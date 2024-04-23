«ПСЖ» попробует подписать Ямаля летом. Возможная сумма трансфера – 200 млн евро

Ламин Ямаль интересен «ПСЖ».

Трансфер 16-летнего полузащитника может стать приоритетным для французского клуба следующим летом, сообщает Le Parisien.

Футболиста очень высоко оценивает главный тренер « » Луис Энрике.

Отмечается, что переговоры могут начаться, если сам игрок скажет, что хочет покинуть «Барселону».

Возможная сумма трансфера оценивается в 200 миллионов евро. Также преимуществом парижан называется то, что агентом игрока является Жорже Мендеш – это может помочь в переговорах.

В нынешнем сезоне провел 31 матч в , в которых забил 4 гола и сделал 3 передачи.