Ничушкин забил 2-й гол в этом плей-офф – в пустые ворота «Виннипега» во 2-м матче серии. У него 5 бросков, 2 хита и 2 блока за 23:37

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Виннипег Валерий Ничушкин Хоккей

Валерий Ничушкин забил 2-й гол в текущем плей-офф НХЛ.

Форвард «Колорадо» поставил точку во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Виннипегом» (5:2, 1-1), поразив пустые ворота. 

Гол стал для россиянина 16-м в 66 играх в плей-офф за карьеру. 

Сегодня Валерий (23:37 – максимальное время среди форвардов команды, 4:12 – в большинстве, 2:00 – в меньшинстве, «+1») нанес 5 бросков в створ и 2 мимо, сделал 2 блока и 1 перехват, применил 2 силовых приема. 

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7 комментариев
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Да, от Ничушкина, Барбашева, и, как ни странно, Кузнецова ожидания на плей-офф повышенные - от них много будет зависеть для их команд.
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Ответ 27 часов
быть лучшим по игровому времени в плей-офф в одной команде с Маком и Рантаненом - это очень круто
Валера играет в меньшинстве , сегодня 5 малых штрафов было у Колорадо , ни одного пп Виннипег кстати не реализовал
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23:37! Железный Вэл
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Валера давай, пришло твоё время!!!!!
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быть лучшим по игровому времени в плей-офф в одной команде с Маком и Рантаненом - это очень круто
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помню смотрел МЧМ, Ничушкин был 18 летним пацаном..а сейчас здоровый мужик, и ощущение что уже лет 10 играет в НХЛ, да и вообще старше меня ))
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