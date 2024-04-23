УЕФА расширит с 23 до 26 игроков заявки сборных на Евро-2024

УЕФА разрешит сборным расширить заявку на Евро-2024.

Как передает Sky Sports, в понедельник делегаты УЕФА проголосовали за расширение заявки национальных команд с 23 до 26 игроков.

Отмечается, что в начале апреля за расширение заявки на Евро-2024 выступили тренеры сборных. Соответствующая инициатива был предложена на собрании, состоявшемся в Дюссельдорфе в начале апреля.

Ранее УЕФА разрешил участникам увеличить заявку на Евро-2020 из-за перегруженного календаря, вызванного пандемией Covid-19. Через год сохранила квоту, разрешив командам взять 26 игроков на чемпионат мира 2022 года в Катаре, но многие ожидали, что на лимит вернется к 23 игрокам.