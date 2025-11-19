«Локомотив» и Галактионов согласовали продление контракта на 3 года с повышением зарплаты. Сейчас тренер получает 5 млн рублей в месяц («Чемпионат»)
«Локомотив» согласовал новый контракт с тренером Михаилом Галактионовым на улучшенных условиях.
По информации «Чемпионата», соглашение с Галактионовым и его штабом будет продлено на три года. Зарплата главного тренера увеличится как за счет обычного повышения, так и благодаря бонусам. По действующему контракту специалист получает 5 млн рублей в месяц.
Галактионов возглавляет «Локомотив» с 2022 года. В нынешнем сезоне железнодорожники занимают 4-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 30 очков в 15 турах.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
