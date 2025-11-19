Ямаль, Мбаппе, Холанд, Винисиус, Дембеле, Салах, Кейн, Хвича, Виртц, Педри, Доннарумма претендуют на приз игроку года от Globe Soccer Awards. 6-кратный победитель Роналду – вне списка

Объявлены претенденты на приз Globe Soccer Awards лучшему игроку года.

Объявлены номинанты на приз лучшему игроку года от Globe Soccer Awards.

В 2025 году на награду претендуют: Усман Дембеле , Дезире Дуэ , Ашраф Хакими , Хвича Кварацхелия , Нуну Мендеш , Фабиан Руис, Витинья (все – «ПСЖ»), Джанлуиджи Доннарумма, Эрлинг Холанд (оба – «Манчестер Сити»), Виктор Дьокереш, Деклан Райс (оба – «Арсенал»), Александер Исак, Флориан Виртц, Мохамед Салах (все – «Ливерпуль»), Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе (оба – «Реал»), Харри Кейн, Майкл Олисе (оба – «Бавария»), Роберт Левандовски, Рафинья Диас, Ламин Ямаль, Педри (все – «Барселона»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Скотт Мактоминей («Наполи») и Коул Палмер («Челси»).

В прошлом году приз получил Винисиус.

Отметим, что в список не попал форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду, бравший приз шесть раз (у всех остальных не больше одной победы в номинации).

Фото: x.com/Globe_Soccer