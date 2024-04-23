Федотов подписал новый контракт с «Филадельфией» на 2 года и 3,3 млн долларов за сезон (Иван Богун)
Иван Федотов продлил контракт с «Филадельфией» на два года.
27-летний вратарь ушел от агента Джей Пи Бэрри к Полу Теофаносу и подписал новый двухлетний контракт с «Филадельфией» на общую сумму 6,6 миллиона долларов, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Иван Богун.
После вылета ЦСКА из Кубка Гагарина Федотов перешел в состав «Флайерз».
На его счету 3 матча в регулярном чемпионате, 81,1% отраженных бросков при коэффициенте надежности 4.95.
Ранее сообщалось, что игрок входит в долгосрочные планы клуба.
Ему 900к много, о чем вы
гениально
Иван - неплохой вратарь, Филадельфия - в перестройке. Вообще не критичная инвестиция, даже если не заиграет.
Кочетков оч близкий пример и получил 2кк ПОСЛЕ того, как поварился и в АХЛ, и в НХЛ.
Отсюда и все смешки по поводу этого контракта)