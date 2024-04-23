«Бавария» провела переговоры с Рангником после отказа Нагельсманна. Клуб хочет представить нового тренера в ближайшее время

«Бавария» начала переговоры о назначении Ральфа Рангника.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, «Бавария» хочет решить вопрос с новым главным тренером в ближайшее время.

После отказа , продлившего контракт со сборной Германии, мюнхенцы провели переговоры с – отмечается, что в клубе оценивают ситуацию оптимистично.

Также сообщается, что « » включила в шорт-лист тренера « » , однако Рангник считается фаворитом на замену Томасу Тухелю. При этом мюнхенцам, скорее всего, придется заплатить за его назначение, поскольку контракт тренера со сборной Австрии действует до 2026 года.