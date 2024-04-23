УЕФА расширит с 23 до 26 игроков заявки сборных на Евро-2024
УЕФА разрешит сборным расширить заявку на Евро-2024.
Как передает Sky Sports, в понедельник делегаты УЕФА проголосовали за расширение заявки национальных команд с 23 до 26 игроков.
Отмечается, что в начале апреля за расширение заявки на Евро-2024 выступили тренеры сборных. Соответствующая инициатива был предложена на собрании, состоявшемся в Дюссельдорфе в начале апреля.
Ранее УЕФА разрешил участникам увеличить заявку на Евро-2020 из-за перегруженного календаря, вызванного пандемией Covid-19. Через год ФИФА сохранила квоту, разрешив командам взять 26 игроков на чемпионат мира 2022 года в Катаре, но многие ожидали, что на Евро-2024 лимит вернется к 23 игрокам.
Лиги Наций, Лиги Конференций, лишних стадий в плей-офф Евро, лишних стыковых матчей за выход на ЧМ/Евро, стало больше коммерческих сборов грандов в нефутбольных странах, в которых обязаны принимать участие топ игроки разумеется, раньше они получали отдых. Расширение суперкубка Испании.
Со следующего сезона: увеличение количества игр в ЛЧ, бредовый клубный ЧМ летом, расширение ЧМ до 48 сборных.
2003/04
Порту - 55 матчей
Челси - 59 матчей
Монако - 56 матчей
Нидерланды - 17 матчей
2023/24 (с учётом оставшихся игр до конца сезона, для Нидерландов подразумевая выход в полуфинал, как 20 лет назад, ПСЖ - в финал ЛЧ)
Бенфика - 56 матчей
Манчестер Сити - 59 матчей
ПСЖ - 58 матчей
Нидерланды - 16 матчей