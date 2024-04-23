«Веллитон – #########, де Зеув – единственный, кто в трусиках мылся. Лучший – Алекс, видение поля, передачи, темп игры – у него все было». Яковлев о легионерах «Спартака»
Павел Яковлев рассказал о лучшем легионере, с которым играл в «Спартаке».
«Деми де Зеув – единственный, кто в душе в трусиках мылся (смеется).
Алекс, на самом деле, лучший легионер, с которым я играл. Я играл со многими. Видение поля, передача, темп игры – у него было все. Единственное, может, скорости не было.
А так, с ним было легко играть. Левая нога – топ. Менталитет – топ. Хотя он бразилец итальянского происхождения, но по менталитету был чистый европеец.
Веллитон – ######### (раздолбай). Бывало пил. Но его качества помогали ему играть. Все моменты, которые у него были, он реализовывал», – рассказал экс-игрок «Спартака».
В марте Яковлев присоединился к медиафутбольному клубу журналиста Дмитрия Егорова и блогера Райзена «БроукБойз».
У Де Зеува - трусики.
Ну а по Вагнер Лаву.. Он хоть и поиграл за сборную, причём с некоторыми успехами, но слишком много конкурентов в его возрасте было.. От топовых Адриано и Робиньо до напов попроще по типу Жо и Фабиано..
Однако, есть случаи, когда носить трусы в бане приемлемо. Например, для людей, которые стесняются своего тела или испытывают дискомфорт от наготы, но хотят получить все блага от процедур бани.
Ни разу такой бред читать не приходилось.
А в бассейне, понятное дело, хлорка.