захочет покупать.
+6
-2
+4
Ответ марат И
Одно из ярких воспоминаний детства. Апл на Рен-тв в выходной день. Где-то 99-00 сезон. Арсенал горит в матче с Челси 0-3. И тут выходит на поле Нванкво Кану и делает счёт 3-3. Как я ждал потом очередной выпуск ежемесячного журнала Мировой футбол, чтобы в статье ещё раз пережить этот восторг.
странные у тебя воспоминания...Я вот тоже хорошо помню ту игру, только у меня там Арсенал 3:2 выиграл 😁
+4
0
+4
Ответ Злой Руся
Просто вдумайтесь - команда, имеющая игроков суммарно почти на 1 млрд долларов, не попадает даже в еврокубки! Речи о чемпионсве вообще не идет! НЕТ ЕВРОКУБКОВ НА СЛЕДУЮЩИЙ СЕЗОН!!! Вопросы вообще не к игрокам. А болельшикам Челси хочется пожелать лишь терпения, и не унывать. Будем надеяться что скоро этот цирк закончится, и поменятся руководство. Держитесь! 🤝
челси, наглядное доказательство того, что раздутые цены на игроков не определяют их реальное качество.
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+2
Ответ ERNST
Была еще крупная победа то ли 5:1, то ли 5:2, когда Челси тренировал Виллаш-Боаш.
3:5 на Бридже, а за 2 месяца перед этим влетели дьяволам 8:2. Абсолютно феноменальный сезон тогда получился.
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Ответ KeriLLo
Комментарий скрыт
Арсенал почти весь матч в меньшинстве отбегал, хотя учитывая нынешний состав Челси, тут схожая ситуация
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+2
Молодцы канеш. Но...
Думаю, многие болельщики Арсенала предпочли бы пожертвовать частью этих голов ради иного исхода противостояния с Виллой/Баварией...
+1
0
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Джексона нужно гнать ссаными тряпками, это не футболист вообще
+1
0
+1
Ответ natan111
Отмщение за слезы Венгера.
Не-не-не, хочу 7-0. А пока -- не зачет.
+4
-3
+1
Ответ BBMSK2021
странные у тебя воспоминания...Я вот тоже хорошо помню ту игру, только у меня там Арсенал 3:2 выиграл 😁
Так я во втором комментарии написал об этом) главное, что мы видели этот матч)
+1
0
+1
ну теперь то багаж Лэмпса точно иссяк
+2
-1
+1
Ответ ML26
Тео, Сантос и трешка РВШ
Знатные были голы.
+1
0
+1
Ответ Naneva
3:5 на Бридже, а за 2 месяца перед этим влетели дьяволам 8:2. Абсолютно феноменальный сезон тогда получился.
5-2 со шпорами, после 0-2, оттуда же) и четыре подряд волевых побед.
+1
0
+1
Ответ закрыт по беспределу
Молодцы канеш. Но... Думаю, многие болельщики Арсенала предпочли бы пожертвовать частью этих голов ради иного исхода противостояния с Виллой/Баварией...
Так и есть, но, увы, поезд уехал...
0
0
0
Ответ Злой Руся
Просто вдумайтесь - команда, имеющая игроков суммарно почти на 1 млрд долларов, не попадает даже в еврокубки! Речи о чемпионсве вообще не идет! НЕТ ЕВРОКУБКОВ НА СЛЕДУЮЩИЙ СЕЗОН!!! Вопросы вообще не к игрокам. А болельшикам Челси хочется пожелать лишь терпения, и не унывать. Будем надеяться что скоро этот цирк закончится, и поменятся руководство. Держитесь! 🤝
из всех этих трат только Палмер и немножко Джексон с Гюсто окупается, энзо потерял стабильность, трата не нужных игроков, как же больно болельщики Челси смотрят на игру мудрика , нкунку вечно травмирован, Джеймс травмирован и теперь Гюсто, только что вернулся из травмы Чилуэл но может опять туда вернуться а Фофана на которого было много ожиданий в этом сезоне в ЦЗ и вовсе травмировался в товарищеской игре и до сих пор не играет. думаю вот с таким составом Челси хорошо мог играть
Джексон
Стерлинг Галахер Палмер
Энзо Кайседо
Чилуэл Силва Фофона Джеймс
Санчез
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Ответ Злой Руся
Просто вдумайтесь - команда, имеющая игроков суммарно почти на 1 млрд долларов, не попадает даже в еврокубки! Речи о чемпионсве вообще не идет! НЕТ ЕВРОКУБКОВ НА СЛЕДУЮЩИЙ СЕЗОН!!! Вопросы вообще не к игрокам. А болельшикам Челси хочется пожелать лишь терпения, и не унывать. Будем надеяться что скоро этот цирк закончится, и поменятся руководство. Держитесь! 🤝
Здесь сделаны были ошибки, конечно. Потому что игроки покупались не под этого тренера. Но если брать вцелом их сезон, то в кубках они неплохо выступили, провалились в чемпионате. И на счёт еврокубков ещё не факт, 3 очка - это не приговор, тем более, что Ньюкасл с МЮ ещё играть друг против друга.
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Ответ KeriLLo
В Арсенал вмещается 6)
В 2011 году вместилось 8 юнайтедов!
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Ответ Naneva
Вспомнил ты конечно:) Сезон 11-12 неслабо подействовал на мою неокрепшую детскую психику😂Просто американские горки эмоции, взять хотя бы ту дуэль с Миланом в 1/8 финала ЛЧ, я чуть не плакал, когда четвертый не смогли забить на Эмиратах.
не смог. наш нападающий, с говорящими мальчиками внутри себя, был один, в метре от ворот, надо было просто ковырнуть мяч туда, но не вышло. еще было возвращение Анри, и ор от гола Вермалена Ньюкаслу на последней минуте, кто бы мог подумать, что сезон, который так начался, может столько воспоминаний приятных вызывать. Круче него, наверное, ренессанс Ремзи и первый кубок Англии
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Ответ BobbySe7en
5-2 со шпорами, после 0-2, оттуда же) и четыре подряд волевых побед.
Вспомнил ты конечно:) Сезон 11-12 неслабо подействовал на мою неокрепшую детскую психику😂Просто американские горки эмоции, взять хотя бы ту дуэль с Миланом в 1/8 финала ЛЧ, я чуть не плакал, когда четвертый не смогли забить на Эмиратах.
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Ответ bat90
Еще при ВАР невозможно удалить Гиббса/Чемберлена/Уолкота)
Не знаю, Джексон же как то отбегал без карточки весь матч, ВАР, вроде как на месте
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Мудрик, Джексон, Мадуэке на выход.
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закономерность всех клубов - доминаторов высшего английского дивизиона (включая АПЛ) - мю, челси, арсенал и даже сити (одну ЛЧ всего взяли при Пепе), исключение - только Великий Ливерпуль - если бы еще оба финала с рыалом переиграть...
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