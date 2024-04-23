«Арсенал» выиграл 12 из 14 последних матчей АПЛ с общим счетом 45:6

«Арсенал» проиграл лишь один из 14 последних матчей в АПЛ.

Сегодня команда разгромила « » в перенесенном матче 29-го тура Премьер-лиги – 5:0.

В 14 последних матчах чемпионата Англии «канониры» одержали 12 побед, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. Общий счет – 45:6.

Следующий матч « » проведет 28 апреля – против «Тоттенхэма» в гостях.