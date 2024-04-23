Вице-спикер Госдумы Бабаков: «Игры БРИКС могут стать новым спортивным институтом, альтернативным Олимпийским играм»
Вице-спикер Госдумы считает, что МОК боится альтернативы в виде Игр БРИКС.
«В условиях, когда все основы и принципы Олимпийской хартии преданы руководством МОК (Международного олимпийского комитета) в угоду политической конъюнктуры, Игры БРИКС могут стать новым спортивным институтом, альтернативным Олимпийским играм…
Еще одним доказательством этому является тот факт, что МОК до смерти испугались своего нового конкурента, потому что они понимают – вместе со странами БРИКС на эти игры придут и спонсоры из стран БРИКС», – сказал вице-спикер Госдумы и президент Федерации настольного тенниса России (ФНТР) Александр Бабаков, отметив, что страны БРИКС сегодня – это больше 50% мирового ВВП.
«Монополия МОК заканчивается, также как перестал существовать однополярный мир во главе с США, и руководству МОК во главе с Томасом Бахом трудно с этим смириться», – добавил Бабаков.
Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня в Казани.
Еще прикол, что сама аббревиатура БРИК(С) была придумана настоящим англосаксом, британским бароном О’Нилом для аналитической записки по заказу расово американского банка😂 По-английски брикс - это кирпичи.
И изначально БРИК - это страны, которые изменили свои модели развития, чтобы стать частью мировой экономики, а затем воспользовались плодами глобализации, выходя в мировые лидеры по поставкам промышленной продукции (Китай, Индия) и сырья (РФ, Бразилия). Как с этим вяжется идея мифического разделения мирового спорта, альтернативы ОИ неясно
Такие высказывания чиновников можно воспринимать только с изрядной долей юмора. Их положение обязывает))
Уровень спортсменов, которые приедут на игры БРИКС, покажет перспективность этого лозунга...
А теперь представьте, что Винисиус уговаривает Реал отпустить его на игры БРИКС, чтобы у сборной был больший шанс на победу. + президент Бразилии тоже подключается и просит Реал отпустить бразильца. Представили? Нет? Вот и я нет
Соревнуются в звонкости и громкости глупости.(?)
Отрабатывают незаработанный хлеб с маслом.(?)
Максимум что может придумать государство, глупое "не народо-орентированное", это приманить "хоть кого то" призовыми!Призовые это деньги из казны, которые конечно "не народо-орентированному" государству потратить не куда. Врачи получают отличные деньги, как и учителя, а людям из потопленных районов , которые потреяли дома, уже дали 50 тысяч(может даже 100) куда им больше? Так что деньги есть куда потратить.Ну слава богу у не народо-орентированного государства есть такие как вы, люди людоедской наружности, которые ненавидят людей. Им бы мечтать что там в Париже посильнее провалится и треснет, чем оглядываться на свою действительность, и хоть как то поднимать свою экономическую грамотность,хотя бы базовую, не говоря о причинно-следственной связи.