Казарцев обслужит матч ЦСКА – «Спартак». На игру «Зенита» с «Рубином» назначена бригада Чистякова

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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 21-го тура Мир РПЛ.

24 апреля (среда)

«Оренбург» – «Динамо»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Андрей Образко, Алексей Ермилов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Евгений Турбин; ассистент ВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Юрий Баскаков.

«Пари НН» – «Локомотив»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Алексей Амелин; ассистент ВАР – Кирилл Левников; инспектор – Александр Гвардис.

«Зенит» – «Рубин»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Дмитрий Семенов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Сергей Карасев; ассистент ВАР – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Французов.

«Краснодар» – «Балтика»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Артем Любимов; ассистент ВАР – Роман Галимов; инспектор – Алексей Тюмин.

25 апреля (четверг)

«Урал» – «Ростов»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Арам Петросян; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Андрей Фисенко; ассистент ВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Мацюра.

«Факел» – «Крылья Советов»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Хамид Талаев; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Сергей Карасев; ассистент ВАР – Николай Богач; инспектор – Анатолий Цветнов.

ЦСКА – «Спартак»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Игорь Князев; резервный судья – Егор Егоров; ВАР– Виталий Мешков; ассистент ВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Олег Соколов.

«Ахмат» – «Сочи»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Кирилл Левников; ассистент ВАР – Игорь Панин; инспектор – Алексей Резников.

48 комментариев
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Казарцева на дерби...смело,но глупо.
+18
-1
+17
Защитник Зенита судит матч своего же клуба! Что это, если не админресурс?!
+19
-4
+15
Ответ Дмитрий9779
Казарцева на дерби...смело,но глупо.
Там ещё и на вар талантливые ребята
+6
-1
+5
Ответ Зубы Дзюбы
Там ещё и на вар талантливые ребята
Да у нас все "талантливые"😁.
Могу от себя пожелать,чтобы дерби прошло без судейских фортелей и драки.
+4
0
+4
Ответ Саша
ты лучше займись делом посмотри по сезону соколько матчей найдёшь ресурс и сколько не ресурс и напиши а то не понимаю про что ты а так ты просто ну сам наверно знаешь
Хоссспади, я понимаю, конечно, что некоторые люди совсем не умеют в сарказм, но, чел, тебя совсем не смутило «Защитник Зенита судит матч своего же клуба!»?
+4
0
+4
Казарцева в окно, а он в дверь. Ну ведь напожарит 100%

Ещё и помощники на вар всадники апокалипсиса, только Иванова не хватает
+5
-2
+3
Казарцев? Чтобы опять в случае косяка он прятался в сми за маму и она говорила: что он сильно переживает?
+3
0
+3
В Чистякове на Зените не сомневался,это же он в первом круге с Динамо не удалил Макарова,на котором Барриос потом получил КК по подсказке с ВАР "газпромовского" Кукуяна.
+7
-4
+3
Мне кажется, это такая лотерея… Вообще невозможно предугадать, как отработает тот или иной судья…
+3
-1
+2
Казарцев…🤦🏼‍♂️ РФС у вас как с памятью?
+2
0
+2
Ответ Дмитрий9779
Перенесенный всвязи с выборами.
Понял. Спасибо.
+1
0
+1
Проверим-проверим и еще мешок бонусом на Варе. Мда
+2
-1
+1
Ответ Verhovn
Как ты достал уже. Димас - это вы провинциалы футбольные🤣
забавляет, как тебя сие цепляет
0
0
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Ответ dimitrii36
провинциалам снова 🎲 в горло, пущай леха миллер судит дерби
Как ты достал уже. Димас - это вы провинциалы футбольные🤣
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Ответ Саша
я не в курсе ты про что
Ну ты же про разгромы заикнулся, вот я у тебя и спросил
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Скандал с Факелом и Химками видимо в сделку не входил ((
я не в курсе ты про что
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Ответ Саша
друхище ищё матча не было а как тянут Зенит после матча рассказывай обычно нечего
Скандал с Факелом и Химками видимо в сделку не входил ((
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Ответ murzzzzzilka
Мне кажется, это такая лотерея… Вообще невозможно предугадать, как отработает тот или иной судья…
Да, Наталья. И я того же мнения.)
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Ответ murzzzzzilka
Мне кажется, это такая лотерея… Вообще невозможно предугадать, как отработает тот или иной судья…
А это результат организованных Спартаком чаепитий: здесь судим так, а здесь по-другому, а здесь селёдку заворачиваем..., судьи сами путаются.
0
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Ответ Максим Зуев
21 тур?
Перенесенный всвязи с выборами.
+1
-1
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Ответ Саша
ты рвун лучше в спомни в каком году вы крупно побеждали
Ты про топ соперников или что?
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Но самое главное что мы делаем это чисто
ты рвун лучше в спомни в каком году вы крупно побеждали
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Ответ Holy Diver
Так он вроде в аренде и принадлежит Зениту. Ну и параллельно судьёй подрабатывает, да, чтоб время не терять.
Все наоборот. Это он чтобы время не терять на скамейке Сочи подрабатывает, а среди судей он в аренде, иногда выходит на поле.
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Ответ Рома_90
Наверное весь админ ресурс в футболе у Зинита до хоккея ещё не дошел
Это странно, особенно с учётом убогости обоих клубов
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Хотя бы без помощи судей
стабильно рвёте
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Ответ Zenith forever
Защитник Сочи
Так он вроде в аренде и принадлежит Зениту. Ну и параллельно судьёй подрабатывает, да, чтоб время не терять.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Зениту даже помощь судьи никак не поможет....
Если этот не поможет Придётся Зиниту Вилкова возвращать
+1
-1
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21 тур?
0
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0
Ответ Инсаф Галиуллинн
Зениту даже помощь судьи никак не поможет....
🤣 рвать будете
+2
-2
0
Ответ Holy Diver
Защитник Зенита судит матч своего же клуба! Что это, если не админресурс?!
Ахахахахха.
+1
-1
0
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