Вице-спикер Госдумы Бабаков: «Игры БРИКС могут стать новым спортивным институтом, альтернативным Олимпийским играм»

Теги МОК Томас Бах ФНТР Александр Бабаков Игры БРИКС Настольный теннис

Вице-спикер Госдумы считает, что МОК боится альтернативы в виде Игр БРИКС.

«В условиях, когда все основы и принципы Олимпийской хартии преданы руководством МОК (Международного олимпийского комитета) в угоду политической конъюнктуры, Игры БРИКС могут стать новым спортивным институтом, альтернативным Олимпийским играм…

Еще одним доказательством этому является тот факт, что МОК до смерти испугались своего нового конкурента, потому что они понимают – вместе со странами БРИКС на эти игры придут и спонсоры из стран БРИКС», – сказал вице-спикер Госдумы и президент Федерации настольного тенниса России (ФНТР) Александр Бабаков, отметив, что страны БРИКС сегодня – это больше 50% мирового ВВП.

«Монополия МОК заканчивается, также как перестал существовать однополярный мир во главе с США, и руководству МОК во главе с Томасом Бахом трудно с этим смириться», – добавил Бабаков.

Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня в Казани.

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31 комментарий
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Альтернатива Олимпиаде для альтернативно одарённых
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"Столица переезжает в Васюки! И, наконец, проводится первый межгалактический турнир!" (с)
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"А он попросту соврал! Поздравляю вас, гражданин, соврамши!" (Булгаков, "Мастер и Маргарита"). И ведь прекрасно знает депутат, что никакие "игры" не являются альтернативой Олимпиадам ни по каким параметрам.
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Всегда забавляло как в высоких кабинетах в РФ носятся с этим БРИКС, хотя в том же Китае мало кто из официальных лиц в принципе упоминает об этой организации, тем более в спортивном плане.
Еще прикол, что сама аббревиатура БРИК(С) была придумана настоящим англосаксом, британским бароном О’Нилом для аналитической записки по заказу расово американского банка😂 По-английски брикс - это кирпичи.
И изначально БРИК - это страны, которые изменили свои модели развития, чтобы стать частью мировой экономики, а затем воспользовались плодами глобализации, выходя в мировые лидеры по поставкам промышленной продукции (Китай, Индия) и сырья (РФ, Бразилия). Как с этим вяжется идея мифического разделения мирового спорта, альтернативы ОИ неясно
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Сколько уже было этих альтернатив и убийц всего западного)) убийца айфона, Википедии, автопрома, технологий)) тоже самое ждет и игры брикс))
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Ответ Фанат Сан-Марино
Альтернатива Олимпиаде для альтернативно одарённых
"Аполитично рассуждаешь, клянусь, честное слово" (Кавказская пленница).

Такие высказывания чиновников можно воспринимать только с изрядной долей юмора. Их положение обязывает))
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"Игры БРИКС могут стать новым спортивным институтом, альтернативным Олимпийским играм".
Уровень спортсменов, которые приедут на игры БРИКС, покажет перспективность этого лозунга...
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Сначала Спартакиада должна была стать круче ОИ, теперь игры заменят.
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Не станут. Чтобы поехать на ОИ один из лучших игроков поколения (Мбаппе) уговаривает один из лучших клубов 21 века (Реал) отпустить его на время Олимпиады. + подключается президент одной из крупнейших стран Европы и мира (Франции), который хотел бы видеть на ОИ Мбаппе и сильнейшую Францию.

А теперь представьте, что Винисиус уговаривает Реал отпустить его на игры БРИКС, чтобы у сборной был больший шанс на победу. + президент Бразилии тоже подключается и просит Реал отпустить бразильца. Представили? Нет? Вот и я нет
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Могут стать, могут и не стать, но денег попилят на этих играх знатно. В любой непонятной ситуации пили бабло ...
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Игры Брикс начнутся через 1,5 месяца, но раскрутка практически отсутствует. Будет примерно то же самое, что с Играми будущего:кроме организаторов, участников и их родственников, мало кому это интересно.
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Лозунги в стиле 80-х годов. Мы помним, чем потом дело закончилось
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Ооочень интересно, какие спортсмены приедут от Китая и Бразилии. А Индия вроде только в критете и шахматах рулит.
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"До смерти испугались", люблю такое. Халва, халва.
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Бриск надёжен как одкб
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Ну для Китая могут быть определённые дисциплины интересны как гимнастика, синхронное плавание, возможность направлять туда спортсменов не попавшим на Олимпиаду. А вот зимние дисциплины кому из участников интересны, разве кроме шорт треков?
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Ответ Alexander Zavgorodniy
Сколько уже было этих альтернатив и убийц всего западного)) убийца айфона, Википедии, автопрома, технологий)) тоже самое ждет и игры брикс))
О-о-оо-о,сударь. Вы не упомянули убийцу Ютюба ))))
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сказал вице-спикер Госдумы и президент Федерации настольного тенниса России (ФНТР) Александр Бабаков

Соревнуются в звонкости и громкости глупости.(?)
Отрабатывают незаработанный хлеб с маслом.(?)
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А могут и не стать)))
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&#34;До смерти испугался&#34; и ночью умер? имхо, мок испугается, когда международное телевещание купит телетрансляции игр брикс вместо ои, а так, это мероприятие замена ои для нас. Только для нас
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Причем, с вероятностью в 50%. Могут стать, а могут и не стать...
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Такими заявлениями можно только ещё больше подставить Игры под давление МОК и ВАДА.
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А могут и не стать
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Ответ Евгений Мешков
Комментарий скрыт
Бах боится только за свой собственный зад, вот и всё.
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Ответ Евгений Мешков
Комментарий скрыт
С этими играми может быть и полный п.., и все норм..что бы не произошло, следующие олимпийские игры будут так же ждать.Никто ради игры БРИКС не бросит эту славную историю.Все страны участвующие там, их устраивают!Спортсмены с самого детства смотрят с упоением олимпиские игры, мечтая попасть на них, мечтаю об этой медали, там самая понятная система отбора, координации между федерациями и допинговыми агенствами, за ними следят в каждой стране(даже те что не участвуют). И какие бы игры не были завтра, ничего не изменится после завтра. От того что придумали слово БРИКС, оно само по себе не стало такого же уровня, даже 1/10 не стало. Чем меньше понимаешь в этом, тем легче фантазировать.Это из разряда, а давай те свой эпл придумаем и свой мерседес, чем меньше в этом понимаешь, тем легче фонтанировать идеями подобного уровня.
Максимум что может придумать государство, глупое "не народо-орентированное", это приманить "хоть кого то" призовыми!Призовые это деньги из казны, которые конечно "не народо-орентированному" государству потратить не куда. Врачи получают отличные деньги, как и учителя, а людям из потопленных районов , которые потреяли дома, уже дали 50 тысяч(может даже 100) куда им больше? Так что деньги есть куда потратить.Ну слава богу у не народо-орентированного государства есть такие как вы, люди людоедской наружности, которые ненавидят людей. Им бы мечтать что там в Париже посильнее провалится и треснет, чем оглядываться на свою действительность, и хоть как то поднимать свою экономическую грамотность,хотя бы базовую, не говоря о причинно-следственной связи.
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Ответ ilya1809
С этими играми может быть и полный п.., и все норм..что бы не произошло, следующие олимпийские игры будут так же ждать.Никто ради игры БРИКС не бросит эту славную историю.Все страны участвующие там, их устраивают!Спортсмены с самого детства смотрят с упоением олимпиские игры, мечтая попасть на них, мечтаю об этой медали, там самая понятная система отбора, координации между федерациями и допинговыми агенствами, за ними следят в каждой стране(даже те что не участвуют). И какие бы игры не были завтра, ничего не изменится после завтра. От того что придумали слово БРИКС, оно само по себе не стало такого же уровня, даже 1/10 не стало. Чем меньше понимаешь в этом, тем легче фантазировать.Это из разряда, а давай те свой эпл придумаем и свой мерседес, чем меньше в этом понимаешь, тем легче фонтанировать идеями подобного уровня. Максимум что может придумать государство, глупое "не народо-орентированное", это приманить "хоть кого то" призовыми!Призовые это деньги из казны, которые конечно "не народо-орентированному" государству потратить не куда. Врачи получают отличные деньги, как и учителя, а людям из потопленных районов , которые потреяли дома, уже дали 50 тысяч(может даже 100) куда им больше? Так что деньги есть куда потратить.Ну слава богу у не народо-орентированного государства есть такие как вы, люди людоедской наружности, которые ненавидят людей. Им бы мечтать что там в Париже посильнее провалится и треснет, чем оглядываться на свою действительность, и хоть как то поднимать свою экономическую грамотность,хотя бы базовую, не говоря о причинно-следственной связи.
Зачем тратить столько букв и времени, отвечая на пост человека с IQ улитки?
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Олимпиадозамещение...
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А Китай тоже так думает? Альтернатива.. ОИ побоку..
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