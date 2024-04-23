Хави считает, что Канселу – игрок топ-уровня и принес большую пользу «Барсе» в этом сезоне. Каталонцы хотят сохранить арендованного у «Сити» защитника
Хави оценил вклад Жоау Канселу в игру «Барселоны» в нынешнем сезоне.
По данным Diario Sport, главный тренер каталонского клуба считает, что 29-летний португальский защитник является универсальным игроком топ-уровня и бесспорным игроком основного состава, оказавшим большую помощь в этом сезоне.
Ранее сообщалось, что спортивный директор клуба Деку заинтересован в сохранении арендованных Жоау Канселу и Жоау Феликсе.
Каталонский клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, уступив «ПСЖ» по сумме двух игры (3:2, 1:4).
В ответной игре фол Канселу на Усмане Дембеле привел к пенальти в ворота «Барселоны», который реализовал Килиан Мбаппе.
В нынешнем сезоне Ла Лиги игрок провел 26 матчей и набрал 5 (2+3) очков.
На данный момент «Барса» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 70 очков в 32 играх. До лидирующего «Реала» – 11 баллов.
Во многом благодаря ему Барса вообще вышла из группы ЛЧ (именно он забил важнейший гол Порту), да и в атаке он очень даже неплох.
Да и почти все те матчи, что Вы перечислили (за исключением Наполи и, возможно, Вильярреала), плохо играла вся команда, хотя с Неаполем, как мне кажется, он показал очень достойный уровень, да и с ПСЖ в первом матче был неплох
Смотрел в этом году несколько матчей Барселоны, ни какого топ уровня от него не увидел, в атаке посредственный, в защите вообще полный провал.
И не пару матчей у Конселу провальные, как некоторые здесь убеждают, а больше, сразу вспоминаются матч с Реалом, с ПСЖ, с Наполи, с Жироной, с Вилльяреалом.
Может я чего то не вижу, укажите пожалуйста.
Канселу топ-игрок для Барсы, но Сити и Баварию, которые выше уровнем, уже не тянет. Поэтому идеально будет, если останется в Барсе
В общем середнячок он получается, просто на фоне Бальде казался топом.)))
Кунде играя справа смотрится более топово, чем Конселу.
На левый фланг Барсе нужно искать другого защитника или Форта наигрывать со следующего сезона.
Канселу, во-первых, разноплановый, он может закрыть несколько позиций, во-вторых, в атаке он играет отлично (сейчас из-за изменений в схеме это не так заметно), а в-третьих, стоить он будет немного.
Только вот этот защитник, отлично играющий в атаке, провалил два главных матча сезона.
И дальше будет также проваливать, лучше он уже не станет.