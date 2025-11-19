  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ямаль, Мбаппе, Холанд, Винисиус, Дембеле, Салах, Кейн, Хвича, Виртц, Педри, Доннарумма претендуют на приз игроку года от Globe Soccer Awards. 6-кратный победитель Роналду – вне списка
27

Ямаль, Мбаппе, Холанд, Винисиус, Дембеле, Салах, Кейн, Хвича, Виртц, Педри, Доннарумма претендуют на приз игроку года от Globe Soccer Awards. 6-кратный победитель Роналду – вне списка

Объявлены претенденты на приз Globe Soccer Awards лучшему игроку года.

Объявлены номинанты на приз лучшему игроку года от Globe Soccer Awards.

В 2025 году на награду претендуют: Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш, Фабиан Руис, Витинья (все – «ПСЖ»), Джанлуиджи Доннарумма, Эрлинг Холанд (оба – «Манчестер Сити»), Виктор Дьокереш, Деклан Райс (оба – «Арсенал»), Александер Исак, Флориан Виртц, Мохамед Салах (все – «Ливерпуль»), Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе (оба – «Реал»), Харри Кейн, Майкл Олисе (оба – «Бавария»), Роберт Левандовски, Рафинья Диас, Ламин Ямаль, Педри (все – «Барселона»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Скотт Мактоминей («Наполи») и Коул Палмер («Челси»).

В прошлом году приз получил Винисиус.

Отметим, что в список не попал форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду, бравший приз шесть раз (у всех остальных не больше одной победы в номинации).

Фото: x.com/Globe_Soccer

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?25124 голоса
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Globe Soccer Awards
Globe Soccer Awards
logoФабиан Руис
logoВиктор Дьокереш
logoИнтер
logoНаполи
logoХвича Кварацхелия
logoНуну Мендеш
logoРоберт Левандовски
logoбундеслига Германия
logoПедри
logoУсман Дембеле
logoсерия А Италия
logoМанчестер Сити
logoЧелси
logoМайкл Олисе
logoКилиан Мбаппе
logoАлександер Исак
logoВинисиус Жуниор
logoАрсенал
logoВитинья
logoЛиверпуль
logoЛа Лига
logoКоул Палмер
logoДеклан Райс
logoпремьер-лига Англия
logoФлориан Виртц
logoХарри Кейн
logoРеал Мадрид
logoБарселона
logoАшраф Хакими
logoБавария
logoДезире Дуэ
рейтинги
logoПСЖ
logoЛаутаро Мартинес
logoРафинья Диас
logoСкотт Мактоминей
logoМохамед Салах
logoЛамин Ямаль
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoЭрлинг Холанд
logoКриштиану Роналду
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Энрике из «Зенита», Месси, Роналду, Ямаль, Мбаппе, Дембеле, Винисиус, Холанд, Салах, Беллингем, Хакими, ван Дейк, Доннарумма – претенденты на попадание в команду года от ФИФА
6 ноября, 18:42
Месси, Витинья, Педри, Беллингем, Виртц претендуют на приз плеймейкеру года от IFFHS. Ямаль, Холанд, Кейн, Дембеле, Салах, Хвича номинированы на звание лучшего игрока
2 ноября, 13:25
Главные новости
Прокуратура Тулузы начала проверку жеста Деннума в адрес Эбоно из «Гавра» на предмет расизма: «Нужно бороться с преступлениями, подрывающими ценности нашей республики»
вчера, 21:38
Садьо Мане: «Роналду – пример для подражания для каждого футболиста. Я никогда не видел таких игроков»
вчера, 20:59
«Росарио Сентраль» Ди Марии признан чемпионом лиги Аргентины – титул учредили сегодня на заседании исполкома
вчера, 20:54Фото
Руни о Кейне: «Напоминает Криштиану в молодости. Иногда он бьет под безумным углом, и ты думаешь: «Зачем?» Можно попросить пас – ему все равно, он пробьет снова»
вчера, 20:31
Жоан Лапорта: «Возвращение Месси в «Барселону» в качестве игрока нереалистично. Мы работаем над проектом для будущего, и если ты живешь прошлым, то почти не двигаешься вперед»
вчера, 20:19
Президент «Ливерпуля» Вернер: «Виртц поразительно талантлив. Возможно, он выиграет «Золотой мяч». Когда есть шанс взять такого игрока, надо его использовать»
вчера, 20:10
Сыграйте в игру детства и получите ретрофутболку любимой легенды!
вчера, 20:00Тесты и игры
«Локомотив» продаст или отдаст в аренду Сарвели, Салтыкова и Годяева («Чемпионат»)
вчера, 19:18
Мовсесьян об академии «Спартака»: «Хотим единую методику и играть в интеллектуальный футбол имени Черенкова. Чтобы переоделись – и все равно видно, кто из двух команд «Спартак»
вчера, 19:09
Губерниев о «Спартаке»: «Должны назначить российского тренера. Есть Шалимов, Юран, Карпин свободен. Но если Романов удержит шапку Мономаха и взойдет на трон, все может быть хорошо»
вчера, 18:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Локо» умеет здорово играть вторым номером против фаворитов и может зацепиться за победу в матче с «Краснодаром». Наумов об игре РПЛ
15 минут назад
Ташуев о лимите на тренеров: «Среди иностранцев надо брать не кого попало, а тех, кто оставит след в нашем футболе»
30 минут назад
Руни считает, что Кейн будет величайшим английским игроком: «Просто исходя из его голов и выступлений. И он побьет рекорд по матчам за сборную»
вчера, 22:06
«Сити» скоро начнет переговоры с Фоденом о продлении контракта. В случае с Родри «горожане» сперва хотят посмотреть на его восстановление от травмы (Daily Mail)
вчера, 21:56
Лапочкин о назначении Карасева на игру «Спартак» – ЦСКА: «Кто, если не он? Сергей обрел форму, которой у него не было два года, последние игры провел на очень высоком уровне. И опыт огромный»
вчера, 21:43
Мостовой о Головине: «Не люблю давать советы, потому что их никто не слушает. Он пожертвовал хорошим футболом ради наград, но трофеев почти нет – и не будет, если останется в «Монако»
вчера, 21:14
Головин о 5:0 с Саудовской Аравией на ЧМ-2018: «На нас обвалился негатив, что мы плохо сыграли в контрольных матчах. И за одну игру мы развернули всю страну в противоположную сторону»
вчера, 19:59
Вингер «Брентфорда» Карвалью пропустит остаток сезона из-за травмы «крестов»
вчера, 19:46
«МЮ» почтил память экс-басиста The Stone Roses Гари Маунфилда, умершего в 63 года: «Клуб был частью его ДНК»
вчера, 19:33
Ули Хенесс: «Кейн на одном уровне с Гердом Мюллером и Левандовским, у него топовые показатели. И мне нравится, что поначалу Харри просто ждал мяча в штрафной, а теперь стал плеймейкером»
вчера, 18:15