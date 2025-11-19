Слот, Энрике, Флик, Артета, Алонсо, Конте, Компани, Мареска, Мартинес, Хау претендуют на приз тренеру года от Globe Soccer Awards
Артета, Энрике, Алонсо, Слот попали в список претендентов на приз тренеру года.
Объявлены номинанты на приз тренеру года по версии Globe Soccer Awards.
В список вошли:
Хаби Алонсо («Байер»/«Реал»), Микель Артета («Арсенал»), Антонио Конте («Наполи»), Луис Энрике («ПСЖ»), Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Эдди Хау («Ньюкасл»), Венсан Компани («Бавария»), Энцо Мареска («Челси»), Роберто Мартинес (сборная Португалии), Арне Слот («Ливерпуль»).
В прошлом году приз лучшему тренеру получил Карло Анчелотти, работавший в «Реале».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница Globe Soccer Awards в X
