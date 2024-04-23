Хави склоняется к тому, чтобы остаться в «Барсе». Тренер встретится с Лапортой и Деку на этой неделе

Теги Барселона Хави Деку Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Хави склоняется к продолжению работы в «Барселоне».

Как сообщает журналист El Chiringuito Хосе Альварес, на этой неделе тренер встретится с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и спортивным директором Деку. Отмечается, что Хави ближе к тому, чтобы остаться в клубе, чем к уходу.

Напомним, в январе главный тренер «Барсы» объявил, что покинет клуб в конце сезона. Ранее сообщалось, что Хави готов пересмотреть свое решение, так как чувствует поддержку со стороны игроков и руководства.

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74 комментария
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Как баба, блин. Истерит, кидается вещами, пинает что под ногу попадется, демонстративно уходит, ждёт чтобы уговорили остаться, снова уходит, снова остается. Обвиняет всех, кроме себя. Все у него плохие, обижают.
Все бы хорошо, итальянские страсти в испанском клубе, только игры стабильной и яркой как не было, так и нет.
+85
-12
+73
Кто бы сомневался, что этот трепач не сдержит слово))
+42
-9
+33
Физически не способен принять поражение, закатывает истерики регулярно, да еще и слово свое не держит. Подскажите, это и есть то самое ДНК БЧК?
+34
-12
+22
Что ж ты фраер сдал назад
+27
-7
+20
Все таки послушал трибуны Реала после классико))))))))
+19
-2
+17
Хозяин своего слова: захотел — дал, захотел — взял обратно
+15
-2
+13
Прислушался к просьбе фанатов Реала, респект!
+14
-2
+12
Ответ Roman_75reg
Вот вы бабы, одно удаление одного уругвайца и Барса не в полуфинале ЛЧ, а там Боруссия и уже бы финал был! Удаление - нелепый случай и никак не прогнозируемый тренером, до удаления общий счет с ПСЖ был +2 в пользу каталонцев и спокойно бы завершалась игра. В чемпионате Хави проиграл еще в первом круге, дав Реалу уйти в отрыв - там пара досадных ничей при половине команды в лазарете! Тот же классико, как бы завершился, засчитай гол Ямаля? Это футбол и тут один глупый момент может весь сезон запороть. Но команда играет достойно при отсутствующем по факту центрфорварде (Левандовски всё) и при пацанве в основе, тягаться с Реалом, который покупает всех на право и на лево - пока не смогли, но ломать игру не стоит, эти 16-18 парнишки в следующем сезоне будут на опыте уже.
Если бы да ка бы...
+13
-2
+11
Ответ Хозяин Путки
Что ж ты фраер сдал назад
Никчёмный справедливо рассудил, что он больше никому и нигде не нужен. А здесь вроде как дом родной, и ещё один провальный сезон простят за былые игроцкие заслуги
+16
-8
+8
Ответ фан Барсы
Купите ему топового опорника и пусть остаётся. Самое главное без продаж лидеров. А то читал что Барса хочет заработать 200 лямов. На ком они хотят это уже интересно.
Не хотят, а надо, т к бюджет на зп превышает разрешенный лигой почти в 2 раза)
+7
0
+7
Ответ whereissuso
Физически не способен принять поражение, закатывает истерики регулярно, да еще и слово свое не держит. Подскажите, это и есть то самое ДНК БЧК?
Да, это оно.
+15
-9
+6
Логичное решение. В январе проиграли середнякам Бильбао и Вильяреалу - заявил об уходе. Сейчас проиграли топам ПСЖ и Реалу, явный прогресс команды - хочет остаться
+8
-3
+5
Ну, теперь Лапорта его оставит только с понижением ЗП.
+5
0
+5
Хозяин своего слова. Пообещал, передумал, разобещал.
+4
0
+4
Купите ему топового опорника и пусть остаётся. Самое главное без продаж лидеров. А то читал что Барса хочет заработать 200 лямов. На ком они хотят это уже интересно.
+6
-2
+4
Мне кажется, это не очень правильно. Нужно было изначально хорошо взвесить свои слова про уход, а не принимать решение на эмоциях.
Это явно пойдет не на пользу реноме.
+5
-1
+4
Каталонская Санта Барбара.
+6
-2
+4
В Мадриде приветствуют это решение!
+4
-1
+3
Ответ Roman_75reg
Вот вы бабы, одно удаление одного уругвайца и Барса не в полуфинале ЛЧ, а там Боруссия и уже бы финал был! Удаление - нелепый случай и никак не прогнозируемый тренером, до удаления общий счет с ПСЖ был +2 в пользу каталонцев и спокойно бы завершалась игра. В чемпионате Хави проиграл еще в первом круге, дав Реалу уйти в отрыв - там пара досадных ничей при половине команды в лазарете! Тот же классико, как бы завершился, засчитай гол Ямаля? Это футбол и тут один глупый момент может весь сезон запороть. Но команда играет достойно при отсутствующем по факту центрфорварде (Левандовски всё) и при пацанве в основе, тягаться с Реалом, который покупает всех на право и на лево - пока не смогли, но ломать игру не стоит, эти 16-18 парнишки в следующем сезоне будут на опыте уже.
Ты случайно не внебрачный сын Хави?
Полотно оправданий какое-то 😅

Направо и налево Реал покупает? Сопоставь за последние лет 5 траты Реала и Барсы.

У Реала тоже нет классических центрфорвардов кроме Хоселу, который уступает поляку

И моментов спорных у каждой команды набирается за сезон огого, это спорт, да, но чемпионов не судят)
+3
0
+3
Тот, кто за БЧК болеет, в цирке не смеётся 😂
+8
-5
+3
Как бы мы болельщики Барсы не любили Хави но ему стоит уходить, чтобы свои нервы привести в порядок, надеюсь руководство назначит Флика хватить из года в год искать второго Пепа.
+4
-1
+3
Прошу вас господа,угговаривайте меня,угговаривайте.
+3
0
+3
Очереди не было из желающих пригласить Хави)), не обратно же в Катар возвращаться
+3
0
+3
Ответ БляхаджинсКарпина
Все таки послушал трибуны Реала после классико))))))))
Хозяев надо слушать
+5
-3
+2
Какой же Чаппи плюшевый.
+6
-4
+2
Ответ Alex1104
А давай лучше в Спартак. Хотелось бы услышать о нем про "прыгать и размахивать руками на бровке" от наших ветеранов.
Хави пинал мяч на профессиональном уровне, а значит по меркам ветеранов Спартака он человек уважаемый
+2
0
+2
Всё-таки Барса нашла в итоге своего Алекса Фергюсона. Он тоже два-три раза уходил из МЮ по окончании сезона, но потом передумывал)
+2
0
+2
Очень зря. Сказал - делай. Всё же мужское что-то должно оставаться. Когда в следующем сезоне будут проблемы (а они будут) ему это припомнят, пусть не сомневается.
+2
-1
+1
Ответ Roman_75reg
Вот вы бабы, одно удаление одного уругвайца и Барса не в полуфинале ЛЧ, а там Боруссия и уже бы финал был! Удаление - нелепый случай и никак не прогнозируемый тренером, до удаления общий счет с ПСЖ был +2 в пользу каталонцев и спокойно бы завершалась игра. В чемпионате Хави проиграл еще в первом круге, дав Реалу уйти в отрыв - там пара досадных ничей при половине команды в лазарете! Тот же классико, как бы завершился, засчитай гол Ямаля? Это футбол и тут один глупый момент может весь сезон запороть. Но команда играет достойно при отсутствующем по факту центрфорварде (Левандовски всё) и при пацанве в основе, тягаться с Реалом, который покупает всех на право и на лево - пока не смогли, но ломать игру не стоит, эти 16-18 парнишки в следующем сезоне будут на опыте уже.
Если бы да кабы, да в рту росли, грибы, то был бы не рот, а целый огород.
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Подскажите, а за игровую карьеру за Хави наблюдались такие повадки? Не особо следил за ним как за человеком, игрок то отличный был
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