Ничушкин забил 2-й гол в этом плей-офф – в пустые ворота «Виннипега» во 2-м матче серии. У него 5 бросков, 2 хита и 2 блока за 23:37

Валерий Ничушкин забил 2-й гол в текущем плей-офф НХЛ.

Форвард « » поставил точку во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с « » (5:2, 1-1), поразив пустые ворота.

Гол стал для россиянина 16-м в 66 играх в плей-офф за карьеру.

Сегодня Валерий (23:37 – максимальное время среди форвардов команды, 4:12 – в большинстве, 2:00 – в меньшинстве, «+1») нанес 5 бросков в створ и 2 мимо, сделал 2 блока и 1 перехват, применил 2 силовых приема.