«ПСЖ» попробует подписать Ямаля летом. Возможная сумма трансфера – 200 млн евро
Ламин Ямаль интересен «ПСЖ».
Трансфер 16-летнего полузащитника может стать приоритетным для французского клуба следующим летом, сообщает Le Parisien.
Футболиста очень высоко оценивает главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике.
Отмечается, что переговоры могут начаться, если сам игрок скажет, что хочет покинуть «Барселону».
Возможная сумма трансфера оценивается в 200 миллионов евро. Также преимуществом парижан называется то, что агентом игрока является Жорже Мендеш – это может помочь в переговорах.
В нынешнем сезоне Ямаль провел 31 матч в Ла Лиге, в которых забил 4 гола и сделал 3 передачи.
Эх, а ведь я прекрасно помню в Париже Веа, Леонардо, Раи, Симоне...
продавали и плакали?