Глушаков о трех лучших политиках в России: «Я всегда за Россию буду. Ну а че, какие? Путин, че. Президент»

Денис Глушаков рассказал, что не пойдет в политику после футбольной карьеры.

– Ты допускаешь, что после футбола пойдешь в политику?

– Не, не хочу.

– Депутатом? Чиновником каким-нибудь? Министром спорта?

– Не хочу. Хочу со спортом связанное что-нибудь, спокойное. Не хочу я все эти бумаги, волокита, подписывать.

Лично я для себя не вижу возможности получать удовольствие от этой всей истории. Фиг его знает, не мое это.

– Давай так: три лучших депутата тире политика в России, которые тебе нравятся?

– Я не знаю. Я всегда за Россию буду.

Я русский. Ну а че, какие? Путин, че. Президент, – сказал бывший футболист « » в интервью Нобелю Арустамяну.