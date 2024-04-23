НБА. Плей-офф. «Миннесота» примет «Финикс», «Милуоки» – «Индиану», «Клипперс» – «Даллас»

Теги результаты Даллас Индиана Клипперс Милуоки Миннесота Финикс НБА Баскетбол

Сегодня состоятся три матча 1-го раунда плей-офф НБА.

«Финикс» в гостях попытается сравнять счет в серии с «Миннесотой» (0-1). «Милуоки» примет на своей площадке «Индиану» (1-0), «Клипперс» дома встретятся с «Далласом» (1-0).

НБА

Плей-офф

Первый раунд (до четырех побед)

Вторые матчи

Миннесота – Финикс
Дата проведения
24 апреля, 02.30, «Target Center»
Онлайн матча

«Миннесота» ведет в серии – 1-0

Милуоки – Индиана
Дата проведения
24 апреля, 03.30, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

«Милуоки» ведет в серии – 1-0

Клипперс – Даллас
Дата проведения
24 апреля, 05.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

«Клипперс» ведут в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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9 комментариев
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Жду очередное огниво от Эдвардса!
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Хочется 1-1 в двух трёх парах тут. САНС, алга!
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Удачи Далласу. Надеюсь снимут с себя мандраж и докажут что вторая четверть первого матча была просто недоразуменнием
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Удачи нашим парням 💪🔥
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За Клипперс, за дубль из побед, а дальше поглядим…✌️
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Лысый должен наказать молодого выскочку. Пончин, Камон летс гоу!
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Расправит ли Кеша крылья против Гобера?.. Пробьет ли Дончич драных Клипперс?..
Комментарий удален модератором
Ответ rboroveev@gmail.com
Комментарий удален модератором
Мне кажется, последний раз слово “обоснуй” в свой адрес я слышал лет 20-25 назад. ;)
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Ответ DirkMavs
Удачи нашим парням 💪🔥
Удачи Клипперс! Это их год!!!
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