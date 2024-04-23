Денис Глушаков: «Есть заговор – мне заблокировали вход в российский футбол. Я ухожу из «Спартака» бесплатно в 30 лет, и из 16 команд у меня ни одного предложения нет? Как это возможно?»
Денис Глушаков высказался о заговоре в российском футболе против него.
«Да, есть заговор. Есть люди, которые сидят и договариваются между собой – не брать футболиста.
А ты веришь в то, что я ухожу из «Спартака» бесплатным футболистом в 30 лет, и из 16 команд у меня ни одного предложения нет? Я свободный, за меня платить ничего не надо, я и играю, я так же забиваю, и меня никто не берет, кроме «Ахмата». И в «Ахмате» все замолчали, сразу и закрылось.
Ты веришь в это: уйти из «Спартака» в расцвете сил своих – и ты никому не нужен? Как это возможно? Это же, наверное, заговор идет.
Просят, говорят: не надо брать, он нас обидел. И таких много футболистов было, Билялетдинов, Измайлов, много футболистов. Ну договариваются и разговаривают, так и есть. По-взрослому если разговаривать, это вот так и есть.
Потом я выхожу в «Ахмате», забиваю, я иду в «Химки», забиваю там 12 голов, больше, чем даже в «Спартаке» в лучшие годы и в «Локомотиве». Попадаю обратно в сборную. Ну и как? Получается, ты в 34 потом нужен, а в 30 ты не нужен никому?
Мне заблокировали вход в российский футбол и даже в ближайшие там всякие Турции, не Турции... Я когда разговаривал, мне говорили, что звонили некоторые люди. Людям звонили и говорили, что меня заблокировали. Нельзя брать, потому что у вас испортятся с нами отношения. Все, вот так это было», – сказал бывший игрок «Спартака» Денис Глушаков в интервью Нобелю Арустамяну.
Глушаков о том, что спросил бы у Путина: «Когда все закончится?»
"Может потому что ты м.дак?"
Во-первых, сейчас ему 37, а из спартака он уходил 5 лет назад. Значит ему было 32.
В ахмате он оказался через 10 дней, после разрыва контракта со спартаком.
Старый, токсичный игрок, с сомнительным уровнем игры, но видимо неплохими запросами, оказался в ахмате - ну, да, это нормально. А где ещё? Скажем реально, в ЦСКА, Зените, Локо и Динамо он в тот момент точно нафиг был не нужен примерно никому. В спартаке, понятно, тоже.
Краснодар и Ростов тоже мимо.
Кто там остаётся? Ахмат, Арсенал, Уфа, Урал, Оренбург, Сочи, Тамбов, Крылья, Рубин.
В реальности он бы в тот года мог пригодится разве что Ахмату, Арсеналу или Уралу. Собственно вот и всё.
Потом он ещё оказался в Химках и в Пари и да, там тоже не пригодился. И 12 голов за химки он забил. Ну, точнее 10, из которых 5 с пенальти.
И в сборную его вызвали. Один раз попал в заявку, осенью 2021 года. Правда из-за травмы не сыграл, да и ехал он туда не основным, а для полноты состава, ибо ни по одной позиции он даже на выход н замену не претендовал
Глушаков в Ахмате, Химках и Ахмате играл.