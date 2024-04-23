Денис Глушаков: «Есть заговор – мне заблокировали вход в российский футбол. Я ухожу из «Спартака» бесплатно в 30 лет, и из 16 команд у меня ни одного предложения нет? Как это возможно?»

Теги Спартак Локомотив Химки Динияр Билялетдинов Марат Измайлов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Ахмат Денис Глушаков Футбол

Денис Глушаков высказался о заговоре в российском футболе против него.

«Да, есть заговор. Есть люди, которые сидят и договариваются между собой – не брать футболиста.

А ты веришь в то, что я ухожу из «Спартака» бесплатным футболистом в 30 лет, и из 16 команд у меня ни одного предложения нет? Я свободный, за меня платить ничего не надо, я и играю, я так же забиваю, и меня никто не берет, кроме «Ахмата». И в «Ахмате» все замолчали, сразу и закрылось.

Ты веришь в это: уйти из «Спартака» в расцвете сил своих – и ты никому не нужен? Как это возможно? Это же, наверное, заговор идет.

Просят, говорят: не надо брать, он нас обидел. И таких много футболистов было, Билялетдинов, Измайлов, много футболистов. Ну договариваются и разговаривают, так и есть. По-взрослому если разговаривать, это вот так и есть.

Потом я выхожу в «Ахмате», забиваю, я иду в «Химки», забиваю там 12 голов, больше, чем даже в «Спартаке» в лучшие годы и в «Локомотиве». Попадаю обратно в сборную. Ну и как? Получается, ты в 34 потом нужен, а в 30 ты не нужен никому?

Мне заблокировали вход в российский футбол и даже в ближайшие там всякие Турции, не Турции... Я когда разговаривал, мне говорили, что звонили некоторые люди. Людям звонили и говорили, что меня заблокировали. Нельзя брать, потому что у вас испортятся с нами отношения. Все, вот так это было», – сказал бывший игрок «Спартака» Денис Глушаков в интервью Нобелю Арустамяну.

Глушаков о том, что спросил бы у Путина: «Когда все закончится?»

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64 комментария
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Сразу вспоминается цитата из фильма "О чём говорят мужчины"
"Может потому что ты м.дак?"
+172
-8
+164
Чехам надо звонить, в ФСО, в Госдуму, тем более завтра среда, завтра они все на работе
+106
-7
+99
Ответ Михаил Рыбкин
Сразу вспоминается цитата из фильма "О чём говорят мужчины" "Может потому что ты м.дак?"
Хорошая версия. Многое объясняет)
+94
-3
+91
Глушаков явно не знает, что такое причинно-следственные связи))
+55
-4
+51
Думал,что не далёкий,а оказался вообще безмозглый!!
+44
-4
+40
Ты просто токсичный персонаж, готовый сливать тренера, поэтому с тобой никто не хочет работать, это назывется репутация Дениска, а не "заговор"
+33
-5
+28
Я как то летел в одном самолёте на Мальдивы с ним и его семейством..Стояли на выход на паспортный контроль..Он волок две сумки бухла,а это нельзя по закону, естественно все это дело арестовали.Очень я был удивлен неосведомлённости этого человека...По видимому он много чего недопонимает.
+16
-2
+14
Конечно, дело в заговоре, а не в токсичности и неоднозначности г...она )
+15
-1
+14
так ты чемпионский Спартак развалил
+11
-1
+10
Ответ Demon69
Я как то летел в одном самолёте на Мальдивы с ним и его семейством..Стояли на выход на паспортный контроль..Он волок две сумки бухла,а это нельзя по закону, естественно все это дело арестовали.Очень я был удивлен неосведомлённости этого человека...По видимому он много чего недопонимает.
Так это тоже часть заговора. Как же можно это не понимать?!
+10
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Это надо же умудриться так обосрать всё вокруг себя, что никто не хочет подойти к тебе ( иначе вляпаешься).
+9
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Глупый человек.
Во-первых, сейчас ему 37, а из спартака он уходил 5 лет назад. Значит ему было 32.
В ахмате он оказался через 10 дней, после разрыва контракта со спартаком.
Старый, токсичный игрок, с сомнительным уровнем игры, но видимо неплохими запросами, оказался в ахмате - ну, да, это нормально. А где ещё? Скажем реально, в ЦСКА, Зените, Локо и Динамо он в тот момент точно нафиг был не нужен примерно никому. В спартаке, понятно, тоже.
Краснодар и Ростов тоже мимо.
Кто там остаётся? Ахмат, Арсенал, Уфа, Урал, Оренбург, Сочи, Тамбов, Крылья, Рубин.
В реальности он бы в тот года мог пригодится разве что Ахмату, Арсеналу или Уралу. Собственно вот и всё.

Потом он ещё оказался в Химках и в Пари и да, там тоже не пригодился. И 12 голов за химки он забил. Ну, точнее 10, из которых 5 с пенальти.
И в сборную его вызвали. Один раз попал в заявку, осенью 2021 года. Правда из-за травмы не сыграл, да и ехал он туда не основным, а для полноты состава, ибо ни по одной позиции он даже на выход н замену не претендовал
+8
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Ответ Михаил Рыбкин
Сразу вспоминается цитата из фильма "О чём говорят мужчины" "Может потому что ты м.дак?"
Резиновое изделие если быть точнее
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Мутил воду, тренера сливал и удивляется почему же никлму не нужен был.
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Может надо было быть человеком а не резиновым изделием
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Кто-то недавно про заговор вещал, мол кто-то в МС, а я на Сахалине))
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+3
Это называется репутация
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Бездарь и лузер. Кому он вообще интересен? Зачем он здесь ???
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Потому что ты сам человек - резина😎
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Ответ Максим 1986
Кокорину тоже пути-дороги везде у нас закрыли, так что вполне может быть
Что ему закрыли? Он в Сочи и Спартаке играл, потом в Италию уже поехал.
Глушаков в Ахмате, Химках и Ахмате играл.
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Братишка, в европейском и мировом футболе не 16 команд. Умел бы "играть" и так же "забивать", то никто бы не смог тебя отменить. Российские футболеры из РПЛ - это что-то с чем-то, конечно.
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Надо в Медиалигу! Там можно всякий реп.
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Нет, ну а как ещё это объяснить?!
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Чего то уже крышак сорвало у Глушака
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Может он человнэек - резиновое изделие, но игрок был добротный, потенцально мог играть в Европе
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Спартак и заговор. Классика.
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Ну если верить федуну, история с его контрактом и агентом, то вполне вероятно, что его заблокировали, чтобы другие даже не думали заключать контракты без агентов и их процентами
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Везде заговоры мерещатся😅
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Он в самом деле идиот - ничего не понимает❓было чемпионство Спартака и он был "лицом победы", а потом всё просрал... Особенно мерзко это было смотреть в кубке, когда бил пенальти ТОСНО (потом даже Месси такое повторил в плей-офф ЛЧ в матче в Реалом)🤢
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У токсичности есть своя цена, иногда даже высокая...
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