Тэйлор, Оливер, Хиль Мансано, Маккели, Орсато и Тюрпен вошли в список судей на Евро-2024

УЕФА огласил список судей, которые будут работать на матчах Евро-2024.

Судейский комитет УЕФА отобрал 18 судей, которые обслужат матчи чемпионата Европы этим летом:

(Португалия);

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(Италия);

Иштван Ковач (Румыния);

Иван Кружльяк (Словакия);

Франсуа Летексье (Франция);

Данни Маккели (Нидерланды);

(Польша);

Халил Мелер (Турция);

Гленн Нюберг (Швеция);

Майкл Оливер (Англия);

Даниэле Орсато (Италия);

Сандро Шерер (Швейцария);

Даниэль Зиберт (Германия);

Энтони Тэйлор (Англия);

Клеман Тюрпен (Франция);

Славко Винчич (Словения);

Феликс Цвайер (Германия).

Также в рамках соглашения УЕФА и КОНМЕБОЛ на Евро-2024 будет работать арбитр из Аргентины Факундо Тельо вместе с двумя помощниками.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Всего в рамках турнира будет сыгран 51 матч.