Бобровский стал 2-й звездой 2-го матча серии против «Тампы». У него 21 сэйв после 23 бросков, в том числе в прыжке после добивания Дамбы
Сергей Бобровский отразил 21 из 23 бросков «Тампы» во 2-м матче серии.
«Флорида» обыграла «Лайтнинг» (3:2 ОТ) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-0).
Российский вратарь «Пантерс» был признан второй звездой встречи. Победа стала для него 2-й в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ.
Во втором периоде Бобровский помешал забить защитнику «Тампы» Мэтту Дамбе, сделав сэйв в прыжке после добивания.