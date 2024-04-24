«Ювентус» вышел финал Кубка Италии в 22-й раз – это рекорд. Туринцы брали титул 14 раз

«Ювентус» сыграет в финале Кубка Италии в 22-й раз.

Команда Массимилиано Аллегри вышла в финал турнира, одержав победу над « » по сумме двух матчей (2:0, 1:2).

«Бьянконери» сыграют в решающем матче Кубка в 22-й раз – это лучший показатель среди итальянских клубов. Ближайший преследователь – « » – выходил в финал 16 раз.

Туринский клуб становился обладателем этого трофея 14 раз. В этом году он сыграет в финале с победителем пары «Фиорентина» – «Аталанта».