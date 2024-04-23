Хави склоняется к тому, чтобы остаться в «Барсе». Тренер встретится с Лапортой и Деку на этой неделе
Хави склоняется к продолжению работы в «Барселоне».
Как сообщает журналист El Chiringuito Хосе Альварес, на этой неделе тренер встретится с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и спортивным директором Деку. Отмечается, что Хави ближе к тому, чтобы остаться в клубе, чем к уходу.
Напомним, в январе главный тренер «Барсы» объявил, что покинет клуб в конце сезона. Ранее сообщалось, что Хави готов пересмотреть свое решение, так как чувствует поддержку со стороны игроков и руководства.
Все бы хорошо, итальянские страсти в испанском клубе, только игры стабильной и яркой как не было, так и нет.
Это явно пойдет не на пользу реноме.
Полотно оправданий какое-то 😅
Направо и налево Реал покупает? Сопоставь за последние лет 5 траты Реала и Барсы.
У Реала тоже нет классических центрфорвардов кроме Хоселу, который уступает поляку
И моментов спорных у каждой команды набирается за сезон огого, это спорт, да, но чемпионов не судят)