Овечкин без очков 2-й матч плей-офф подряд: 1 бросок, 6 хитов за 19:13 против «Рейнджерс»

Теги Рейнджерс Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин не набрал очков во втором матче подряд.

Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре 1-го раунда Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (3:4, 0-2).

За 19:13 (4:45 – в большинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот из 4 (2 заблокировано, 1 мимо), 6 хитов, полезность – «0».

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29 комментариев
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Ответ hhlg
Комментарий скрыт
члены фанклуба как всегда под микроскопом разбирают игру нерадивых партнеров своего кумира, пока тот на прямых ногах кружит на своей позиции по малому радиусу периодически сплёвывая и посматривая на время - не пора ли меняться
+26
-4
+22
И привоз в большинстве(
+15
-1
+14
опять у паствы виновата поди вся команда с лысым, КРОМЕ... того кто должен был выстрелить в конце сезона
+18
-5
+13
Брони в клубах Москвы горят, а вы тут со своим Кубком Стэнли
+23
-10
+13
Ови: "Ну в регулярке я гонюсь за Гретцки, а вот в плэйофф сложно найти мотивацию")
+17
-5
+12
в Москву ехать надо, там вся сила...
+15
-4
+11
Ответ Евгений Истомин
Смотрю стервятники из секты "провалов Овечкина" тут как тут...🤡
провал это когда игрок по каким то причинам выступил отрезок ниже своего уровня
а тут видишь в чем дело - уровень давно уже сам упал (в силу возраста/мотивации/особенности подготовки к сезону), т.е никакого провала и не было. просто закат как у грецки, которого кстати в своё время не тянули за уши контрактами, не подстраивали команды под него . не ломали игру звеньев/партнеров ради него же.

пс
кстати а те кто батон крошит на партнеров ови, чтобы выгородить кумира они кто - не стервятники?
+13
-4
+9
Ответ Алексей Варенцов
члены фанклуба как всегда под микроскопом разбирают игру нерадивых партнеров своего кумира, пока тот на прямых ногах кружит на своей позиции по малому радиусу периодически сплёвывая и посматривая на время - не пора ли меняться
Зачет!
+9
-1
+8
Понятно, что мешку плевать на все эти игры на вылет, ждет 0-4 и уезжает на Багамы....но вмешаться должны болельщики, почему лидер команды так бледно сливает серию, мешка должны вызвать на ковер и поставить на вид
+11
-7
+4
Ответ Alex-Ibra
Брони в клубах Москвы горят, а вы тут со своим Кубком Стэнли
как легко для себя и партнеров по команде уходил Уэйн из спорта
а тут и отдохнуть надо на всю катушку летом и в рекламах сняться и мочь хотя бы на льду держаться на прямых ногах после отдыха.
+11
-8
+3
как я и говорил, с Рейнджерами играть можно и нужно. Это не Флорида, не Бостон, не Каролина, лидеры которых уже набили бы себе стату как Макдевид. Вообще, конечно жаль, что вместо кэпов нет Тройта или Птиц. Серия бы намного выиграла, чем смотреть как Овечкин не может попасть по шайбе перед воротами за пару секунд до сирены.
+4
-1
+3
Овечкин вообще играет?Видел его на катке только в концовке матча со снятым вратарем, где он шайбу по борту пускал.
+4
-1
+3
регулярка кончилась. "вся россия" больше не следит за овечкиным )))
+7
-4
+3
Ответ Алексей Варенцов
провал это когда игрок по каким то причинам выступил отрезок ниже своего уровня а тут видишь в чем дело - уровень давно уже сам упал (в силу возраста/мотивации/особенности подготовки к сезону), т.е никакого провала и не было. просто закат как у грецки, которого кстати в своё время не тянули за уши контрактами, не подстраивали команды под него . не ломали игру звеньев/партнеров ради него же. пс кстати а те кто батон крошит на партнеров ови, чтобы выгородить кумира они кто - не стервятники?
Так расскажи какой красивый был закат у Гретцки ) в последних 6 сезонах его команда лишь раз выползала в плей-офф (ещё один раз обменяли). Последние два сезона его контракт был в топе зарплат всей лиги, в предпоследнем сезоне в топ-3, в последнем в топ-10. Ну и играл при этом он больше всех среди напов до последнего, кому там ради его статы ломали о ужас игру звеньев и подстраивали команду вопрос открытый)
+3
-1
+2
Лучше бы Детройт в плов вышел
+3
-2
+1
За три секунды до финальной сирены правильно расположился на пятаке, но махнул мимо шайбы. Если бы попал, то привоз в большинстве ему бы простили, а так пока на уровне дворника - че то машет палкой туда сюда бестолково.
+1
0
+1
Ответ Alex-Ibra
Брони в клубах Москвы горят, а вы тут со своим Кубком Стэнли
что за люди,лишь бы написать гадость😐
+13
-12
+1
Ответ Максим Пузиков
что за люди,лишь бы написать гадость😐
Не гадость, а про гадость
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Ответ Вадим Сидоров
Ови: "Ну в регулярке я гонюсь за Гретцки, а вот в плэйофф сложно найти мотивацию")
Смотрю стервятники из секты "провалов Овечкина" тут как тут...🤡
+14
-14
0
Ответ Рамиль Кизимов
Так расскажи какой красивый был закат у Гретцки ) в последних 6 сезонах его команда лишь раз выползала в плей-офф (ещё один раз обменяли). Последние два сезона его контракт был в топе зарплат всей лиги, в предпоследнем сезоне в топ-3, в последнем в топ-10. Ну и играл при этом он больше всех среди напов до последнего, кому там ради его статы ломали о ужас игру звеньев и подстраивали команду вопрос открытый)
последние годы занимался популяризацией хоккея,
не ставя рекордов, не цыганя 5летних контрактов на максималках чтобы набить 900 или 1000 шайб

его задача была отыграть честно 10-15 минут на льду
а не мучаться на прямых ногах , требуя от партнеров чтобы его выводили на бросок для статов
там ни разу не было этого испанского стыда
и трудно было представить чтобы его фанклуб, журил игроков по его команде, что они мало делают для их кумира
+2
-2
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Ответ hhlg
Комментарий скрыт
Согласен, пас неудобный
+3
-3
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"Стабильность признак мастерства"
+1
-1
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Ответ hhlg
Комментарий скрыт
Лысый не изменит, только Ремпе может изменить.
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Ответ СССР цэ европа! - скакал?
Вратарь "Джек В̶о̶с̶ь̶м̶ё̶р̶к̶и̶н̶ Шестёркин американец" снова не дал Овечкину забить. А по-гамбургер’скому счёту Узкие канадские площадки ЭТО пережиток прошлого заокеанского хоккея, И главное ЗЛО современного Мирового хоккея, смотришь, и плюёшься от этой бессмысленной суеты, хаос броуновского движения. Все эти бригады большинства/меньшинства, вратарь полкоманды, игра на измор в ОТ... Единственно, статистика занимательна, а смотрение НЕт! Это как, если уменьшить ширину футбольного поля на 20 метров. А чо! вертикальный футбол, проброс-навес в зону, и вперёд с вытаращенными глазами забивать. Интенсивность опять же повысится. И зрители ближе, к полю, так? И отличные места для тёлок на бровке задом вертеть. Вызывает сожаление, что все эти третьяки, фетисовы, и примкнувшие к ним ротенберги пошли на поводу у НХЛ, предали красоту советского хоккея.
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