НБА. Плей-офф. «Миннесота» примет «Финикс», «Милуоки» – «Индиану», «Клипперс» – «Даллас»
Сегодня состоятся три матча 1-го раунда плей-офф НБА.
«Финикс» в гостях попытается сравнять счет в серии с «Миннесотой» (0-1). «Милуоки» примет на своей площадке «Индиану» (1-0), «Клипперс» дома встретятся с «Далласом» (1-0).
Плей-офф
Первый раунд (до четырех побед)
Вторые матчи
- Дата проведения
- 24 апреля, 02.30, «Target Center»
«Миннесота» ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 24 апреля, 03.30, «Fiserv Forum»
«Милуоки» ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 24 апреля, 05.00, «Crypto.com Arena»
«Клипперс» ведут в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.