Федотов подписал новый контракт с «Филадельфией» на 2 года и 3,3 млн долларов за сезон (Иван Богун)

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Джей Пи Бэрри Пол Теофанос Иван Федотов деньги Хоккей

Иван Федотов продлил контракт с «Филадельфией» на два года.

27-летний вратарь ушел от агента Джей Пи Бэрри к Полу Теофаносу и подписал новый двухлетний контракт с «Филадельфией» на общую сумму 6,6 миллиона долларов, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Иван Богун.

После вылета ЦСКА из Кубка Гагарина Федотов перешел в состав «Флайерз».

На его счету 3 матча в регулярном чемпионате, 81,1% отраженных бросков при коэффициенте надежности 4.95. 

Ранее сообщалось, что игрок входит в долгосрочные планы клуба.

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55 комментариев
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Провальный контракт, Бриер куда-то не туда смотрит, и похоже по тихому хоронит Флайерс :)

Ему 900к много, о чем вы
+34
-10
+24
Ответ Ten Hug
Провальный контракт, Бриер куда-то не туда смотрит, и похоже по тихому хоронит Флайерс :) Ему 900к много, о чем вы
Бриер видит прямую связь между ростом вратаря и размером зарплаты, не иначе
+22
-3
+19
Ответ Гусеконь
США теперь исключат из хоккея, потому что у Федотова есть контракт с ЦСКА?
У Федотова нет контракта с ЦСКА.
+16
0
+16
Ну это ему прям компенсация за все мытарства. Родина прописала северный воздух, а злобные американские русофобы насыпали денег) Но видать они в Федотова верят, потенциально-то он на самом деле хороший кипер.
+14
-1
+13
Фига ему отсыпали. При наличии Колосова это видится провалом Флайерс.
+9
-2
+7
3,3 ляма в год человеку у которого 80% отраженных бросков, 3 матча на уровне нхл в 27 лет и откровенно слабый последний сезон за цска

гениально
+10
-3
+7
Брызгалов благословил этот контракт
+5
-1
+4
Заработает 300 М рублей за 2 года чистыми! Молодец Иван!
+4
-1
+3
Ответ Ra_Mi
Где-то за стенкой захохотал Брызгалов
Выше комментарий Брызгалов и оставил
+3
0
+3
Ответ RoyJones
Посмотрели они его, видят значит потенциал... Это не большие деньги, даже за 2-ого воротчика, тем более нет у них элитного вратаря..
нет, это большие деньги за вратаря, у которого плохой последний сезон и у которого был целый год простоя. и о каком потенциале речь? ему уже 27 есть. да и колосов сейчас просто-напросто сильнее смотрится, достаточно посмотреть на его игру по сезону и в первом раунде против динамо. а еще он моложе на 5 лет
+2
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+2
Ответ Гусеконь
еще же год оставался
28 марта расторгли. Зачем разбираться в ситуации, когда можно просто пёрнуть, так и живи дальше
+2
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Ответ Гусеконь
еще же год оставался
Они его прекратили по обоюдному соглсию
+2
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+2
Ответ Tomas Nepotrebko
Надо было сразу на 10 лет и 33 млн. Поскупились
Где-то за стенкой захохотал Брызгалов
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Ответ Melnikov1968
Значит доверяют Ивану. Подтянет скиллы за лето. В НХЛ люди разбираются в хоккее.
Особенно в Эдмонтоне, Вашингтоне, Торонто, там прекрасно умеют подписывать вратарей)
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Надо было сразу на 10 лет и 33 млн. Поскупились
+2
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+2
Выстрадал. Как будто знал, что его ждет
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Ответ Юрий Богданов
Брызгалов благословил этот контракт
Брызгалов на 9 лет и общие 51 млн. подписывался. Федотов на 2 года по 3,3 млн., камон. Понимаю, что для красного словца вставили, но мимо кассы.
Иван - неплохой вратарь, Филадельфия - в перестройке. Вообще не критичная инвестиция, даже если не заиграет.
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Ответ t0ni12
В чем дурак-то? Команда в перестройке и два года по 3 млн. - это сделка ВООБЩЕ без рисков. Ну будет он играть не на 3,3, а на 2 и что дальше? Филадельфия бережет каждый доллар, чтобы влезть под кепку и идти за Кубком Стэнли? Нет, и в ближайшие два года ничего не изменится. Мало в НХЛ Скиннеров с 9*8 или, простихоспаде, Нёрсов?
Фили не в перестройке, они вполне готовы бороться за ПО, что в этом сезоне и делали. И вот этих 3,3 млн. через года полтора, может не хватить для какого-нибудь полезного усиления на дедлайне.
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Ответ Амфитрион
Ну это ему прям компенсация за все мытарства. Родина прописала северный воздух, а злобные американские русофобы насыпали денег) Но видать они в Федотова верят, потенциально-то он на самом деле хороший кипер.
Насыпали денег не русофобы, а частная хоккейная организация , которой по-фигу на политику.
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Ответ Фрэнк Канистра
за 3 матча контракт на 3,3? нормально-нормально))) лол)
Скорее всего такой контракт был бы и без 3 матчей, Федотова долго ждали, в него верили, на него расчитывают. Правильно ли нет - это уже другой вопрос.
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Ответ AYAYA
3,3 ляма в год человеку у которого 80% отраженных бросков, 3 матча на уровне нхл в 27 лет и откровенно слабый последний сезон за цска гениально
Посмотрели они его, видят значит потенциал... Это не большие деньги, даже за 2-ого воротчика, тем более нет у них элитного вратаря..
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Ответ Wekil
Особенно в Эдмонтоне, Вашингтоне, Торонто, там прекрасно умеют подписывать вратарей)
Поглядим-увидим, доживём-посмотрим.
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Ответ t0ni12
В чем дурак-то? Команда в перестройке и два года по 3 млн. - это сделка ВООБЩЕ без рисков. Ну будет он играть не на 3,3, а на 2 и что дальше? Филадельфия бережет каждый доллар, чтобы влезть под кепку и идти за Кубком Стэнли? Нет, и в ближайшие два года ничего не изменится. Мало в НХЛ Скиннеров с 9*8 или, простихоспаде, Нёрсов?
Если если свободные деньги под потолком и нет особых задач, это не значит, что любому мутному челу стоит насыпать 3 ляма, даже если это российский вратарь.
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Ответ Einfach Safari
Если если свободные деньги под потолком и нет особых задач, это не значит, что любому мутному челу стоит насыпать 3 ляма, даже если это российский вратарь.
Переформулируем тезис: если на Спортсе есть комментарий о том какой ГМ клуба НХЛ дурак, то это не значит, что он и правда такой. Даже если комментарий написал Einfach Safari.
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Ответ t0ni12
Брызгалов на 9 лет и общие 51 млн. подписывался. Федотов на 2 года по 3,3 млн., камон. Понимаю, что для красного словца вставили, но мимо кассы. Иван - неплохой вратарь, Филадельфия - в перестройке. Вообще не критичная инвестиция, даже если не заиграет.
Даже понимая, что Филям в целом все равно на кэпхит на ближайшие 2 года, сумма выглядит завышенной.

Кочетков оч близкий пример и получил 2кк ПОСЛЕ того, как поварился и в АХЛ, и в НХЛ.

Отсюда и все смешки по поводу этого контракта)
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Ответ СержМиранэн
Насыпали денег не русофобы, а частная хоккейная организация , которой по-фигу на политику.
Извините, забыл добавить к комментарию тег стеб.
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Ответ t0ni12
Переформулируем тезис: если на Спортсе есть комментарий о том какой ГМ клуба НХЛ дурак, то это не значит, что он и правда такой. Даже если комментарий написал Einfach Safari.
Слушай когда какой-нить гм подписывает нерса или скиннера , на спортсе и других профильных ресурсах можно почитать отзывы об умственных способностях этого гма, а на кэпфрендли например есть голосовалка удачный это контракт или нет, и я тебе скажу по секрету, что народ в своих оценках ошибается реже менеджеров почему-то)))
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Ответ t0ni12
Не исключено, что Филадельфия пойдет в жесткую перестройку и будет добирать до пола а-ля Аризона/Чикаго.
Сомнительно. Есть молодые лидеры, есть за счет чего прибавить.
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Ответ Ten Hug
Он в КХЛ был медленным в свои лучшие времена :) Верить в потенциал - это впринципе дать контракт, а отсыпать 3.3 ляма за сомнительные перспективы 27-летнему парню - крайне опрометчивое решение :)
Ну да, я б тоже не дал) Но Летчики верят, а вдруг окажутся правы?
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Ответ 5kywn5cddd
Заработает 300 М рублей за 2 года чистыми! Молодец Иван!
Чистыми? А что в Пенсильвании налогов нет?
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