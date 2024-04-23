Тэйлор, Оливер, Хиль Мансано, Маккели, Орсато и Тюрпен вошли в список судей на Евро-2024

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УЕФА огласил список судей, которые будут работать на матчах Евро-2024.

Судейский комитет УЕФА отобрал 18 судей, которые обслужат матчи чемпионата Европы этим летом:

Артур Соареш Диаш (Португалия);

Хесус Хиль Мансано (Испания);

Марко Гуида (Италия);

Иштван Ковач (Румыния);

Иван Кружльяк (Словакия);

Франсуа Летексье (Франция);

Данни Маккели (Нидерланды);

Шимон Марчиняк (Польша);

Халил Мелер (Турция);

Гленн Нюберг (Швеция);

Майкл Оливер (Англия);

Даниэле Орсато (Италия);

Сандро Шерер (Швейцария);

Даниэль Зиберт (Германия);

Энтони Тэйлор (Англия);

Клеман Тюрпен (Франция);

Славко Винчич (Словения);

Феликс Цвайер (Германия).

Также в рамках соглашения УЕФА и КОНМЕБОЛ на Евро-2024 будет работать арбитр из Аргентины Факундо Тельо вместе с двумя помощниками.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Всего в рамках турнира будет сыгран 51 матч.

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18 комментариев
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О, будут весёлые матчи. Клоунада с Тейлором никогда не надоест.
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Ответ Кирилл.С-Пб
Где Карасик?¿?
на Зенит - Спартак
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Тэйлор ходячий мем АПЛ 🤡
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Хотите веселый финал - ставьте на него старину Энтони.
И никакой ВАР не нужен будет.
Он сам все по красоте сделает.
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Орсато топ
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А что собственно тут делает Хиль Монсано? После выходки в матче Реала ему не то что Евро - Сегунду судить нельзя давать
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Что Тейлор, что Оливер - два чудака, которые уже не один матч испоганили...
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надо посчитать легенд "реала")
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Где Карасик?¿?
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где карасик?
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оо хесус мансано!))))будет круто)
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Орсато - лучший судья на сегодняшний день и держит уровень уже много лет.
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Хуже профессии арбитра может быть только профессия мента или коллектора
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Марчиняк это который легенда Аргентины?
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Ответ Alon Raven
О, будут весёлые матчи. Клоунада с Тейлором никогда не надоест.
Вообще странно в эпоху вар обвинять каких то судей, находящихся на поле. Да, бывает некоторые судьи ошибаются чаще других, но на то вар и есть, чтобы указывать на критические ошибки судей и подзывать их к монитору
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Ответ mr kovalsky
Вообще странно в эпоху вар обвинять каких то судей, находящихся на поле. Да, бывает некоторые судьи ошибаются чаще других, но на то вар и есть, чтобы указывать на критические ошибки судей и подзывать их к монитору
1. Остаются спорные моменты.
2. ВАР не может просто взять и отменить решение судьи в поле. Да, в теории ВАР может держать его бесконечно долго, но решение всё равно за судьёй в поле.
3. И ты посмотри на то, что творит Тейлор.
4. И главное. В правилах много мест, которые оставляют свободу судье. И Тейлор этим умело пользуется. Хотя на моей памяти его уже дважды отправляли в Чемпионшип за такое.
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