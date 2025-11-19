«Барса» показала четвертую форму сезона, посвященную разгрому «Реала» на «Бернабеу» в 2005-м: «Этот матч был провозглашением того, что футбол – это искусство»

«Барселона» посвятила четвертую форму сезона-2025/26 победе в класико 2005 года.

«Барселона» представила четвертый комплект формы на сезон-2025/26.

Комплект от бренда Nike посвящен истории и искусству, а также отсылает к победе над «Реалом» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» со счетом 3:0 19 ноября 2005 года.

«В тот вечер, 20 лет назад, мужская команда обыграла своего извечного соперника, показав миру настоящий футбольный мастер-класс. Это класико было одним из лучших в новейшей истории, оно вдохновило команду на кардинальное изменение цикла в преддверии того, что впоследствии станет золотой эрой в истории «блауграны».

Полосы на новой футболке «Барсы» расположены вертикально, но кажутся неструктурированными, и это не просто деталь. Эти линии вдохновлены траекториями полета мяча при каждом из трех голов, забитых в тот вечер, первый из которых забил Это’О, а следующие два – Роналдиньо. На воротнике с внутренней стороны тремя кругами обозначены минуты, на которых были забиты эти голы: 14-й, 58-й и 77-й. А снаружи дизайн дополняет каталонский флаг. Шорты – темно-бордовые с синей полосой по бокам каждой штанины.

В основе дизайна лежит идея о том, что футбол вызывает в воображении моменты, которые невозможно описать словами. Голы, которые не только празднуются, но и остаются в памяти. Созданные спортсменами, они рисуют свои шедевры на полотне игрового поля. Класико было больше, чем просто матчем, это было провозглашение того, что футбол – это искусство», – говорится в сообщении «Барселоны».

Фото: fcbarcelona.com