«Локомотив» и Галактионов согласовали продление контракта на 3 года с повышением зарплаты. Сейчас тренер получает 5 млн рублей в месяц («Чемпионат»)

«Локомотив» и Галактионов продлят контракт с повышением зарплаты.

«Локомотив » согласовал новый контракт с тренером Михаилом Галактионовым на улучшенных условиях.

По информации «Чемпионата», соглашение с Галактионовым и его штабом будет продлено на три года. Зарплата главного тренера увеличится как за счет обычного повышения, так и благодаря бонусам. По действующему контракту специалист получает 5 млн рублей в месяц.

Галактионов возглавляет «Локомотив» с 2022 года. В нынешнем сезоне железнодорожники занимают 4-е место в таблице Мир РПЛ , набрав 30 очков в 15 турах.