Глушаков о трех лучших политиках в России: «Я всегда за Россию буду. Ну а че, какие? Путин, че. Президент»

Теги Спартак премьер-лига Россия Владимир Путин Денис Глушаков Политика Футбол

Денис Глушаков рассказал, что не пойдет в политику после футбольной карьеры.

– Ты допускаешь, что после футбола пойдешь в политику?

– Не, не хочу.

– Депутатом? Чиновником каким-нибудь? Министром спорта?

– Не хочу. Хочу со спортом связанное что-нибудь, спокойное. Не хочу я все эти бумаги, волокита, подписывать.

Лично я для себя не вижу возможности получать удовольствие от этой всей истории. Фиг его знает, не мое это.

– Давай так: три лучших депутата тире политика в России, которые тебе нравятся?

– Я не знаю. Я всегда за Россию буду.

Я русский. Ну а че, какие? Путин, че. Президент, – сказал бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков в интервью Нобелю Арустамяну.

59 комментариев
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Че?
+67
-4
+63
Ответ cmorblr
Че?
н Ын
+30
-4
+26
разговор с Карпиным:
- ну и чё?
- да ни чё, епт
+26
-1
+25
Ответ cmorblr
Че?
В натуре, ля
+21
-1
+20
Типичный "патриот". Любитель пятой точки.
+18
-4
+14
Путин, Чё и Президент. Кто такой Чë?
+13
0
+13
Ну хоть Че Гевару вспомнил!
+9
0
+9
По разговору и интеллекту готовый единорос
+9
-1
+8
Как звать тебя?
Дениска, а чё?
+8
-1
+7
Ответ Вальдано
Комментарий удален модератором
100 % - провокация !
Банду Нобеля под суд за такие интервью !
+6
-1
+5
Че? А чо! Ничо!
+6
-1
+5
Ответ Только Крылья
Путин, Чё и Президент. Кто такой Чë?
Хранитель истории Чо
+4
0
+4
-Чё?
-Ничё
-А?
-..й на
+3
0
+3
Не тире, а дефис.
+2
0
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С годами фраза «Глушаков - это похороны» раскрывается по новому
+4
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Ну сейчас налетят из райского сада комментаторы)
+2
0
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Владимир Владимирович, Владимир Васильевич и Владимир Анатольевич - три лучших политика
+1
0
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Глушпк как всегда после сауны))
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Ответ Зизуха
разговор с Карпиным: - ну и чё? - да ни чё, епт
Ну и всё
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Ответ Бронислав Каминский
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Важная спортивная новость! Давайте срочно обсудим!
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Епта
0
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Насколько я понимаю, назойливое муссирование интервьюером разговорного "че" призвано проиллюстрировать комичность ответа футболиста Глушакова :) Интересно, а какой ответ на свой политический вопрос интервьюер счел бы не комичным?
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Ответ sled
Комментарий удален модератором
И это тоже
0
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0
Ответ Только Крылья
Путин, Чё и Президент. Кто такой Чë?
Я сам в шоке 🤔
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0
Ответ Только Крылья
Путин, Чё и Президент. Кто такой Чë?
Не Чё, а Че.
0
0
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Ответ сергей петров
По разговору и интеллекту готовый единорос
ну и че?
0
0
0
Пробил свое умственное дно
Ниже плинтуса
+1
-1
0
Ответ Александр Зубков
Как звать тебя? Дениска, а чё?
Свело олдскулы…

Не нужна тебе брат такая машина, поверь мне на слово…
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Ответ Доктор Верховцев
Отпустите Глушакова. Нехорошо издеваться над убогими.
Дело в том что его давно отпустили, но глушак в это не верит🤷
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