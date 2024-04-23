Денис Глушаков: «Есть заговор – мне заблокировали вход в российский футбол. Я ухожу из «Спартака» бесплатно в 30 лет, и из 16 команд у меня ни одного предложения нет? Как это возможно?»

Денис Глушаков высказался о заговоре в российском футболе против него.

«Да, есть заговор. Есть люди, которые сидят и договариваются между собой – не брать футболиста.

А ты веришь в то, что я ухожу из «Спартака» бесплатным футболистом в 30 лет, и из 16 команд у меня ни одного предложения нет? Я свободный, за меня платить ничего не надо, я и играю, я так же забиваю, и меня никто не берет, кроме « ». И в «Ахмате» все замолчали, сразу и закрылось.

Ты веришь в это: уйти из «Спартака» в расцвете сил своих – и ты никому не нужен? Как это возможно? Это же, наверное, заговор идет.

Просят, говорят: не надо брать, он нас обидел. И таких много футболистов было, , , много футболистов. Ну договариваются и разговаривают, так и есть. По-взрослому если разговаривать, это вот так и есть.

Потом я выхожу в «Ахмате», забиваю, я иду в «Химки», забиваю там 12 голов, больше, чем даже в «Спартаке» в лучшие годы и в « ». Попадаю обратно в сборную. Ну и как? Получается, ты в 34 потом нужен, а в 30 ты не нужен никому?

Мне заблокировали вход в российский футбол и даже в ближайшие там всякие Турции, не Турции... Я когда разговаривал, мне говорили, что звонили некоторые люди. Людям звонили и говорили, что меня заблокировали. Нельзя брать, потому что у вас испортятся с нами отношения. Все, вот так это было», – сказал бывший игрок « » в интервью Нобелю Арустамяну.

Глушаков о том, что спросил бы у Путина: «Когда все закончится?»