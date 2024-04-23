Бернарду «безумно» хочет в «Барсу». Отступные хавбека «Сити» – 50 млн фунтов, Хави хочет видеть его в составе, если останется (Diario Sport)

Бернарду Силва хочет перейти в «Барселону».

Каталонский клуб сохраняет интерес к полузащитнику «Манчестер Сити», которого хотел подписать год назад. По информации Diario Sport, главный тренер «блауграны» Хави хочет видеть Бернарду в составе команды, если останется на своем посту по окончании сезона.

Сам футболист еще в прошлом году сказал Хави, что хочет поиграть в Испании, и с тех пор не передумал. Его семья хочет сменить обстановку, за последние месяцы несколько раз побывал в Барселоне. Он «безумно» хочет присоединиться к команде из Каталонии.

В «Манчестер Сити» давно знают о желании хавбека покинуть клуб и готовы отпустить его, если получат достойное предложение. В контракте Силвы указана сумма отступных – 50 миллионов фунтов.

Ранее интерес к португальцу также проявлял « », но парижане вряд ли навяжут «Барсе» серьезную борьбу за игрока – у них другие трансферные приоритеты.

Судьба сделки по переходу Бернарду будет зависеть от финансовой ситуации в «Барселоне». Помимо трансферной стоимости, клубу придется согласовать с хавбеком размер его зарплаты – в « » он зарабатывает около 10 миллионов евро в год.

В текущем сезоне 29-летний футболист провел 27 матчей, в которых отметился 6 голами и 4 ассистами. Его статистику можно найти здесь.