Хави считает, что Канселу – игрок топ-уровня и принес большую пользу «Барсе» в этом сезоне. Каталонцы хотят сохранить арендованного у «Сити» защитника

Хави оценил вклад Жоау Канселу в игру «Барселоны» в нынешнем сезоне.

По данным Diario Sport, главный тренер каталонского клуба считает, что 29-летний португальский защитник является универсальным игроком топ-уровня и бесспорным игроком основного состава, оказавшим большую помощь в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что спортивный директор клуба Деку заинтересован в сохранении арендованных и Жоау Феликсе.

Каталонский клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, уступив «ПСЖ» по сумме двух игры (3:2, 1:4).

В ответной игре фол Канселу на Усмане Дембеле привел к пенальти в ворота «Барселоны», который реализовал Килиан Мбаппе.

В нынешнем сезоне игрок провел 26 матчей и набрал 5 (2+3) очков.

На данный момент «Барса» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 70 очков в 32 играх. До лидирующего «Реала» – 11 баллов.