Тарасенко забросил 1-ю шайбу за «Флориду» в плей-офф. У него 45 голов в 99 играх в Кубке Стэнли – делит 5-е место среди россиян

Теги рейтинги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли Евгений Малкин Алексей Ковалев Александр Овечкин Сергей Федоров НХЛ Владимир Тарасенко Никита Кучеров Хоккей

Владимир Тарасенко забросил 1-ю шайбу за «Флориду» в плей-офф НХЛ.

Форвард «Пантерс» отличился во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Тампой» (3:2 ОТ, 2-0). 

Сегодня Владимир (14:30, 1:59 – в большинстве, «минус 1») дважды бросил в створ, применил 1 силовой прием, допустил 1 потерю и получил малый штраф. 

На счету 32-летнего россиянина стало 45 шайб в 99 играх в плей-офф за карьеру. Он делит 5-е место в истории лиги среди россиян с Алексеем Ковалевым (45 шайб в 123 играх). 

В топ-4 входят Александр Овечкин («Вашингтон», 72 шайбы в 149 играх), Евгений Малкин («Питтсбург», 67 в 177), Никита Кучеров («Тампа», 53 в 144) и Сергей Федоров (52 в 183). 

3 комментария
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Молодец!!! Опыт победный в кубке много значит, особенно в такой сильной и упорной серии, пока лучшей из всех идущих. Здесь каждая шайба важна, сильные соперники. Это не мёртвый ЛА пинать, когда он даже шевелиться не может)))
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Леху догнал! Молодец. Теперь надо перегнать:)
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Тарасёнок, никто тебе не простит наскок на Никиту!:)
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