Хави считает, что Канселу – игрок топ-уровня и принес большую пользу «Барсе» в этом сезоне. Каталонцы хотят сохранить арендованного у «Сити» защитника

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Жоау Канселу Футбол

Хави оценил вклад Жоау Канселу в игру «Барселоны» в нынешнем сезоне.

По данным Diario Sport, главный тренер каталонского клуба считает, что 29-летний португальский защитник является универсальным игроком топ-уровня и бесспорным игроком основного состава, оказавшим большую помощь в этом сезоне. 

Ранее сообщалось, что спортивный директор клуба Деку заинтересован в сохранении арендованных Жоау Канселу и Жоау Феликсе. 

Каталонский клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, уступив «ПСЖ» по сумме двух игры (3:2, 1:4).

В ответной игре фол Канселу на Усмане Дембеле привел к пенальти в ворота «Барселоны», который реализовал Килиан Мбаппе.

В нынешнем сезоне Ла Лиги игрок провел 26 матчей и набрал 5 (2+3) очков.

На данный момент «Барса» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 70 очков в 32 играх. До лидирующего «Реала» – 11 баллов. 

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Игрок сильный, без вопросов. Но надо его слабые места прикрывать, и учитывать это при тактической подготовки к матчу
+16
0
+16
Он очень хорошо отыграл сезон, последние два матча не должны вводить в заблуждение
+11
-2
+9
Ответ Vlad Zhadejko
Он очень хорошо отыграл сезон, последние два матча не должны вводить в заблуждение
последние два матча обломали весь сезон ...
+7
0
+7
Канселу прекрасен в регулярных матчах чемпионата, на дистанции от него очень много пользы, особенно против команд, которые нужно взламывать. Но в больших матчах, против топовых крайков ему в защите очень сложно и ему нужна помощь. Для этого и Рафинья слева играет, пытаясь отрабатывать и в защите, но этого всё равно не хватает. Оставлять нужно, так как за лямов 25 никого лучше найти всё равно невозможно будет.
+4
0
+4
Ответ Sergey
Вот реально,кто нибудь может подсказать из фанов Барсы, чем же так хорош Конселу? Смотрел в этом году несколько матчей Барселоны, ни какого топ уровня от него не увидел, в атаке посредственный, в защите вообще полный провал. И не пару матчей у Конселу провальные, как некоторые здесь убеждают, а больше, сразу вспоминаются матч с Реалом, с ПСЖ, с Наполи, с Жироной, с Вилльяреалом. Может я чего то не вижу, укажите пожалуйста.
Ну, во-первых, после тех крайних защитников, что были у Барсы в последние годы, Канселу кажется супертопом.
Во многом благодаря ему Барса вообще вышла из группы ЛЧ (именно он забил важнейший гол Порту), да и в атаке он очень даже неплох.

Да и почти все те матчи, что Вы перечислили (за исключением Наполи и, возможно, Вильярреала), плохо играла вся команда, хотя с Неаполем, как мне кажется, он показал очень достойный уровень, да и с ПСЖ в первом матче был неплох
+2
0
+2
Конселу хорош в атаке , но в защите иногда проваливается . Но все равно - надо оставлять, если есть возможность .
+1
0
+1
Канселу, безусловно хорош в атаке, но два одинаковых гола из под него против ПСЖ и Мадрида и этот безмозглый пенальти на Дембеле, показывают его не с самой лучшей стороны. Это не топ-уровень
0
0
0
Вот реально,кто нибудь может подсказать из фанов Барсы, чем же так хорош Конселу?
Смотрел в этом году несколько матчей Барселоны, ни какого топ уровня от него не увидел, в атаке посредственный, в защите вообще полный провал.
И не пару матчей у Конселу провальные, как некоторые здесь убеждают, а больше, сразу вспоминаются матч с Реалом, с ПСЖ, с Наполи, с Жироной, с Вилльяреалом.
Может я чего то не вижу, укажите пожалуйста.
+2
-2
0
Все логично
Канселу топ-игрок для Барсы, но Сити и Баварию, которые выше уровнем, уже не тянет. Поэтому идеально будет, если останется в Барсе
+2
-2
0
Ой, не знаю. В классико два гола из-под него забили. Защищаться как не умел, так и не умеет.
0
0
0
Хорошие новости ,пусть остается
0
0
0
Ответ headmaster
Игрок сильный, без вопросов. Но надо его слабые места прикрывать, и учитывать это при тактической подготовки к матчу
Канселу вообще-то латераль, уж если используешь его на позиции защитника, предусматривай подстраховку в обороне, тем более, против соперника уровня Реала
+1
-1
0
Ответ headmaster
Игрок сильный, без вопросов. Но надо его слабые места прикрывать, и учитывать это при тактической подготовки к матчу
У всех прекрывают. В Реали и у Менди и у Карвахаля есть слабые места. Дани Вальверде страхует, у Менди два атакующий игрока подключения компенсируют.
0
0
0
Ответ Vlad Zhadejko
Ну, во-первых, после тех крайних защитников, что были у Барсы в последние годы, Канселу кажется супертопом. Во многом благодаря ему Барса вообще вышла из группы ЛЧ (именно он забил важнейший гол Порту), да и в атаке он очень даже неплох. Да и почти все те матчи, что Вы перечислили (за исключением Наполи и, возможно, Вильярреала), плохо играла вся команда, хотя с Неаполем, как мне кажется, он показал очень достойный уровень, да и с ПСЖ в первом матче был неплох
Если мне не изменяет память, у Барселоны в прошлом сезоне Альба был, Конселу на его фоне не выглядит топом.
В общем середнячок он получается, просто на фоне Бальде казался топом.)))
Кунде играя справа смотрится более топово, чем Конселу.
На левый фланг Барсе нужно искать другого защитника или Форта наигрывать со следующего сезона.
+1
-1
0
Ответ Sergey
Если мне не изменяет память, у Барселоны в прошлом сезоне Альба был, Конселу на его фоне не выглядит топом. В общем середнячок он получается, просто на фоне Бальде казался топом.))) Кунде играя справа смотрится более топово, чем Конселу. На левый фланг Барсе нужно искать другого защитника или Форта наигрывать со следующего сезона.
Кунде другого плана игрок, он более оборонительный
Канселу, во-первых, разноплановый, он может закрыть несколько позиций, во-вторых, в атаке он играет отлично (сейчас из-за изменений в схеме это не так заметно), а в-третьих, стоить он будет немного.
0
0
0
Ответ Vlad Zhadejko
Кунде другого плана игрок, он более оборонительный Канселу, во-первых, разноплановый, он может закрыть несколько позиций, во-вторых, в атаке он играет отлично (сейчас из-за изменений в схеме это не так заметно), а в-третьих, стоить он будет немного.
Ну ок. Если болельщики Барсы считают что он нужен, ладно, спорить смысла нет.
Только вот этот защитник, отлично играющий в атаке, провалил два главных матча сезона.
И дальше будет также проваливать, лучше он уже не станет.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий