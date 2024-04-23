«Веллитон – #########, де Зеув – единственный, кто в трусиках мылся. Лучший – Алекс, видение поля, передачи, темп игры – у него все было». Яковлев о легионерах «Спартака»

Павел Яковлев рассказал о лучшем легионере, с которым играл в «Спартаке».

«Деми де Зеув – единственный, кто в душе в трусиках мылся (смеется).

Алекс, на самом деле, лучший легионер, с которым я играл. Я играл со многими. Видение поля, передача, темп игры – у него было все. Единственное, может, скорости не было.

А так, с ним было легко играть. Левая нога – топ. Менталитет – топ. Хотя он бразилец итальянского происхождения, но по менталитету был чистый европеец.

Веллитон – ######### (раздолбай). Бывало пил. Но его качества помогали ему играть. Все моменты, которые у него были, он реализовывал», – рассказал экс-игрок «Спартака».

В марте присоединился к медиафутбольному клубу журналиста и блогера Райзена « ».