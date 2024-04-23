Орлов за расширение РПЛ: «18 клубов было бы хорошо для нашей страны – у нас 140 млн. Европейских турниров нет, стадионы есть, команды состоятельные, народ на них ходит»

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Геннадий Орлов выступил за расширение Мир РПЛ до 18 команд.

– Расширяемся?

– Ну, я за и приглашаю к дискуссии. Я буду это говорить везде. Потому что европейских турниров нет. Все эти команды состоятельные. У нас же были трагедии, что команды вылетали. А эти показывают качество игры, народ ходит на них, смотрит. На них интересно смотреть.

– Вся страна смотрит на низ турнирной таблицы?

– А для такой страны, как наша – у нас 140 миллионов [населения], – конечно, хорошо бы, чтобы 18 команд было. Стадионы есть, – сказал Орлов на YouTube-канале «Такой футбол».

87 комментариев
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Гене из Ахмата позвонили?
+69
-7
+62
Да-да. Именно ради Сочи, на который ходит по 350 человек, лигу стоит расширять!
+41
-5
+36
А в Китае сколько тогда надо?🤔
+20
-2
+18
Да хоть 300 миллионов, какая разница, если в теплых немаленьких городах на РПЛ не заполняется стадион на игры твои с низом и даже серединой таблицы?! Ещё фанайди какую-нибудь версию 2 ввести, что "больше" людей ходило!! И тогда сразу до 20ти расширяемся, чё мелочиться-то?!
+19
-3
+16
Ответ Заборостроитель
А в Китае сколько тогда надо?🤔
Примерно 180 получается
+18
-2
+16
По частоте банкротства команд, доиграет сезон все равно 16
+19
-4
+15
Ответ tolobas
Гене из Ахмата позвонили?
Да тут такое дело щас фарм клуб зениткин вылетит и чай , сто балов щас продавливать будут за расширение до 18
+20
-8
+12
Ответ Гекдениз Кардениз
Да тут такое дело щас фарм клуб зениткин вылетит и чай , сто балов щас продавливать будут за расширение до 18
Спартак не вылетит(
+20
-8
+12
Ответ evgen123
Популист. 140 млн это всего, с детьми и стариками
Эльфами, гоблинами и мертвыми душами
+12
-1
+11
Не припомню состоятельную команду из первой лиги, потом опять начнут закрывать команды из-за убытков...
+11
-1
+10
Ответ Заборостроитель
А в Китае сколько тогда надо?🤔
И в Индии
+7
-1
+6
Ответ evgen123
Популист. 140 млн это всего, с детьми и стариками
а детям и старикам на стадион нельзя?
+8
-3
+5
Ответ Alex31
Да-да. Именно ради Сочи, на который ходит по 350 человек, лигу стоит расширять!
Лигу расширять стоит хотя бы ради того, чтобы увеличить количество матчей в сезоне. 30 игр это смешно, зимой команды готовятся 3 месяца, чтобы сыграть 11 матчей
+5
0
+5
Чтобы расширяться нужен хотя бы нормальный пердив со стадионами и зрителями. А не тот, в котором весной начинаются поддавки, потому что никто выходить наверх не хочет.
+4
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+3
Ответ Злодей Спб
Сначала утвердить календарь Лиги на следующий сезон, а потом начать обсуждать расширение Лиги. Ну, "логично", чо! Я не вижу смысла расширять РПЛ, даже бы подсократил до 12, чтобы в декабре-марте не играть.
Никто в мире не отдыхает больше, чем кудесники мяча из РПЛ. Два отпуска в году. Куда еще сокращать то?
+3
-1
+2
Как бы до 14 не пришлось сокращать.
+2
0
+2
Ответ Вячеслав Припузов
Не припомню состоятельную команду из первой лиги, потом опять начнут закрывать команды из-за убытков...
Да у нас в ФНЛ каждый сезон ожесточённая борьба за невылет в РПЛ. Проигравшие через год-другой обычно отправляются в Небесную лигу.
+3
-1
+2
Особенно на Сочи) Прям, билетик лишний сложно найти. Рубин тоже не сильно отстаёт в этом. Вся Москва мало ходит. В Самаре 5 тысяч, то есть нигде не ходят
+1
0
+1
А если бы сочи не вылетал?
+4
-3
+1
Вполне разумная идея в том случае, если кубку России вернут прежний регламент.
+3
-2
+1
На Боруссию ходит больше чем на весь наш «чемпионат»
+2
-1
+1
Ответ Рамис Гилязетдинов
По частоте банкротства команд, доиграет сезон все равно 16
Когда последний раз банкротилась команда РПЛ?
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Ответ anton.zaiats
Когда последний раз банкротилась команда РПЛ?
Три года назад. Тамбов.
Вторую часть сезона РПЛ фактически в статусе банкротов доигрывали.
До этого ещё были Анжи, Тосно и Томь.
+1
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за гос счёт опять? и с фан уйди?)
ахах))
+2
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Ответ Shast
А если бы сочи не вылетал?
Так он рано или поздно все равно вылетит и закроется. Место проклятое, там не один клуб долго не живет. Нынешний клуб уникум, он существует уже почти 6 лет, некоторые из предыдущих за этот срок успевали появиться, закрыться, воссоздаться и снова закрыться.
+3
-2
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Народ у нас состоятельный,для него бы пивас добавить,а для особо состоятельных,то и с воблой....))
+3
-2
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Ответ evgen123
Популист. 140 млн это всего, с детьми и стариками
Женщин ещё забыл.
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Ответ Ильдар М
а детям и старикам на стадион нельзя?
С всемогущим фануйди даже беремен ным дедушкам можно и нужно.
+1
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0
Ответ Василий Чацкий
Лигу расширять стоит хотя бы ради того, чтобы увеличить количество матчей в сезоне. 30 игр это смешно, зимой команды готовятся 3 месяца, чтобы сыграть 11 матчей
Есть один нюанс. По нынешнему расписанию они в декабре играют по колено в снегу
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Ответ concon
Женщин ещё забыл.
Это не люди
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