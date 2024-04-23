«Веллитон – #########, де Зеув – единственный, кто в трусиках мылся. Лучший – Алекс, видение поля, передачи, темп игры – у него все было». Яковлев о легионерах «Спартака»

Теги Спартак Веллитон Алекс Мескини Деми де Зеув Павел Яковлев брань Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз «Райзен» Артем Кузьмин Медиафутбол

Павел Яковлев рассказал о лучшем легионере, с которым играл в «Спартаке».

«Деми де Зеув – единственный, кто в душе в трусиках мылся (смеется).

Алекс, на самом деле, лучший легионер, с которым я играл. Я играл со многими. Видение поля, передача, темп игры – у него было все. Единственное, может, скорости не было.

А так, с ним было легко играть. Левая нога – топ. Менталитет – топ. Хотя он бразилец итальянского происхождения, но по менталитету был чистый европеец.

Веллитон – ######### (раздолбай). Бывало пил. Но его качества помогали ему играть. Все моменты, которые у него были, он реализовывал», – рассказал экс-игрок «Спартака».

В марте Яковлев присоединился к медиафутбольному клубу журналиста Дмитрия Егорова и блогера Райзена «БроукБойз».

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49 комментариев
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Все в трусах а де Зеув в трусиках 🤔
+61
-5
+56
Ответ Магомед Анварбегов
Все в трусах а де Зеув в трусиках 🤔
Ещенко так вообще в стрингах.
+59
-4
+55
Ответ Ебздрогыч
Если бы Веллитон и Вагнер Лав не бухали, то стали бы чемпионами мира в составе сборной Бразилии!
Ну у Вагнера все в сборной получилось. 2 кубка Америки взял. У Неймара до сих пор 0
+39
-2
+37
Де Зеув как опорник привык прикрывать дыры.
+33
-3
+30
Яковлев: Де Зеув ананидзе, а потом брызгалов
+19
-2
+17
У таракана - усики,
У Де Зеува - трусики.
+13
0
+13
Ответ Ебздрогыч
Если бы Веллитон и Вагнер Лав не бухали, то стали бы чемпионами мира в составе сборной Бразилии!
Особенно Веллитон 😂😂😂. Которого ни разу не вызывали в сборную..

Ну а по Вагнер Лаву.. Он хоть и поиграл за сборную, причём с некоторыми успехами, но слишком много конкурентов в его возрасте было.. От топовых Адриано и Робиньо до напов попроще по типу Жо и Фабиано..
+17
-4
+13
Про трусики, проскальзывают нотки досады у Яковлева.
+13
-1
+12
Ответ Мансур Абдрахимов
хожу в городскую баню.тоже в трусах моюсь.большинство -без.не понимаю в чем прикол.личная гигиена должна быть везде в общественном месте.дома хоть целый день голый ходи
Во многих банях есть установленные правила, запрещающие посещение в трусах. Это связано с тем, что в парной происходит процесс активного парения, который имеет свои особенности. Во-первых, высокая температура и влажность не рекомендуются для долгого нахождения в одежде, так как она может задерживать тепло и вызывать перегрев. Во-вторых, при носке трусов в парной, во время активного потоотделения, влага задерживается на теле, что может привести к раздражению и возникновению различных заболеваний кожи.

Однако, есть случаи, когда носить трусы в бане приемлемо. Например, для людей, которые стесняются своего тела или испытывают дискомфорт от наготы, но хотят получить все блага от процедур бани.
+10
-3
+7
Ебздрогыч бот?
+10
-5
+5
Ответ mitos
В одних тех же трусиках?) зверь!
В трусиках Яковлева))
+6
-2
+4
Если бы Веллитон и Вагнер Лав не бухали, то стали бы чемпионами мира в составе сборной Бразилии!
+23
-19
+4
Ответ Спартак сила
Ебздрогыч бот?
Искусственный интеллект.
+6
-2
+4
наконец то годные новости , а то уже я заскучал))))
+4
0
+4
Ответ Мансур Абдрахимов
хожу в городскую баню.тоже в трусах моюсь.большинство -без.не понимаю в чем прикол.личная гигиена должна быть везде в общественном месте.дома хоть целый день голый ходи
ну общественная баня несколько другое
+3
0
+3
Тема Черчесова не раскрыта
+3
0
+3
Ответ Ебздрогыч
Если бы Веллитон и Вагнер Лав не бухали, то стали бы чемпионами мира в составе сборной Бразилии!
А если бы Де Зуев снимал трусики, представляешь?..
+2
0
+2
какой же шикарный был игрок Алекс, жаль, что мало поиграл в Спартаке, просто топ-игрок. Левая волшебная и профессионал такой.
+1
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Ответ mean machine/
Во многих банях есть установленные правила, запрещающие посещение в трусах. Это связано с тем, что в парной происходит процесс активного парения, который имеет свои особенности. Во-первых, высокая температура и влажность не рекомендуются для долгого нахождения в одежде, так как она может задерживать тепло и вызывать перегрев. Во-вторых, при носке трусов в парной, во время активного потоотделения, влага задерживается на теле, что может привести к раздражению и возникновению различных заболеваний кожи. Однако, есть случаи, когда носить трусы в бане приемлемо. Например, для людей, которые стесняются своего тела или испытывают дискомфорт от наготы, но хотят получить все блага от процедур бани.
А зачем шапку на голову в парной надевают? Чтобы влага задерживалась?
Ни разу такой бред читать не приходилось.
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В одних тех же трусиках?) зверь!
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Ответ Спартак сила
Ебздрогыч бот?
Комментарий удален пользователем
Стыдливость не порок.
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Ответ mean machine/
Во многих банях есть установленные правила, запрещающие посещение в трусах. Это связано с тем, что в парной происходит процесс активного парения, который имеет свои особенности. Во-первых, высокая температура и влажность не рекомендуются для долгого нахождения в одежде, так как она может задерживать тепло и вызывать перегрев. Во-вторых, при носке трусов в парной, во время активного потоотделения, влага задерживается на теле, что может привести к раздражению и возникновению различных заболеваний кожи. Однако, есть случаи, когда носить трусы в бане приемлемо. Например, для людей, которые стесняются своего тела или испытывают дискомфорт от наготы, но хотят получить все блага от процедур бани.
спасибо, теперь наконец-то всё понятно
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Скорее всего, чтобы мыло из трусов не выскальзывало)
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Ответ mean machine/
Во многих банях есть установленные правила, запрещающие посещение в трусах. Это связано с тем, что в парной происходит процесс активного парения, который имеет свои особенности. Во-первых, высокая температура и влажность не рекомендуются для долгого нахождения в одежде, так как она может задерживать тепло и вызывать перегрев. Во-вторых, при носке трусов в парной, во время активного потоотделения, влага задерживается на теле, что может привести к раздражению и возникновению различных заболеваний кожи. Однако, есть случаи, когда носить трусы в бане приемлемо. Например, для людей, которые стесняются своего тела или испытывают дискомфорт от наготы, но хотят получить все блага от процедур бани.
Это если рядышком бассейн.
А в бассейне, понятное дело, хлорка.
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Ответ Заяцволк
Аааха, вчера в спортзале тоже видел, как чувак такой здоровый типа уверенный в себе качок, а в душ зашел в трусиках, смешно смотрелось, будто у него маленькая пипетка, и он комплексует )))
Комментарий удален пользователем
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Ну а как же, сравниваю с нашей любимой лукаковской, пытаюсь отыскать аналог, но пока что никак, увы. Если найду похожую, пришлю фотку
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Ответ Заяцволк
Аааха, вчера в спортзале тоже видел, как чувак такой здоровый типа уверенный в себе качок, а в душ зашел в трусиках, смешно смотрелось, будто у него маленькая пипетка, и он комплексует )))
😂 а у нас в зале, мужик сбегает по-тихому с тренировки и не моется вообще. Видимо по той же причине.
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Ответ Антон Фалафель
Про трусики, проскальзывают нотки досады у Яковлева.
Видимо у Яковлева не было таких трусиков, вот и завидует.
+1
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хожу в городскую баню.тоже в трусах моюсь.большинство -без.не понимаю в чем прикол.личная гигиена должна быть везде в общественном месте.дома хоть целый день голый ходи
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