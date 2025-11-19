«Спартак» продал все билеты на дерби с ЦСКА. Вместимость «Лукойл Арены» – 45 360 зрителей
На матче «Спартака» и ЦСКА ожидается аншлаг.
«Спартак» объявил, что все билеты на дерби с ЦСКА в 16-м туре Мир РПЛ проданы. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в субботу, 22 ноября.
Отмечается, что красно-белые проведут домашний матч при заполненных трибунах в пятый раз в 2025 году.
Вместимость «Лукойл Арены» составляет 45 360 зрителей.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Спартака»
