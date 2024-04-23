УЕФА расширит с 23 до 26 игроков заявки сборных на Евро-2024

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УЕФА разрешит сборным расширить заявку на Евро-2024.

Как передает Sky Sports, в понедельник делегаты УЕФА проголосовали за расширение заявки национальных команд с 23 до 26 игроков.

Отмечается, что в начале апреля за расширение заявки на Евро-2024 выступили тренеры сборных. Соответствующая инициатива был предложена на собрании, состоявшемся в Дюссельдорфе в начале апреля.

Ранее УЕФА разрешил участникам увеличить заявку на Евро-2020 из-за перегруженного календаря, вызванного пандемией Covid-19. Через год ФИФА сохранила квоту, разрешив командам взять 26 игроков на чемпионат мира 2022 года в Катаре, но многие ожидали, что на Евро-2024 лимит вернется к 23 игрокам.

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14 комментариев
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Ответ RealJon
все таки Дешам правду сказал, слышком много игроков в сборе может испортить атмосферу, и ещё будет головной болью для тренера. хватит и 23. 20 полевых и 3 вратаря
кто мешает Дешаму привезти 23 игрока, а не 26?
+17
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+17
Перегруженный календарь никуда не делся, поэтому почему бы и нет. В заявке из 23 игроков тоже проскакивали халявные чемпионы и призеры
+14
-1
+13
Ответ Любезный Коссутий
но играть все сборные будут по-прежнему, человек в 18-20
да многие в 13-14, особенно из слабых
+8
0
+8
но играть все сборные будут по-прежнему, человек в 18-20
+4
0
+4
Ответ Амбарцум Амбарцумян
20 лет назад был точно такой же календарь, а еще не было 5 замен
20 лет назад не было:
Лиги Наций, Лиги Конференций, лишних стадий в плей-офф Евро, лишних стыковых матчей за выход на ЧМ/Евро, стало больше коммерческих сборов грандов в нефутбольных странах, в которых обязаны принимать участие топ игроки разумеется, раньше они получали отдых. Расширение суперкубка Испании.
Со следующего сезона: увеличение количества игр в ЛЧ, бредовый клубный ЧМ летом, расширение ЧМ до 48 сборных.
+3
-1
+2
Ответ ALMANAC
20 лет назад не было: Лиги Наций, Лиги Конференций, лишних стадий в плей-офф Евро, лишних стыковых матчей за выход на ЧМ/Евро, стало больше коммерческих сборов грандов в нефутбольных странах, в которых обязаны принимать участие топ игроки разумеется, раньше они получали отдых. Расширение суперкубка Испании. Со следующего сезона: увеличение количества игр в ЛЧ, бредовый клубный ЧМ летом, расширение ЧМ до 48 сборных.
ну вот произвольные цифры из сезона 2003/04 и 2023/24, команды взяты навскидку, кто должен был много играть в те годы и сейчас, можете свои варианты прикинуть

2003/04
Порту - 55 матчей
Челси - 59 матчей
Монако - 56 матчей
Нидерланды - 17 матчей

2023/24 (с учётом оставшихся игр до конца сезона, для Нидерландов подразумевая выход в полуфинал, как 20 лет назад, ПСЖ - в финал ЛЧ)
Бенфика - 56 матчей
Манчестер Сити - 59 матчей
ПСЖ - 58 матчей
Нидерланды - 16 матчей
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Разумно.....👍
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Комментарий удален пользователем
Испании это навредило на пр ЧМ, таких пассажиров привез Энрике, диву даешься.
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Ответ Suren 59
Ничего не мешает,но не лучше иметь три дополнительные опции,особенно,в условиях дичайшей конкуренции?На последнем чемпионате мира он использовал почти всех игроков
Дешаму очевидно видней, что ему лучше
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Ответ Dmitry Dos
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Ответ Dmitry Dos
Комментарий удален пользователем
Речь про количество игроков в заявке, а не про количество сборных.
+1
-1
0
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