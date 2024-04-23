Хави склоняется к тому, чтобы остаться в «Барсе». Тренер встретится с Лапортой и Деку на этой неделе

Хави склоняется к продолжению работы в «Барселоне».

Как сообщает журналист El Chiringuito Хосе Альварес, на этой неделе тренер встретится с президентом «Барселоны» и спортивным директором . Отмечается, что Хави ближе к тому, чтобы остаться в клубе, чем к уходу.

Напомним, в январе главный тренер «Барсы» объявил, что покинет клуб в конце сезона. Ранее сообщалось, что готов пересмотреть свое решение, так как чувствует поддержку со стороны игроков и руководства.