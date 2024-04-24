«Челси» пропустил 57 голов в нынешнем сезоне АПЛ – это антирекорд клуба

«Челси» установил клубный антирекорд по пропущенным мячам в АПЛ.

Команда тренера крупно проиграла « » (0:5) в матче 29-го тура .

Количество пропущенных мячей « » в нынешнем сезоне достигло 57. Это является худшим результатом клуба в истории.

«Челси» в прошлом дважды пропускал за сезон АПЛ по 55 голов: в сезонах-1994/95 и 1996/97.

«Синие» проведут еще шесть матчей в Премьер-лиге в текущем сезоне.