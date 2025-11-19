Слот, Энрике, Флик, Артета, Алонсо, Конте, Компани, Мареска, Мартинес, Хау претендуют на приз тренеру года от Globe Soccer Awards

Артета, Энрике, Алонсо, Слот попали в список претендентов на приз тренеру года.

Объявлены номинанты на приз тренеру года по версии Globe Soccer Awards . В список вошли: Хаби Алонсо («Байер »/«Реал»), Микель Артета («Арсенал »), Антонио Конте («Наполи»), Луис Энрике («ПСЖ»), Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Эдди Хау («Ньюкасл»), Венсан Компани («Бавария»), Энцо Мареска («Челси»), Роберто Мартинес (сборная Португалии), Арне Слот («Ливерпуль»). В прошлом году приз лучшему тренеру получил Карло Анчелотти, работавший в «Реале ».