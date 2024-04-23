Пятиборка Баташова о выступлениях в нейтральном статусе: «Все расходы взяла на себя. Федерация не то что не помогла, меня сразу уволили из сборной»

Теги Александр Овечкин Париж-2024 сборная России жен ФСПР Ульяна Баташова деньги Современное пятиборье

Российская пятиборка лишилась зарплаты после получения нейтрального статуса.

Ранее россиянка Ульяна Баташова стала седьмой на этапе Кубка мира по современному пятиборью в Анкаре.

– Почему решили получать нейтральный статус? Насколько я знаю, из федерации вы единственная и в ней не так чтобы сильно довольны.

– Да, я хотела бы рассказать о своей позиции. Не думаю, что многие знают про изменение правил пятиборья после Олимпийских игр в Токио, даже не правил, а дисциплины. У нас выкидывают конный спорт, вставляют совершенно другой, новый вид спорта (полосу препятствий – Sports).

Я была одной из тех, кто стоял на защите конного спорта. Мы писали петиции, только из России я собрала около 600 подписей от спортсменов, тренеров, родителей. У нас ничего не получилось. Не только мы в России боролись, но и англичане, итальянцы, венгры особенно яростно восприняли реформы. Очень много людей их негативно восприняли.

Получается, этот год – последний с конями, в Париже будут последние Олимпийские игры современного пятиборья такого, каким мы все его знаем, каким любим. Дальше будет совершенно другой вид спорта, и я не планирую им заниматься, это мой последний сезон в пятиборье. Также современное пятиборье не включено в программу Игр дружбы.

Поэтому передо мной стоял выбор – либо завершать карьеру, либо попробовать реализовать свои цели на Олимпиаде. И я решила не ждать подходящего момента, поэтому подала бумаги на статус, предупредила об этом федерацию.

Кому-то это, видимо, не понравилось, меня не поддержали. Но все расходы я взяла на себя, оплачиваю подготовку сама, что-то взяли на себя друзья, спонсоры. Федерация не то что не помогла, меня сразу уволили из сборной, но и к этому я была готова. Моя мечта дороже денег.

– Именно за позицию, что вы решили попробовать?

– Да, то есть когда я отправила письмо, то не знала, допустят меня или нет. Это было в начале марта, я написала в нашу федерацию и в международную. В это время проходил Кубок Леднева, и буквально на следующий день к моему наставнику подошел главный тренер сборной и сказал, что он меня будет убирать со ставки.

После того как меня допустили, 1 апреля убрали. То есть зарплату в сборной я больше не получаю, хотя в национальном рейтинге шла пятая. Я была уверена, что именно так все и случится.

Но еще раз повторюсь: не собираюсь предавать свою мечту из-за зарплаты в сборной. Хотя сборная для того и создавалась, чтобы защищать честь страны на международных соревнованиях. Для чего тогда она сейчас? Нужно активно развивать регионы, помогать им растить резерв.

– Не считаете себя изменником, предателем?

– Нет, конечно, не считаю. Я люблю свою страну, ровно так же, как любит ее Овечкин, выступающий за американский клуб и живущий в Америке. Любовь разве измеряется в нашивке на форме? – сказала Баташова.

Баташова о получении нейтрального статуса: «Вопросов об отношении к СВО не было. Спрашивали только, имею ли отношение к вооруженным силам»

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30 комментариев
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"Я люблю свою страну, ровно так же, как любит её Овечкин, выступающий за американский клуб и живущий в Америке".
Очень тонко!))).
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-5
+71
Абсолютно все нормальные люди желают этой смелой женщине удачи - идите за мечтой, Ульяна, и ни о чём не жалейте!
+70
-6
+64
Я считаю, у спортсменов должен быть выбор. Если они приняли такое решение, пусть выступают,побеждают. Зачем ставить палки в колеса?
+17
-2
+15
👏👏👏
Искренне желаю ОЛИМПИЙСКОЙ МЕДАЛИ - очень хочется что бы старания и расходы не пропали даром ✊
Ну и конечно посмотреть на лица ПАЦРИОТОВ из федерации ;)
+17
-8
+9
Ну и где же она должна была выступать, если наши олухи не включили современное пятиборье в программу Игр Дружбы? Приняла решение в пользу своей карьеры и готовится за свой счёт. Все нормально.
+10
-2
+8
Ответ petrovson
Я считаю, у спортсменов должен быть выбор. Если они приняли такое решение, пусть выступают,побеждают. Зачем ставить палки в колеса?
Затем, что если спортсмен выбирает не свою поехавшую немного Родину, то выходит, что не всё в ней так радужно, как рассказывают по ТВ и в Интернете.
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+8
Ой ладно, все атлеты из недружественных стран тренируются и выступают за свой счёт, а наши поголовно привыкли к кормлению с ложечки...
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Ответ Россия побеждает
Зато в Европе так радужно, там шестицветная радуга в почете.
А где там радужно? Ты не читал новости, что матчи футбольной сборной Норвегии отменили, т.к. деньги закончились. Вот тупые, да? Не додумались у пенсионеров и школьников из бюджета взять!
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Ответ Виктор Войнов
а кто им вставляет палки в колёса ? нейтральный спортсмен - независимый от федерации и каких либо государственных денег спортсмен. если бы вставляли палки в колёса, у неё и спонсоров не было.
Да никто, живи дальше в мире розовых пони.
+9
-4
+5
Ответ Харламов Никита
👏👏👏 Искренне желаю ОЛИМПИЙСКОЙ МЕДАЛИ - очень хочется что бы старания и расходы не пропали даром ✊ Ну и конечно посмотреть на лица ПАЦРИОТОВ из федерации ;)
Если возьмет медаль, поцреоты тут же начнут примазываться и рассказывать, что это успех федерации, страны, ее мудрого лидера, крови великих русов и т.п.
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Молодец! Не люди должны зависеть от государства, а государство от людей.
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Ответ Христиан Юла
"Я люблю свою страну, ровно так же, как любит её Овечкин, выступающий за американский клуб и живущий в Америке". Очень тонко!))).
Она просто не понимает. Ничего не понимает. Овечкин это наш Штирлец. Вот сейчас он проведёт диверсию, сместить Грецки и вернётся на родину в думу. Он думает о родине. Ночами ушанку надевает и балалайку достаёт. А она!? Только о своих хотелках думает, о мечтах.
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Ответ Виктор Войнов
а кто им вставляет палки в колёса ? нейтральный спортсмен - независимый от федерации и каких либо государственных денег спортсмен. если бы вставляли палки в колёса, у неё и спонсоров не было.
Не пропусти Вести Недели
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Ответ Ваня Аналитик
Комментарий скрыт
А патриотизм это не "за Кремль". "за Кремль" это лизоблюдство какое-то
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Ульяне - побед, федерации - большой резиновый лингам
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При этом все наши "дерации" бубнят о том, что "спарсмены сами ришат".
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Ответ petrovson
Я считаю, у спортсменов должен быть выбор. Если они приняли такое решение, пусть выступают,побеждают. Зачем ставить палки в колеса?
а кто им вставляет палки в колёса ? нейтральный спортсмен - независимый от федерации и каких либо государственных денег спортсмен.
если бы вставляли палки в колёса, у неё и спонсоров не было.
+9
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+2
Умница всю жизнь пахала , будем поддерживать !!
+3
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+2
Неплохо было бы ей использовать краудфандинг, как это делают многие спортсмены на западе, а независимым спортивным СМИ, медийным людям с многомиллионной аудиторией (Юрий будет дуть) можно было бы помочь девушке в поиске тех, кто готов скинуться. Если бы такие как Тиньков подключились бы к донатам, то было бы совсем хорошо
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– Не считаете себя изменником, предателем?

Коронный вопрос приспособившихся спорткорров.
А позиция федераций понятна: идти строго в фарватере, невзирая на курс в тупиковый залив.
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Ответ Ozz99
Она просто не понимает. Ничего не понимает. Овечкин это наш Штирлец. Вот сейчас он проведёт диверсию, сместить Грецки и вернётся на родину в думу. Он думает о родине. Ночами ушанку надевает и балалайку достаёт. А она!? Только о своих хотелках думает, о мечтах.
Ну давайте не будем уже с этими ушанками до стереотипного абсурда доходить. Понятно же, что ушанку он надевает, только когда отключает на ночь ядерный реактор, и им с медведем становится холодно.
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На задонатить ей
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Ответ sintenced
Если возьмет медаль, поцреоты тут же начнут примазываться и рассказывать, что это успех федерации, страны, ее мудрого лидера, крови великих русов и т.п.
💯 процентов 🤪
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Весело живём
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