Водитель попытался сбить бойца UFC Алексееву. Причиной конфликта стал внешний вид спортсменки
Водитель попытался сбить бойца UFC Ирину Алексееву.
Инцидент произошел в Челябинске. Мужчина подрезал ехавшую на велосипеде Алексееву, после чего вступил с ней в перепалку. Сообщается, что причиной конфликта стал внешний вид спортсменки.
«Сотрудники полиции оперативно задержали молодого человека и доставили его в органы внутренних дел Челябинска. Установлено, что на Южный Урал он приехал в марте текущего года с целью заработка, на территории Российской Федерации находится легально.
С молодым человеком оперативниками уголовного розыска проведена профилактическая беседа о недопустимости совершения противоправных деяний», – говорится в телеграм-канале ГУ МВД России по Челябинской области.
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Совсем уже офигели.
Вы видео хоть для приличия посмотрите.