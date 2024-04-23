Бернарду «безумно» хочет в «Барсу». Отступные хавбека «Сити» – 50 млн фунтов, Хави хочет видеть его в составе, если останется (Diario Sport)

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Бернарду Силва Футбол

Бернарду Силва хочет перейти в «Барселону».

Каталонский клуб сохраняет интерес к полузащитнику «Манчестер Сити», которого хотел подписать год назад. По информации Diario Sport, главный тренер «блауграны» Хави хочет видеть Бернарду в составе команды, если останется на своем посту по окончании сезона.

Сам футболист еще в прошлом году сказал Хави, что хочет поиграть в Испании, и с тех пор не передумал. Его семья хочет сменить обстановку, за последние месяцы Силва несколько раз побывал в Барселоне. Он «безумно» хочет присоединиться к команде из Каталонии.

В «Манчестер Сити» давно знают о желании хавбека покинуть клуб и готовы отпустить его, если получат достойное предложение. В контракте Силвы указана сумма отступных – 50 миллионов фунтов.

Ранее интерес к португальцу также проявлял «ПСЖ», но парижане вряд ли навяжут «Барсе» серьезную борьбу за игрока – у них другие трансферные приоритеты.

Судьба сделки по переходу Бернарду будет зависеть от финансовой ситуации в «Барселоне». Помимо трансферной стоимости, клубу придется согласовать с хавбеком размер его зарплаты – в «Манчестер Сити» он зарабатывает около 10 миллионов евро в год.

В текущем сезоне АПЛ 29-летний футболист провел 27 матчей, в которых отметился 6 голами и 4 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

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35 комментариев
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Хороший город для жизни, если в доме резервуары с водой есть.. Дождевую воду копить.
А в плане футбола, ему расскажут Канселу и Гюндоган..

Оба львиную часть сезона тащили Барсу, но затем на одного повесили все косяки команды, а второго заставили извиняться перед реальным привозилой..
+44
-11
+33
Забавные, кончено, формулировки в новостях с участием Хави: «хотел бы видеть, если останется».

У меня только один вопрос: какой тренер в здравом уме не хотел бы видеть у себя такого игрока, как Бернарду?🤷🏻‍♂️
+31
-1
+30
Безумно можно быть первым...
+16
0
+16
Ответ Александр Северный
как вообще можно хотеть в эту Барселону, когда у неё в последнии годы напрочь отсутствует характер. я уже не говорю про половину ликвида в команде с кем придется играть.
Возможно не только ради футбола, все таки жить в Барселоне должно быть приятнее чем в Манчестере, особенно для португальца.
+12
-2
+10
Ответ dr. cage
Хороший город для жизни, если в доме резервуары с водой есть.. Дождевую воду копить. А в плане футбола, ему расскажут Канселу и Гюндоган.. Оба львиную часть сезона тащили Барсу, но затем на одного повесили все косяки команды, а второго заставили извиняться перед реальным привозилой..
Хороший город! Практически нет воровства😂😂😂 телефон всегда привязан к руке😂😂😂
+10
-4
+6
как вообще можно хотеть в эту Барселону, когда у неё в последнии годы напрочь отсутствует характер.
я уже не говорю про половину ликвида в команде с кем придется играть.
+16
-10
+6
Жаль, нельзя его обменять на 50-миллионного Торреса.. )
+5
-1
+4
Парадокс Барселоны: многие топы там хотят играть, но у Барселоны нет на них денег
+3
0
+3
стандартная схема:
- уговорить его перейти свободным агентом.
- общать зарплату в 20 млн.
- после половины сезона попросить снизить зарплату.
+3
0
+3
Пеп Гвардиола помогает чем может Хави непервый раз игрок и9 Мансити в барселону
+3
0
+3
будет штатным пенальтистом в Барсе
+4
-2
+2
Невероятное желание поиграть в Лиге Европы💪🏼
+2
0
+2
Для Барсы хороший вариант
+2
0
+2
Ответ dr. cage
Хороший город для жизни, если в доме резервуары с водой есть.. Дождевую воду копить. А в плане футбола, ему расскажут Канселу и Гюндоган.. Оба львиную часть сезона тащили Барсу, но затем на одного повесили все косяки команды, а второго заставили извиняться перед реальным привозилой..
У них там, для таких как Силва, пульт от телека за полторы штуки евриков. С водой как-нибудь разберутся.
+2
0
+2
Кстати, а ведь ещё непонятно что будет с Грилишем по окончании этого сезона, если его не продлят, то Барса сорвёт двойной джекпот
+1
0
+1
50млн даже фунтов за такого игрока вообще копейки
+1
0
+1
Ответ Александр Северный
как вообще можно хотеть в эту Барселону, когда у неё в последнии годы напрочь отсутствует характер. я уже не говорю про половину ликвида в команде с кем придется играть.
Команды без характера не становятся чемпионами.
+1
0
+1
Ответ Александр Северный
как вообще можно хотеть в эту Барселону, когда у неё в последнии годы напрочь отсутствует характер. я уже не говорю про половину ликвида в команде с кем придется играть.
Раньше Сити всех с Барсы заманивал, а сейчас наоборот. Быстро же времена меняются (
+2
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Ответ Personology Center
"Сити" надо центр перекраивать, после ухода Гюдно ещё не оправились, а тут ещё Бернарду может уйти.
С другой стороны, они пока даже Канселу купить не могут.
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Ответ A1190
Хороший город! Практически нет воровства😂😂😂 телефон всегда привязан к руке😂😂😂
А не учили что, отдайте кесарю кесарево...И вообще, чё в Манчестере нет мошенников и воров? Прям так райское местечко?
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Ответ Raar
Жаль, нельзя его обменять на 50-миллионного Торреса.. )
Действительно жаль
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Ответ DAVID19-91
Раньше Сити всех с Барсы заманивал, а сейчас наоборот. Быстро же времена меняются (
Так наелись трофеями и едут в середняк на хорошую пенсию. Пример: Левандовски, Гюндоган, теперь и Бернарду. Так же и Варан с Каземиро переходили в МЮ.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Кстати, а ведь ещё непонятно что будет с Грилишем по окончании этого сезона, если его не продлят, то Барса сорвёт двойной джекпот
этож какой двойной? у него с дисциплиной проблемы есть. Надо ли это барсе.. Тогда обратно в Виллу наиболее вероятно. Только бесплатно. Особенно если они в топ4 таки останутся.
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Ответ Sasa Smykalo
Пеп Гвардиола помогает чем может Хави непервый раз игрок и9 Мансити в барселону
Ферран за 50 - это точно помощь?)
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Он просто замёрз в Манчестере.. 😀
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Бернарду топовый игрок, который умеет быть лидером в сложных матчах. Это очень и очень полезный навык. А про его гениальность и навыки я думаю вообще никому говорить не надо.
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Го в Жирону.
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"Сити" надо центр перекраивать, после ухода Гюдно ещё не оправились, а тут ещё Бернарду может уйти.
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кажется, многие продолжают жить в мире, где барса берёт ЛЧ
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Очевидная утка. Зачем ему идти в этот маленький клуб без шансов на трофеи?
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