«Арсенал» выиграл 12 из 14 последних матчей АПЛ с общим счетом 45:6
«Арсенал» проиграл лишь один из 14 последних матчей в АПЛ.
Сегодня команда Микеля Артеты разгромила «Челси» в перенесенном матче 29-го тура Премьер-лиги – 5:0.
В 14 последних матчах чемпионата Англии «канониры» одержали 12 побед, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. Общий счет – 45:6.
Следующий матч «Арсенал» проведет 28 апреля – против «Тоттенхэма» в гостях.
Завтра Ливерпуль обыграет Эвертон, и по новой??
А там еще МС прям в уши дует! ААаааааа))
Обожаю такие концовки сезонов!
P.S Астон Вилла 💪😈
Как , дабл ять!?
Если на зарплату Жезуса еще посмотреть, то это вообще ахтунг, смотря что он «творит» на поле.