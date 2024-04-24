Овечкин без очков 2-й матч плей-офф подряд: 1 бросок, 6 хитов за 19:13 против «Рейнджерс»
Александр Овечкин не набрал очков во втором матче подряд.
Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре 1-го раунда Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (3:4, 0-2).
За 19:13 (4:45 – в большинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот из 4 (2 заблокировано, 1 мимо), 6 хитов, полезность – «0».
а тут видишь в чем дело - уровень давно уже сам упал (в силу возраста/мотивации/особенности подготовки к сезону), т.е никакого провала и не было. просто закат как у грецки, которого кстати в своё время не тянули за уши контрактами, не подстраивали команды под него . не ломали игру звеньев/партнеров ради него же.
пс
кстати а те кто батон крошит на партнеров ови, чтобы выгородить кумира они кто - не стервятники?
а тут и отдохнуть надо на всю катушку летом и в рекламах сняться и мочь хотя бы на льду держаться на прямых ногах после отдыха.
не ставя рекордов, не цыганя 5летних контрактов на максималках чтобы набить 900 или 1000 шайб
его задача была отыграть честно 10-15 минут на льду
а не мучаться на прямых ногах , требуя от партнеров чтобы его выводили на бросок для статов
там ни разу не было этого испанского стыда
и трудно было представить чтобы его фанклуб, журил игроков по его команде, что они мало делают для их кумира