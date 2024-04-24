Бобровский стал 2-й звездой 2-го матча серии против «Тампы». У него 21 сэйв после 23 бросков, в том числе в прыжке после добивания Дамбы

Сергей Бобровский отразил 21 из 23 бросков «Тампы» во 2-м матче серии.

« » обыграла «Лайтнинг» (3:2 ОТ) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-0).

Российский вратарь «Пантерс» был признан второй звездой встречи. Победа стала для него 2-й в текущем розыгрыше плей-офф .

Во втором периоде помешал забить защитнику « » , сделав сэйв в прыжке после добивания.