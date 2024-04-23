Водитель попытался сбить бойца UFC Алексееву. Причиной конфликта стал внешний вид спортсменки

Теги происшествия UFC MMA Ирина Алексеева Бокс/MMA/UFC

Водитель попытался сбить бойца UFC Ирину Алексееву.

Инцидент произошел в Челябинске. Мужчина подрезал ехавшую на велосипеде Алексееву, после чего вступил с ней в перепалку. Сообщается, что причиной конфликта стал внешний вид спортсменки.

«Сотрудники полиции оперативно задержали молодого человека и доставили его в органы внутренних дел Челябинска. Установлено, что на Южный Урал он приехал в марте текущего года с целью заработка, на территории Российской Федерации находится легально.

С молодым человеком оперативниками уголовного розыска проведена профилактическая беседа о недопустимости совершения противоправных деяний», – говорится в телеграм-канале ГУ МВД России по Челябинской области.

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23 комментария
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Ответ Джеймс Обиора
я не понимаю, почему человек, приехавший в Челябу из Таджикистана, считает что может учить кого то там жизни?
Потому что знает, что ничего ему за это не будет. Высылать надо сразу всем семейством.
+33
-1
+32
я не понимаю, почему человек, приехавший в Челябу из Таджикистана, считает что может учить кого то там жизни?
+34
-5
+29
по 282 статье таких закрывать надо.
+11
0
+11
Ответ Руслан Алиеров
где написано из Таджикистана
Есть такая информация в телеграм каналах. А что, граждане Таджикистана за таким не были замечены?
+9
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+8
Не, таких нужно сразу депортировать, без каких-либо раздумий. В родном ауле ему будет хорошо, там все одеваются как надо.
+6
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Ответ Дмитрий Коломейцев
Он уже извинился. Может еще и за разжигание поедет.
Пусть посидит, а потом пожизненный запрет на въезд в страну для него и его родственников.
+6
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Жаль, конечно, что Алексеева ему не вломила. "Ценный специалист" получил бы сразу перелом челюсти и разрыв шаблона))
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+3
Он что, из полиции моды? Какое право он имеет на такие действия?
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Ответ ZaharPetrovicUralez
по 282 статье таких закрывать надо.
Не надо. Ещё кормить их. Если насильственное преступление не совершили - то и не нужно сажать. Нужно депортировать + всех родственников. С пожизненным запретом на въезд для всего семейства.
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Ответ Руслан Алиеров
где написано из Таджикистана
Везде.
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Ответ Руслан Алиеров
где написано из Таджикистана
В телеге читал, там более подробно и видео есть
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Ну так "ценный" специалист пусть возвращается в свой кишлак и там рассказывает, кому и как одеваться.
Совсем уже офигели.
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Ещё один почитатель древних красивых обычаев возмущен что в России нет ишаков и бачи база.
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Ответ Nojevilka
Ну выезжает он, меняет паспорт там и возвращается. Все эти таджикские "паспорта" - та ещё филькина грамота.
Биометрия. Да и вообще пора с ними визовый режим вводить.
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Точик из полиции нравов походу.
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Комментарий удален пользователем
Я надеюсь она его ушатала или хотя бы лоукики были?
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Ответ Джеймс Обиора
я не понимаю, почему человек, приехавший в Челябу из Таджикистана, считает что может учить кого то там жизни?
Безнаказанность.
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Ответ Yavich
Потому что знает, что ничего ему за это не будет. Высылать надо сразу всем семейством.
Вы с Али Хейбати хоть поговорили? Объяснили? Или просто кукарекали в соцсетях? Вообще не оправдываю поведение этих дикарей, как и ваше бездействие
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"попытался сбить"?))
Вы видео хоть для приличия посмотрите.
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Ответ unreality
Не надо. Ещё кормить их. Если насильственное преступление не совершили - то и не нужно сажать. Нужно депортировать + всех родственников. С пожизненным запретом на въезд для всего семейства.
Ну выезжает он, меняет паспорт там и возвращается. Все эти таджикские "паспорта" - та ещё филькина грамота.
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Ответ Мага осторожный
Комментарий удален пользователем
Нормально она на видео общается, зачем придумывать?
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