Водитель попытался сбить бойца UFC Алексееву. Причиной конфликта стал внешний вид спортсменки

Водитель попытался сбить бойца UFC Ирину Алексееву.

Инцидент произошел в Челябинске. Мужчина подрезал ехавшую на велосипеде Алексееву, после чего вступил с ней в перепалку. Сообщается, что причиной конфликта стал внешний вид спортсменки.

«Сотрудники полиции оперативно задержали молодого человека и доставили его в органы внутренних дел Челябинска. Установлено, что на Южный Урал он приехал в марте текущего года с целью заработка, на территории Российской Федерации находится легально.

С молодым человеком оперативниками уголовного розыска проведена профилактическая беседа о недопустимости совершения противоправных деяний», – говорится в телеграм-канале ГУ МВД России по Челябинской области.

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