«Бавария» провела переговоры с Рангником после отказа Нагельсманна. Клуб хочет представить нового тренера в ближайшее время
«Бавария» начала переговоры о назначении Ральфа Рангника.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, «Бавария» хочет решить вопрос с новым главным тренером в ближайшее время.
После отказа Юлиана Нагельсманна, продлившего контракт со сборной Германии, мюнхенцы провели переговоры с Рангником – отмечается, что в клубе оценивают ситуацию оптимистично.
Также сообщается, что «Бавария» включила в шорт-лист тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби, однако Рангник считается фаворитом на замену Томасу Тухелю. При этом мюнхенцам, скорее всего, придется заплатить за его назначение, поскольку контракт тренера со сборной Австрии действует до 2026 года.
Ну как?😃
Как фанат Баварии, считаю любой вариант, кроме Флика, нелепым. Не претендую на лучшее понимание футбола, чем у мюнхенской геронтократии, но "меня терзают смутные сомнения"))