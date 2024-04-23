«Арсенал» выиграл 12 из 14 последних матчей АПЛ с общим счетом 45:6

Теги Челси Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Арсенал» проиграл лишь один из 14 последних матчей в АПЛ.

Сегодня команда Микеля Артеты разгромила «Челси» в перенесенном матче 29-го тура Премьер-лиги – 5:0.

В 14 последних матчах чемпионата Англии «канониры» одержали 12 побед, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. Общий счет – 45:6.

Следующий матч «Арсенал» проведет 28 апреля – против «Тоттенхэма» в гостях.

40 комментариев
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Челси с опорной зоной Кайседо/Энцо общей стоимостью 240 млн евро и двумя центральными защитниками Бадиашиль/Дисаси за 80 млн пропускает 5 голов в дерби. Если я когда-то буду жалеть что потратил деньги куда-то не туда, то всегда вспомню эти трансферы Боули и пойму что в жизни не все так плохо.
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Сумасшествие, просто невероятная стата. Не помню такого в АПЛ вообще, Маур в первом пришествие в Челси , но они забивали мало
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Ответ JENNINGS
Комментарий удален пользователем
А в 2012 Челси, занявший 6 место в Апл, выиграл ЛЧ у Баварии, которая на следующий сезон взяла требл, и что?
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Ответ JENNINGS
Комментарий удален пользователем
И что?
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И с такими показателями может проиграть чемпионат
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Это все круто, только вот судьбу чемпионской гонки может сыграть то самое 0-2 от Виллы. Надо брать все очки дальше и ждать…
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Это все прекрасно, но как же деградировал Мартинелли за последние 9 месяцев. Один из лучших вингеров прошлого сезона превратился в мешок уровня Мудрика...
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Но проиграл один и это серьезно
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Ответ Adamdfdgds
Это все прекрасно, но как же деградировал Мартинелли за последние 9 месяцев. Один из лучших вингеров прошлого сезона превратился в мешок уровня Мудрика...
В прошлом году залетало больше среднего, сейчас - меньше. Человек делает все такой большой объем рывков, создает ширину. О какой именно деградации речь?
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В других лигах с такой формой берут чемпионат, но в АПЛ ты даже серебро можешь не получить
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Я уже устал переобуваться! Арсенал опять Чемпион?? 😂😂😂
Завтра Ливерпуль обыграет Эвертон, и по новой??
А там еще МС прям в уши дует! ААаааааа))
Обожаю такие концовки сезонов!

P.S Астон Вилла 💪😈
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Шикарнейший матч от Арсенала во всех аспектах. Просто уничтожили Челси и это еще сколько не залетело Боже 🤦🏻‍♂️
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Ответ JENNINGS
Комментарий удален пользователем
Ничего страшного не произошло. Я абсолютно ни в чём не могу упрекнуть Арсенал. Они третий год дарят мне забытые эмоции
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Ответ TheFrosty
Дико отскочил ты хотел сказать? И причем здесь следующий сезон? В 2012 Бавария даже чемпионат не выиграла.
Странно, в матчах Реала такие победы называют образцовой игрой в обороне для учебника, терпением и тактикой, а Челси значит отскочили. Что-то не сходится. 🤔
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Ответ Comicsfan323
Сумасшествие, просто невероятная стата. Не помню такого в АПЛ вообще, Маур в первом пришествие в Челси , но они забивали мало
Проверил, 72 гола ( довольно прилично 🙈)
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Ответ Yobo
Челси с опорной зоной Кайседо/Энцо общей стоимостью 240 млн евро и двумя центральными защитниками Бадиашиль/Дисаси за 80 млн пропускает 5 голов в дерби. Если я когда-то буду жалеть что потратил деньги куда-то не туда, то всегда вспомню эти трансферы Боули и пойму что в жизни не все так плохо.
Да Боули так сильно переплатил, что теперь не знает где взять денег, чтобы не попасть под санкции. Какой лютейший оленюга
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Доминирование!!!
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И при этом упустили первое место в таблице! 😳
Как , дабл ять!?
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Эх Вилла Вилла, на домашнем то стадионе, как же дорого это может стоить в конце сезона
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Самый главный матч проиграли к сожалению!
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Ответ Adamdfdgds
Это все прекрасно, но как же деградировал Мартинелли за последние 9 месяцев. Один из лучших вингеров прошлого сезона превратился в мешок уровня Мудрика...
Мудрику до Мартинелли ешё далеко Марти супер пахар
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Ответ Evgen_Hazard
Да Боули так сильно переплатил, что теперь не знает где взять денег, чтобы не попасть под санкции. Какой лютейший оленюга
а летом начнет распродавать доморощенных игроков, по слухам Галлахера хотят продать в Тоттенхэм, ну это же пипец просто будет...
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Апл- лучшая и самая конкурентная лига в мире))))))))
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Ответ vladimir.kostrichko
Как же кринжово,что они от Баварии отлетели.....У такой слабой баварии,которая в первые за 12 лет не смогла взять ни бундеслигу ни кубок.
Это нужно спасибо АПЛ сказать, после международного перерыва перед 1/4 ЛЧ Бавария сыграла 2 матча, а Арсенал 3. Они были измотаны, как и Сити который играл против реала с 1 матчей и 9 дней готовился к ним
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Ответ Adamdfdgds
Это все прекрасно, но как же деградировал Мартинелли за последние 9 месяцев. Один из лучших вингеров прошлого сезона превратился в мешок уровня Мудрика...
Причем он переподписал контракт в 2023 повышением зарплаты в два раза - с 90к до 180к в неделю. Играет на максимум 15к в неделю.

Если на зарплату Жезуса еще посмотреть, то это вообще ахтунг, смотря что он «творит» на поле.
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Ответ Attikus
В прошлом году залетало больше среднего, сейчас - меньше. Человек делает все такой большой объем рывков, создает ширину. О какой именно деградации речь?
Проблема в вашем «залетало». У Габи просел ещё и финишинг и можете убедиться в общей деградации его действий через статистику, которая отображает его функции.
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Ответ Акер
Дай людям порадоваться чуток. Возможно, 5-0 над Челси останется единственным трофеем Артеты в сезоне. 😄
Трофей уже есть в виде суперкубка, с подключением
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Ответ Comicsfan323
Сумасшествие, просто невероятная стата. Не помню такого в АПЛ вообще, Маур в первом пришествие в Челси , но они забивали мало
У Анчелотти и Сколари в Челси на старте сходие цифры были, вроде. И как и в этом случае - бесполезные.
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Ответ Comicsfan323
Сумасшествие, просто невероятная стата. Не помню такого в АПЛ вообще, Маур в первом пришествие в Челси , но они забивали мало
Челси Анчелотти скорее всего лучше был по стате
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Ответ Амбарцум Амбарцумян
А в 2012 Челси, занявший 6 место в Апл, выиграл ЛЧ у Баварии, которая на следующий сезон взяла требл, и что?
Дико отскочил ты хотел сказать? И причем здесь следующий сезон? В 2012 Бавария даже чемпионат не выиграла.
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