«Бавария» провела переговоры с Рангником после отказа Нагельсманна. Клуб хочет представить нового тренера в ближайшее время

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Сборная Германии по футболу сборная Австрии по футболу Ральф Рангник Роберто Де Дзерби Брайтон Томас Тухель Юлиан Нагельсманн Футбол

«Бавария» начала переговоры о назначении Ральфа Рангника.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, «Бавария» хочет решить вопрос с новым главным тренером в ближайшее время.

После отказа Юлиана Нагельсманна, продлившего контракт со сборной Германии, мюнхенцы провели переговоры с Рангником – отмечается, что в клубе оценивают ситуацию оптимистично.

Также сообщается, что «Бавария» включила в шорт-лист тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби, однако Рангник считается фаворитом на замену Томасу Тухелю. При этом мюнхенцам, скорее всего, придется заплатить за его назначение, поскольку контракт тренера со сборной Австрии действует до 2026 года.

Материалы по теме

55 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Кейн проклят
+48
-1
+47
Никогда не смогу понять, как он это делает.
+42
-4
+38
тогда шансы Хаби на защиту титула вырастут во много раз
+31
-2
+29
Как Рангник без каких-то вменяемых достижений возглавляет большие клубы (или как минимум мелькает в новостях о них)?
Ну как?😃
+22
-1
+21
Ответ Aristokratt
Комментарий скрыт
ичо разобрался?
+20
-3
+17
Неоднозначный выбор как по мне, лучше бы Флика вернули
+11
-2
+9
Величайший мошенник, как он это делает?
+8
-1
+7
интересно будет, если тухель все таки возьмёт лч и придется уйти))) по баварски в последнее время получится)))
+7
0
+7
Пусть Абаскаля возьмут . Он уже шишек ,,набил ,,. Точно попрёт у него !
+6
0
+6
Цорн на низком старте!
+6
0
+6
Руководство Баварии вообще у курсе, что команда все ещё в ЛЧ и Реал всем подарил шанс когда выбил МанСити
+7
-2
+5
Куда торопятся, подождали бы конца сезона, там Тен Хаг освободится, обменяли бы на Тухеля)
+5
-1
+4
Песец котенку (с)...бедный Харрикейн, угораздило ж его прийти в такое время
+4
-1
+3
Ответ banchik1
Никогда не смогу понять, как он это делает.
Просто заплатил профессиональной конторе, которая за него резюме составила 😅
+2
0
+2
Кажется, Алонсо идёт на две салатницы подряд, как Дортмунд Клоппа!

Как фанат Баварии, считаю любой вариант, кроме Флика, нелепым. Не претендую на лучшее понимание футбола, чем у мюнхенской геронтократии, но "меня терзают смутные сомнения"))
+2
0
+2
Док Риверс от футбола
+2
0
+2
Ответ Aristokratt
Комментарий скрыт
чеканить нужно?
+3
-1
+2
Ответ BEGEMOT22
Неоднозначный выбор как по мне, лучше бы Флика вернули
у Флика контры с Хёнессом
+2
0
+2
Пусть совмещает.
+1
0
+1
потом про него кино снимут: человек который всех налюбил. с бредом питом. лет через 30
+1
0
+1
Ответ atomio
Просто заплатил профессиональной конторе, которая за него резюме составила 😅
Как-то слишком просто. Мне кажется, он с хакерами и спецслужбами взаимодействует и имеет компромат вообще на всех.😎
+1
0
+1
В Дортмунде - срочное совещание. Решают, как сливать следующий сезон, задача становится всё сложнее.
+1
0
+1
За шестёрочку с Айнтрахтом хотя б поборются в следующем сезоне?
+4
-3
+1
в следующем году поборются с дортмундом .... за 4 место в чепионате 🤡
+2
-1
+1
Это шутка???
0
0
0
Ответ Altered Carbon
Док Риверс от футбола
Это оскорбление для Риверса
0
0
0
Ответ Antispa
Песец котенку (с)...бедный Харрикейн, угораздило ж его прийти в такое время
он проклят
0
0
0
Ответ mj23.net
Какие большие клубы? Он не был главным тренером ни одного большого клуба. В МЮ он был ИО.
Почему он был, а мы с тобой нет?!?
0
0
0
Ответ Александр Степанов
Как Рангник без каких-то вменяемых достижений возглавляет большие клубы (или как минимум мелькает в новостях о них)? Ну как?😃
Какие большие клубы? Он не был главным тренером ни одного большого клуба. В МЮ он был ИО.
+2
-2
0
Вот, что хорошие связи делают.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий