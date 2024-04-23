Тарасова о предвзятости WADA в деле Валиевой: «Тут отношение к стране, к русской девочке, практически к ребенку. Русская – значит проклятая, вот что это теперь»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг WADA женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила о предвзятости WADA к России и Камиле Валиевой.

Ранее The New York Times и ARD сообщили, что у 23 китайских пловцов нашли триметазидин в 2021 году. Тогда китайское антидопинговое агентство установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло эту версию и не стало отстранять спортсменов.

Российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована из-за триметазидина в допинг-пробе.

«Скрывать тут нечего. Тут отношение к стране, к русской девочке, практически к ребенку. Русская – значит проклятая. Вот что это теперь значит. Я их ненавижу», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!

 

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39 комментариев
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Проклятые русские теннисисты играют под аплодисменты зрителей. Про проклятых хоккеистах-энхээловцах вообще молчу. А вообще-то Камила Валиева татарка. На них проклятия распространяются?
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Два года всем миром изо всех сил пытались отмазать эту допингистку, но в итоге никак не смогли натянуть сову на глобус. И после этого все плохие и предвзятые.
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Если она ребенок, то не должна выступать в профессиональном спорте. А если выступает, то забудьте о ее возрасте.
+31
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А это ничего что Валиева татарка?
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Все это можно было бы послушать, если бы не было допинга. Но он есть и его никто не оспаривает. Тогда к чему все эти причитания.
+14
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Уже надоела эта спекуляция на тему «онажеребенок».

Если выступает на взрослых стартах, то уже не ребенок. Или оставалась бы дальше кататься в юниорах.
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+10
Ненавидеть практически весь мир это так себе дело. Может и была предвзятость, но сами намудрили с идиотским десертом и дедушкой. Нечего зеркало винить, если рожа крива. Классика!
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Кого их?..
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сумасшедшая бабка
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Думаю мало кто будет спорить, что предвзятость есть, но не на ровном месте она возникла, будем честны.
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Там одна история с дедушкой, лекарствами, стаканами и пирожными чего стоит. Как по мне, даже тот из судей, кто вначале нейтрально был настроен, после всего этого цирка решил, что дело мутное..
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+2
А Валиева в курсе, что она - русская?
+4
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Может быть оптимизировать ОКР за ненадобностью и заодно сборные команды всех видов спорта? Если наших спортсменов за границей ненавидят и не принимают, подвергают дискриминации (как об этом все заявляют), зачем пытаться вернутся на международные турниры? Участвуйте только во внутренних турнирах, тут никакой дискриминации.
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-2
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Ответ fewral
Кого их?..
Видимо китайских пловцов)))
+1
0
+1
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
А это ничего что Валиева татарка?
...так он же болгарин-да какая разница (с)
+3
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+1
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
А это ничего что Валиева татарка?
Сам барин лакец. Сказали русская, будет русской. Какая русским разница. Мало ли в Бразилии Педров?.
+2
-1
+1
Ответ Владимир Соколкин
Проклятые русские теннисисты играют под аплодисменты зрителей. Про проклятых хоккеистах-энхээловцах вообще молчу. А вообще-то Камила Валиева татарка. На них проклятия распространяются?
Конечно. Нет никаких татар, лопата ты с глазами. Ты русский! (С) Т. Тарасова
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Ответ Утренняя Аврора
Ненавидеть практически весь мир это так себе дело. Может и была предвзятость, но сами намудрили с идиотским десертом и дедушкой. Нечего зеркало винить, если рожа крива. Классика!
Не будет же Тарасова, живя в России, ненавидеть кого-то внутри страны. Да и она уже сто раз мнение поменяла, кто виноват.
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Значит детей можно кормить допингом
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А к кому она обращается, непонятно...
Интересно бы узнать?
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Грудной же ребенок напутал с десертом, и так жестоко пострадал
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Весь день на Спортс.ру заявления от известных в своих кругах людей такого порядка, что неминуемо возникает вопрос - а все ли с чердаком у них в порядке. То Орлов про расширение РПЛ до 18 команд, то Тарасова в уже дцатый раз уже про обиженную всем миром Валиеву.
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Ответ fewral
Кого их?..
Лунтик?
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Ответ Аврал
...так он же болгарин-да какая разница (с)
Волжские татары как раз тоже болгары. Даже в большей степени, чем южнославянские тезки.
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Ответ Владимир Соколкин
Проклятые русские теннисисты играют под аплодисменты зрителей. Про проклятых хоккеистах-энхээловцах вообще молчу. А вообще-то Камила Валиева татарка. На них проклятия распространяются?
Только на тех, у кого китайские сородичи.
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