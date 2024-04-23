Тарасова о предвзятости WADA в деле Валиевой: «Тут отношение к стране, к русской девочке, практически к ребенку. Русская – значит проклятая, вот что это теперь»

Татьяна Тарасова заявила о предвзятости WADA к России и Камиле Валиевой.

Ранее The New York Times и ARD сообщили, что у 23 китайских пловцов нашли триметазидин в 2021 году. Тогда китайское антидопинговое агентство установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло эту версию и не стало отстранять спортсменов.

Российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована из-за триметазидина в допинг-пробе.

«Скрывать тут нечего. Тут отношение к стране, к русской девочке, практически к ребенку. Русская – значит проклятая. Вот что это теперь значит. Я их ненавижу», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!