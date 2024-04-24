Бобровский стал 2-й звездой 2-го матча серии против «Тампы». У него 21 сэйв после 23 бросков, в том числе в прыжке после добивания Дамбы

Теги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Мэтт Дамба Хоккей

Сергей Бобровский отразил 21 из 23 бросков «Тампы» во 2-м матче серии.

«Флорида» обыграла «Лайтнинг» (3:2 ОТ) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-0). 

Российский вратарь «Пантерс» был признан второй звездой встречи. Победа стала для него 2-й в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ

Во втором периоде Бобровский помешал забить защитнику «Тампы» Мэтту Дамбе, сделав сэйв в прыжке после добивания.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
ну что за тигр!!!
+5
0
+5
"В том числе добивание Дамбы в прыжке" - я думал увидеть красивый прыжок Дамбы. Вы бы поменяли на "В прыжке после добивания Дамбы"
+1
0
+1
А ведь пару лет назад казалось, что Боб сдулся...Прекрасный вратарь, конечно
+1
0
+1
Ответ Кирилл Дубасов
"В том числе добивание Дамбы в прыжке" - я думал увидеть красивый прыжок Дамбы. Вы бы поменяли на "В прыжке после добивания Дамбы"
👌
+1
0
+1
За один второй период совершил два сейва уровня зала славы. Этот и против Сирелли. Очень круто что победил в итоге
0
0
0
Мда … Две Везины абы кому не дают.
0
0
0
Третья молодость Боба: ну не натянешь ты Ткачука на эмвипи чашки из-под Стенли:)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий