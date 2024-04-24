5:0 – крупнейшая победа «Арсенала» над «Челси» в истории

«Арсенал» одержал крупнейшую победу над «Челси» в истории.

Команда Микеля Артеты разгромила «синих» со счетом 5:0 в перенесенном матче 29-го тура Премьер-лиги.

Это самая крупная победа «Арсенала» в истории этого противостояния. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1930 году – тогда «канониры» победили со счетом 5:1.

В данный момент « » занимает первое место в турнирной таблице – он набрал 77 очков после 34 матчей и опережает «Ливерпуль» на 3 очка, «Манчестер Сити» – на 4. У мерсисайдцев в запасе есть один матч, у «горожан» – два.