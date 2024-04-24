5:0 – крупнейшая победа «Арсенала» над «Челси» в истории
«Арсенал» одержал крупнейшую победу над «Челси» в истории.
Команда Микеля Артеты разгромила «синих» со счетом 5:0 в перенесенном матче 29-го тура Премьер-лиги.
Это самая крупная победа «Арсенала» в истории этого противостояния. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1930 году – тогда «канониры» победили со счетом 5:1.
В данный момент «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ – он набрал 77 очков после 34 матчей и опережает «Ливерпуль» на 3 очка, «Манчестер Сити» – на 4. У мерсисайдцев в запасе есть один матч, у «горожан» – два.
Речи о чемпионсве вообще не идет!
НЕТ ЕВРОКУБКОВ НА СЛЕДУЮЩИЙ СЕЗОН!!!
Вопросы вообще не к игрокам.
А болельшикам Челси хочется пожелать лишь терпения, и не унывать.
Будем надеяться что скоро этот цирк закончится, и поменятся руководство. Держитесь! 🤝
Челси из-за ФФП придётся продавать,а никто не захочет покупать.
Думаю, многие болельщики Арсенала предпочли бы пожертвовать частью этих голов ради иного исхода противостояния с Виллой/Баварией...
Джексон
Стерлинг Галахер Палмер
Энзо Кайседо
Чилуэл Силва Фофона Джеймс
Санчез