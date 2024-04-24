«Челси» пропустил 57 голов в нынешнем сезоне АПЛ – это антирекорд клуба
«Челси» установил клубный антирекорд по пропущенным мячам в АПЛ.
Команда тренера Маурисио Почеттино крупно проиграла «Арсеналу» (0:5) в матче 29-го тура чемпионата Англии.
Количество пропущенных мячей «Челси» в нынешнем сезоне достигло 57. Это является худшим результатом клуба в истории.
«Челси» в прошлом дважды пропускал за сезон АПЛ по 55 голов: в сезонах-1994/95 и 1996/97.
«Синие» проведут еще шесть матчей в Премьер-лиге в текущем сезоне.
А ведь это первый полноценный сезон Абрамовича после покупки клуба ...