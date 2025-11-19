  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Слот, Энрике, Флик, Артета, Алонсо, Конте, Компани, Мареска, Мартинес, Хау претендуют на приз тренеру года от Globe Soccer Awards
19

Слот, Энрике, Флик, Артета, Алонсо, Конте, Компани, Мареска, Мартинес, Хау претендуют на приз тренеру года от Globe Soccer Awards

Артета, Энрике, Алонсо, Слот попали в список претендентов на приз тренеру года.

Объявлены номинанты на приз тренеру года по версии Globe Soccer Awards.

В список вошли:

Хаби АлонсоБайер»/«Реал»), Микель Артета («Арсенал»), Антонио Конте («Наполи»), Луис Энрике («ПСЖ»), Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Эдди Хау («Ньюкасл»), Венсан Компани («Бавария»), Энцо Мареска («Челси»), Роберто Мартинес (сборная Португалии), Арне Слот («Ливерпуль»).

В прошлом году приз лучшему тренеру получил Карло Анчелотти, работавший в «Реале».

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?25124 голоса
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница Globe Soccer Awards в X
Globe Soccer Awards
рейтинги
logoХанс-Дитер Флик
logoРеал Мадрид
logoВенсан Компани
logoлига 1 Франция
logoАнтонио Конте
logoРоберто Мартинес
logoПСЖ
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoсерия А Италия
logoМикель Артета
logoСборная Португалии по футболу
logoНаполи
logoЛуис Энрике
logoБайер
logoЛиверпуль
logoАрне Слот
logoЭдди Хау
logoХаби Алонсо
logoЭнцо Мареска
logoБарселона
logoЛа Лига
logoБавария
logoЧелси
logoАрсенал
logoНьюкасл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Роналду награжден как лучший бомбардир всех времен на Globe Soccer Awards. У португальца 916 мячей за сборную и клубы
27 декабря 2024, 17:32
Винисиус признан лучшим игроком года на Globe Soccer Awards
27 декабря 2024, 17:27
Церемония вручения Globe Soccer Awards. Винисиус признан игроком года, Роналду – лучшим на Ближнем Востоке, «Реал» – клубом года, Ямаль – лучшим молодым футболистом
27 декабря 2024, 17:24
Главные новости
Прокуратура Тулузы начала проверку жеста Деннума в адрес Эбоно из «Гавра» на предмет расизма: «Нужно бороться с преступлениями, подрывающими ценности нашей республики»
вчера, 21:38
Садьо Мане: «Роналду – пример для подражания для каждого футболиста. Я никогда не видел таких игроков»
вчера, 20:59
«Росарио Сентраль» Ди Марии признан чемпионом лиги Аргентины – титул учредили сегодня на заседании исполкома
вчера, 20:54Фото
Руни о Кейне: «Напоминает Криштиану в молодости. Иногда он бьет под безумным углом, и ты думаешь: «Зачем?» Можно попросить пас – ему все равно, он пробьет снова»
вчера, 20:31
Жоан Лапорта: «Возвращение Месси в «Барселону» в качестве игрока нереалистично. Мы работаем над проектом для будущего, и если ты живешь прошлым, то почти не двигаешься вперед»
вчера, 20:19
Президент «Ливерпуля» Вернер: «Виртц поразительно талантлив. Возможно, он выиграет «Золотой мяч». Когда есть шанс взять такого игрока, надо его использовать»
вчера, 20:10
Сыграйте в игру детства и получите ретрофутболку любимой легенды!
вчера, 20:00Тесты и игры
«Локомотив» продаст или отдаст в аренду Сарвели, Салтыкова и Годяева («Чемпионат»)
вчера, 19:18
Мовсесьян об академии «Спартака»: «Хотим единую методику и играть в интеллектуальный футбол имени Черенкова. Чтобы переоделись – и все равно видно, кто из двух команд «Спартак»
вчера, 19:09
Губерниев о «Спартаке»: «Должны назначить российского тренера. Есть Шалимов, Юран, Карпин свободен. Но если Романов удержит шапку Мономаха и взойдет на трон, все может быть хорошо»
вчера, 18:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Локо» умеет здорово играть вторым номером против фаворитов и может зацепиться за победу в матче с «Краснодаром». Наумов об игре РПЛ
15 минут назад
Ташуев о лимите на тренеров: «Среди иностранцев надо брать не кого попало, а тех, кто оставит след в нашем футболе»
30 минут назад
Руни считает, что Кейн будет величайшим английским игроком: «Просто исходя из его голов и выступлений. И он побьет рекорд по матчам за сборную»
вчера, 22:06
«Сити» скоро начнет переговоры с Фоденом о продлении контракта. В случае с Родри «горожане» сперва хотят посмотреть на его восстановление от травмы (Daily Mail)
вчера, 21:56
Лапочкин о назначении Карасева на игру «Спартак» – ЦСКА: «Кто, если не он? Сергей обрел форму, которой у него не было два года, последние игры провел на очень высоком уровне. И опыт огромный»
вчера, 21:43
Мостовой о Головине: «Не люблю давать советы, потому что их никто не слушает. Он пожертвовал хорошим футболом ради наград, но трофеев почти нет – и не будет, если останется в «Монако»
вчера, 21:14
Головин о 5:0 с Саудовской Аравией на ЧМ-2018: «На нас обвалился негатив, что мы плохо сыграли в контрольных матчах. И за одну игру мы развернули всю страну в противоположную сторону»
вчера, 19:59
Вингер «Брентфорда» Карвалью пропустит остаток сезона из-за травмы «крестов»
вчера, 19:46
«МЮ» почтил память экс-басиста The Stone Roses Гари Маунфилда, умершего в 63 года: «Клуб был частью его ДНК»
вчера, 19:33
Ули Хенесс: «Кейн на одном уровне с Гердом Мюллером и Левандовским, у него топовые показатели. И мне нравится, что поначалу Харри просто ждал мяча в штрафной, а теперь стал плеймейкером»
вчера, 18:15