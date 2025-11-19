«Спартак» продал все билеты на дерби с ЦСКА. Вместимость «Лукойл Арены» – 45 360 зрителей

На матче «Спартака» и ЦСКА ожидается аншлаг.

«Спартак » объявил, что все билеты на дерби с ЦСКА в 16-м туре Мир РПЛ проданы. Игра пройдет на «Лукойл Арене » в субботу, 22 ноября.

Отмечается, что красно-белые проведут домашний матч при заполненных трибунах в пятый раз в 2025 году.

Вместимость «Лукойл Арены» составляет 45 360 зрителей.