Тэйлор, Оливер, Хиль Мансано, Маккели, Орсато и Тюрпен вошли в список судей на Евро-2024
УЕФА огласил список судей, которые будут работать на матчах Евро-2024.
Судейский комитет УЕФА отобрал 18 судей, которые обслужат матчи чемпионата Европы этим летом:
Артур Соареш Диаш (Португалия);
Марко Гуида (Италия);
Иштван Ковач (Румыния);
Иван Кружльяк (Словакия);
Франсуа Летексье (Франция);
Данни Маккели (Нидерланды);
Шимон Марчиняк (Польша);
Халил Мелер (Турция);
Гленн Нюберг (Швеция);
Майкл Оливер (Англия);
Даниэле Орсато (Италия);
Сандро Шерер (Швейцария);
Даниэль Зиберт (Германия);
Энтони Тэйлор (Англия);
Клеман Тюрпен (Франция);
Славко Винчич (Словения);
Феликс Цвайер (Германия).
Также в рамках соглашения УЕФА и КОНМЕБОЛ на Евро-2024 будет работать арбитр из Аргентины Факундо Тельо вместе с двумя помощниками.
Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Всего в рамках турнира будет сыгран 51 матч.
И никакой ВАР не нужен будет.
Он сам все по красоте сделает.
2. ВАР не может просто взять и отменить решение судьи в поле. Да, в теории ВАР может держать его бесконечно долго, но решение всё равно за судьёй в поле.
3. И ты посмотри на то, что творит Тейлор.
4. И главное. В правилах много мест, которые оставляют свободу судье. И Тейлор этим умело пользуется. Хотя на моей памяти его уже дважды отправляли в Чемпионшип за такое.