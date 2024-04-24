Овечкин без очков 2-й матч плей-офф подряд: 1 бросок, 6 хитов за 19:13 против «Рейнджерс»

не набрал очков во втором матче подряд.

Капитан « » не отметился результативными действиями в игре 1-го раунда Кубка Стэнли с « » (3:4, 0-2).

За 19:13 (4:45 – в большинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот из 4 (2 заблокировано, 1 мимо), 6 хитов, полезность – «0».