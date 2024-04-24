Тарасенко забросил 1-ю шайбу за «Флориду» в плей-офф. У него 45 голов в 99 играх в Кубке Стэнли – делит 5-е место среди россиян

Владимир Тарасенко забросил 1-ю шайбу за «Флориду» в плей-офф НХЛ.

Форвард «Пантерс» отличился во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с « » (3:2 ОТ, 2-0).

Сегодня Владимир (14:30, 1:59 – в большинстве, «минус 1») дважды бросил в створ, применил 1 силовой прием, допустил 1 потерю и получил малый штраф.

На счету 32-летнего россиянина стало 45 шайб в 99 играх в плей-офф за карьеру. Он делит 5-е место в истории лиги среди россиян с (45 шайб в 123 играх).

В топ-4 входят («Вашингтон», 72 шайбы в 149 играх), («Питтсбург», 67 в 177), («Тампа», 53 в 144) и Сергей Федоров (52 в 183).