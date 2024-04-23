Глушаков о трех лучших политиках в России: «Я всегда за Россию буду. Ну а че, какие? Путин, че. Президент»
Денис Глушаков рассказал, что не пойдет в политику после футбольной карьеры.
– Ты допускаешь, что после футбола пойдешь в политику?
– Не, не хочу.
– Депутатом? Чиновником каким-нибудь? Министром спорта?
– Не хочу. Хочу со спортом связанное что-нибудь, спокойное. Не хочу я все эти бумаги, волокита, подписывать.
Лично я для себя не вижу возможности получать удовольствие от этой всей истории. Фиг его знает, не мое это.
– Давай так: три лучших депутата тире политика в России, которые тебе нравятся?
– Я не знаю. Я всегда за Россию буду.
Я русский. Ну а че, какие? Путин, че. Президент, – сказал бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков в интервью Нобелю Арустамяну.
- ну и чё?
- да ни чё, епт
Дениска, а чё?
Банду Нобеля под суд за такие интервью !
-Ничё
-А?
-..й на
Ниже плинтуса
Не нужна тебе брат такая машина, поверь мне на слово…