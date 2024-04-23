Пятиборка Баташова о выступлениях в нейтральном статусе: «Все расходы взяла на себя. Федерация не то что не помогла, меня сразу уволили из сборной»
Российская пятиборка лишилась зарплаты после получения нейтрального статуса.
Ранее россиянка Ульяна Баташова стала седьмой на этапе Кубка мира по современному пятиборью в Анкаре.
– Почему решили получать нейтральный статус? Насколько я знаю, из федерации вы единственная и в ней не так чтобы сильно довольны.
– Да, я хотела бы рассказать о своей позиции. Не думаю, что многие знают про изменение правил пятиборья после Олимпийских игр в Токио, даже не правил, а дисциплины. У нас выкидывают конный спорт, вставляют совершенно другой, новый вид спорта (полосу препятствий – Sports).
Я была одной из тех, кто стоял на защите конного спорта. Мы писали петиции, только из России я собрала около 600 подписей от спортсменов, тренеров, родителей. У нас ничего не получилось. Не только мы в России боролись, но и англичане, итальянцы, венгры особенно яростно восприняли реформы. Очень много людей их негативно восприняли.
Получается, этот год – последний с конями, в Париже будут последние Олимпийские игры современного пятиборья такого, каким мы все его знаем, каким любим. Дальше будет совершенно другой вид спорта, и я не планирую им заниматься, это мой последний сезон в пятиборье. Также современное пятиборье не включено в программу Игр дружбы.
Поэтому передо мной стоял выбор – либо завершать карьеру, либо попробовать реализовать свои цели на Олимпиаде. И я решила не ждать подходящего момента, поэтому подала бумаги на статус, предупредила об этом федерацию.
Кому-то это, видимо, не понравилось, меня не поддержали. Но все расходы я взяла на себя, оплачиваю подготовку сама, что-то взяли на себя друзья, спонсоры. Федерация не то что не помогла, меня сразу уволили из сборной, но и к этому я была готова. Моя мечта дороже денег.
– Именно за позицию, что вы решили попробовать?
– Да, то есть когда я отправила письмо, то не знала, допустят меня или нет. Это было в начале марта, я написала в нашу федерацию и в международную. В это время проходил Кубок Леднева, и буквально на следующий день к моему наставнику подошел главный тренер сборной и сказал, что он меня будет убирать со ставки.
После того как меня допустили, 1 апреля убрали. То есть зарплату в сборной я больше не получаю, хотя в национальном рейтинге шла пятая. Я была уверена, что именно так все и случится.
Но еще раз повторюсь: не собираюсь предавать свою мечту из-за зарплаты в сборной. Хотя сборная для того и создавалась, чтобы защищать честь страны на международных соревнованиях. Для чего тогда она сейчас? Нужно активно развивать регионы, помогать им растить резерв.
– Не считаете себя изменником, предателем?
– Нет, конечно, не считаю. Я люблю свою страну, ровно так же, как любит ее Овечкин, выступающий за американский клуб и живущий в Америке. Любовь разве измеряется в нашивке на форме? – сказала Баташова.
Баташова о получении нейтрального статуса: «Вопросов об отношении к СВО не было. Спрашивали только, имею ли отношение к вооруженным силам»
Очень тонко!))).
Искренне желаю ОЛИМПИЙСКОЙ МЕДАЛИ - очень хочется что бы старания и расходы не пропали даром ✊
Ну и конечно посмотреть на лица ПАЦРИОТОВ из федерации ;)
если бы вставляли палки в колёса, у неё и спонсоров не было.
Коронный вопрос приспособившихся спорткорров.
А позиция федераций понятна: идти строго в фарватере, невзирая на курс в тупиковый залив.