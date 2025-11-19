Комличенко о Ротенберге-младшем на посту гендиректора «Локо»: «Радует, что такую должность занимает футбольный человек. Он знает игру изнутри»

Комличенко о Ротенберге-младшем: он знает футбол изнутри.

Нападающий «Локомотива » Николай Комличенко рад, что новый гендиректор клуба Борис Ротенберг знает футбол изнутри.

«Пока никак не оценили смену генерального директора. Будет еще встреча с новым генеральным, более плотно пообщаемся. До этого с ним особо не пересекались.

Радует, что футбольный человек занимает такую должность, он знает футбол изнутри, знает, как общаться с командой, с футболистами», – сказал Комличенко.