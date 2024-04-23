Вице-спикер Госдумы Бабаков: «Игры БРИКС могут стать новым спортивным институтом, альтернативным Олимпийским играм»

Вице-спикер Госдумы считает, что МОК боится альтернативы в виде Игр БРИКС.

«В условиях, когда все основы и принципы Олимпийской хартии преданы руководством МОК (Международного олимпийского комитета) в угоду политической конъюнктуры, Игры БРИКС могут стать новым спортивным институтом, альтернативным Олимпийским играм…

Еще одним доказательством этому является тот факт, что МОК до смерти испугались своего нового конкурента, потому что они понимают – вместе со странами БРИКС на эти игры придут и спонсоры из стран БРИКС», – сказал вице-спикер Госдумы и президент Федерации настольного тенниса России (ФНТР) Александр Бабаков, отметив, что страны БРИКС сегодня – это больше 50% мирового ВВП.

«Монополия МОК заканчивается, также как перестал существовать однополярный мир во главе с США, и руководству МОК во главе с Томасом Бахом трудно с этим смириться», – добавил Бабаков.

Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня в Казани.