«Челси» пропустил 57 голов в нынешнем сезоне АПЛ – это антирекорд клуба

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал Маурисио Почеттино Футбол

«Челси» установил клубный антирекорд по пропущенным мячам в АПЛ.

Команда тренера Маурисио Почеттино крупно проиграла «Арсеналу» (0:5) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

Количество пропущенных мячей «Челси» в нынешнем сезоне достигло 57. Это является худшим результатом клуба в истории.

«Челси» в прошлом дважды пропускал за сезон АПЛ по 55 голов: в сезонах-1994/95 и 1996/97.

«Синие» проведут еще шесть матчей в Премьер-лиге в текущем сезоне.

43 комментария
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Так весь этот Челси тащил Палмер - без него они боролись бы за выживание
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Почеттино за сезон - твердая пятерка!
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Терри о «Челси»-2004/05: «Наш рекорд по пропущенным голам (15) никогда не побьют».
А ведь это первый полноценный сезон Абрамовича после покупки клуба ...
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Ответ Seducer
Так весь этот Челси тащил Палмер - без него они боролись бы за выживание
Палмер пол команды сейчас, без него даже гол престижа не смогли забить.
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Какой же Боули крутой!:)
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+7
Хоть какой-то рекорд мы поставили с клубом. Это не может не радовать 😀 😁 😃
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Ответ 113k
Комментарий скрыт
надеюсь это сарказм...)
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Прости их, Роман Аркадьевич, они всё ########!
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Ответ rigobersong
Какой же Боули крутой!:)
лучше бы за 1 млрд продали клуб а не за 4 но продали бы умному владельцу а не этому
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Кайседо, Дисасси, Бадиашвили, Кукурелья таких игроков и врагу не пожелаешь, каждый из них за сезон привез несколько голов индивидуально
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Пожалел бы Челси, да не буду, больно неадекватны их болелы
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И впереди еще 6 игр, в том числе матчи с Ттх, АВ и Брайтоном. То ли еще будет)))
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И ведь это ещё не предел.
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А когда-то 15 за весь чемп пропустили…
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Наш клуб рано списывать со счетов бьем рекорды. Осталось побить рекорд скорости выхода в Чемпионшип.
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Ответ Homelander_666
Про чью-то неадекватность говорит болела Барсы. Тем более ты. Какая наглость 😅
Смешно это читать от глора вардрида
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Ответ Витя Арахес
лучше бы за 1 млрд продали клуб а не за 4 но продали бы умному владельцу а не этому
А тут выбирать не приходилось. Бывшему хозяину сказали продавать - он и продал.
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Такое ощущение, что Почеттино борется с Тен Хагом за звание «лучший антирекордсмен АПЛ».
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Бедный Палмер.Куда он попал.
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где-то далеко грустно вздохнул Рома
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Пухлый и 7хаг в плане рекордов идут нога в ногу :)
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Как же не хватает Абрамовича этому Челси!
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Ответ Тимур Долматов
Кайседо, Дисасси, Бадиашвили, Кукурелья таких игроков и врагу не пожелаешь, каждый из них за сезон привез несколько голов индивидуально
Блин, и ведь собирался Артета брать Кайседо, да увели, пришлось за Райсом идти...
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Ответ 113k
Комментарий скрыт
Печень свою ты залил паленым бухлом. Иди спать.
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Ответ Надоело париться в бане
И впереди еще 6 игр, в том числе матчи с Ттх, АВ и Брайтоном. То ли еще будет)))
Уволят его по итогам сезона - не иначе …
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Ответ Obdob
Пухлый и 7хаг в плане рекордов идут нога в ногу :)
И, самое смешное, в обоих случаях это не их вина
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Ответ Seducer
Так весь этот Челси тащил Палмер - без него они боролись бы за выживание
Весь Челси тащил Абрамович. А теперь они вернули себе звание середняк
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Поч бьёт рекорды как наш Чапи)))
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Ответ Тимур Долматов
Кайседо, Дисасси, Бадиашвили, Кукурелья таких игроков и врагу не пожелаешь, каждый из них за сезон привез несколько голов индивидуально
Бадиашвили)) Я уж подумал, что еще есть грузины в топ-клубах))
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Ответ Ебздрогыч
Прости их, Роман Аркадьевич, они всё ########!
проиграли?
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