Орлов за расширение РПЛ: «18 клубов было бы хорошо для нашей страны – у нас 140 млн. Европейских турниров нет, стадионы есть, команды состоятельные, народ на них ходит»

Геннадий Орлов выступил за расширение Мир РПЛ до 18 команд.

– Расширяемся?

– Ну, я за и приглашаю к дискуссии. Я буду это говорить везде. Потому что европейских турниров нет. Все эти команды состоятельные. У нас же были трагедии, что команды вылетали. А эти показывают качество игры, народ ходит на них, смотрит. На них интересно смотреть.

– Вся страна смотрит на низ турнирной таблицы?

– А для такой страны, как наша – у нас 140 миллионов [населения], – конечно, хорошо бы, чтобы 18 команд было. Стадионы есть, – сказал Орлов на YouTube-канале «Такой футбол».