НБА. Плей-офф. «Миннесота» примет «Финикс», «Милуоки» – «Индиану», «Клипперс» – «Даллас»

Сегодня состоятся три матча 1-го раунда плей-офф НБА.

«Финикс» в гостях попытается сравнять счет в серии с «Миннесотой» (0-1). «Милуоки» примет на своей площадке «Индиану» (1-0), «Клипперс» дома встретятся с «Далласом» (1-0).

Плей-офф

Первый раунд (до четырех побед)

Вторые матчи

«Миннесота» ведет в серии – 1-0

«Милуоки» ведет в серии – 1-0

«Клипперс» ведут в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.