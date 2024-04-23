«ПСЖ» попробует подписать Ямаля летом. Возможная сумма трансфера – 200 млн евро

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Жорже Мендеш агенты деньги Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль интересен «ПСЖ».

Трансфер 16-летнего полузащитника может стать приоритетным для французского клуба следующим летом, сообщает Le Parisien.

Футболиста очень высоко оценивает главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике.

Отмечается, что переговоры могут начаться, если сам игрок скажет, что хочет покинуть «Барселону».

Возможная сумма трансфера оценивается в 200 миллионов евро. Также преимуществом парижан называется то, что агентом игрока является Жорже Мендеш – это может помочь в переговорах.

В нынешнем сезоне Ямаль провел 31 матч в Ла Лиге, в которых забил 4 гола и сделал 3 передачи.

65 комментариев
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Ответ A1190
Гениальный трансфер на самом деле, за своего игрока - не вложив в трансфер и большую зп - отдать и начать жить нормально, не самый плохой вариант
Это ж Барса, она на эти деньги купит нового Дембеле с огромной личкой)
+43
-3
+40
Гениальный трансфер на самом деле, за своего игрока - не вложив в трансфер и большую зп - отдать и начать жить нормально, не самый плохой вариант
+35
-5
+30
Не ту команду прозвали сороками
+21
-2
+19
А че не 500?
+10
-2
+8
Ответ Кирилл
Я надеюсь, что Барселона не поведется на предложение ПСЖ и оставит Ламина - Ямаль уже сейчас очень хорош и будет только прогрессировать с возрастом. А ПСЖ пусть у себя в академии ищет игроков.
Про Фати тоже так думали
+8
-2
+6
Ответ skorpion n
А че не 500?
200 миллионов. 30 игр / 4 гола / 3 передачи,😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣
+7
-3
+4
Ответ Artem Ka
Это ж Барса, она на эти деньги купит нового Дембеле с огромной личкой)
а что не так было с дембеле на момент его покупки ? ну вот просто расскажи ,что с ним было не так ? или ты влад кадони и знал наперёд,что он начнёт ломаться в каждой игре ? я понимаю ты хейтер ,но этой штукой с волосами тоже нужно пользоваться ,не только шапку носить
+12
-8
+4
200 за него? Если это правдивые слухи то это идевльный вариант для Барсы.
+5
-2
+3
Ответ Дмитрий Рабко
Глядь !!!! Им что, Лёньки мало было... Эх, а ведь я прекрасно помню в Париже Веа, Леонардо, Раи, Симоне...
Топовый ПСЖ был со Златаном, Кавани, ди Марией, Тьяго, Луисом, Верратти, Пасторе
+5
-2
+3
Ответ sp.msk.86
Я бы продал закрыв многие долги, это не тот игрок без которого не сможет прожить Барса, даже такой талантливый.
При всем уважении к Ямаль, сверходаренным его пока не назвал бы. Дриблинг есть, но не сказать что пасы прям утонченные и гениальные . Талантливый и многообещающий, но пока больше авансов в силу юного возраста, а там :может быть, а может не быть. Сколько таких было.
+2
0
+2
Ответ Lux_Vid Александров
200 миллионов. 30 игр / 4 гола / 3 передачи,😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣
А кто из 16 летних играет на таком уровне?
+4
-2
+2
Глядь !!!! Им что, Лёньки мало было...
Эх, а ведь я прекрасно помню в Париже Веа, Леонардо, Раи, Симоне...
+4
-2
+2
Ответ Ale10FJ
200 за него? Если это правдивые слухи то это идевльный вариант для Барсы.
что в нем идеального?)представь на минуточку если бы в свое время барса условного месси продала за бешеные деньги?и кем бы он стал в итоге.ямаль это будущее барсы,я понимаю что надо решать вопрос с финансами,но только не за счет продажи своих воспитанников
+4
-2
+2
Ответ barsafun
а что не так было с дембеле на момент его покупки ? ну вот просто расскажи ,что с ним было не так ? или ты влад кадони и знал наперёд,что он начнёт ломаться в каждой игре ? я понимаю ты хейтер ,но этой штукой с волосами тоже нужно пользоваться ,не только шапку носить
То есть тебя не смутило как он устроил саботаж в своём бывшем клубе при переходе в Барселону?)) чего вы от него ожидали?
+3
-1
+2
Ответ Кирилл
Я надеюсь, что Барселона не поведется на предложение ПСЖ и оставит Ламина - Ямаль уже сейчас очень хорош и будет только прогрессировать с возрастом. А ПСЖ пусть у себя в академии ищет игроков.
200 лямов ...
+3
-2
+1
Срочно продавать, игру не чувствует, заигрывается постоянно, темп сбивает...куарежма второй.
+2
-1
+1
Ответ Олег Иваницкий
Главное чтоб как с Неймаром не вышло. Барсе 222млн на пользу не пошли, а ПСЖ Неймар
Мне кажется к тому времени, любой атакующий футболист, пришедший в Барселону, но не удостоенный считаться личным другом Месси, был обречен. Но дурацких трансферов хватало и до того : Андре Гомеш, Арда Туран, Жереми Матье…
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Комментарий удален пользователем
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Если у Ямаля и есть какие-то шансы стать одним из лучших футболистов, то только в Барселоне. ПСЖ путь в никуда, особенно в таком возрасте. Ну а Барселона конечно же не захочет его продавать, но учитывая проблемы с финансами - от такой суммы точно не откажется.
не захочет продавать, но от такой суммы не откажется - это как?
продавали и плакали?
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Ответ Predator87
что в нем идеального?)представь на минуточку если бы в свое время барса условного месси продала за бешеные деньги?и кем бы он стал в итоге.ямаль это будущее барсы,я понимаю что надо решать вопрос с финансами,но только не за счет продажи своих воспитанников
Месси стал тем самым Месси в том числе из за того что он остался в Барселоне. Но сколько таких "Месси" было в Барселоне после оригинала? Даже сам Месси в 16 лет не стоил сумме эквивалентной 200 млн. А продав одного Ямаля за 200 можно закрыть все финансовые проблемы клуба.. В данном трансфере рискует именно ПСЖ.
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Ответ Товарищ Бразаускас
Давида Жинола забыл. Эх, какая в 1994, тридцать лет тому назад, была команда у Парижа!
Аякс тогда эту суперкоманду отправил в кризис 5:1, клуб после распался разбежались игроки.
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Ответ гилберт
Симон, Симоне и Симеоне.
И Семён Семененко.
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Ответ Дмитрий Рабко
Глядь !!!! Им что, Лёньки мало было... Эх, а ведь я прекрасно помню в Париже Веа, Леонардо, Раи, Симоне...
Симон, Симоне и Симеоне.
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Ответ Ale10FJ
Месси стал тем самым Месси в том числе из за того что он остался в Барселоне. Но сколько таких "Месси" было в Барселоне после оригинала? Даже сам Месси в 16 лет не стоил сумме эквивалентной 200 млн. А продав одного Ямаля за 200 можно закрыть все финансовые проблемы клуба.. В данном трансфере рискует именно ПСЖ.
если ямаль продолжит так играть и развиваться то уверен через несколько лет он будет стоить намного больше 200 миллионов евро.
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Ответ iniesta8
Барсе точно придется кем-то жертвовать этим летом (Араухо, Де Йонг, Рафинья, Ямаль)
не будет барса продавать своих воспитанников)лапорту тогда там же распнут)де йонга,может даже араухо за 100,но ямаль ,педри,гави,кубарси и прочие неприкосновенные
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Ответ Александр Гончаров
Неужели в ПСЖ такие глупые люди работают, чтобы в который раз наступать на те же грабли?
Что за грабли? Забрали 16 летнего Симонса у фарма из каталонии . Щас вырос в цене в след году будет тащить Париж))а по Ямалу утка.таких вагон и маленькая тележка в акадеиии ПСЖ. Разае что бесплатно забрать можно было
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Ответ Дмитрий Рабко
Глядь !!!! Им что, Лёньки мало было... Эх, а ведь я прекрасно помню в Париже Веа, Леонардо, Раи, Симоне...
Давида Жинола забыл. Эх, какая в 1994, тридцать лет тому назад, была команда у Парижа!
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Ответ nurikkkk
На месте Барсы продавал бы, на эти деньги можно погостить часть долгов и купить 2х, 3х топов которые дадут результат здесь и сейчас.... И далеко не факт что Ямал сохранит свою игру к 20 годам. Как показывает практика, все таланты Барсы к 20 теряются....
Главное - не знакомить его с клубной тусовкой
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Неймар затащил Париж в финал +клуб заработал много болельщиков по всему миру благодаря ему(ну и маркетинг) а Мбапе на внутренней арене тащил.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
С Мбаппе не фиаско, с Неймаром 50/50
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