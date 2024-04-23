Бернарду «безумно» хочет в «Барсу». Отступные хавбека «Сити» – 50 млн фунтов, Хави хочет видеть его в составе, если останется (Diario Sport)
Бернарду Силва хочет перейти в «Барселону».
Каталонский клуб сохраняет интерес к полузащитнику «Манчестер Сити», которого хотел подписать год назад. По информации Diario Sport, главный тренер «блауграны» Хави хочет видеть Бернарду в составе команды, если останется на своем посту по окончании сезона.
Сам футболист еще в прошлом году сказал Хави, что хочет поиграть в Испании, и с тех пор не передумал. Его семья хочет сменить обстановку, за последние месяцы Силва несколько раз побывал в Барселоне. Он «безумно» хочет присоединиться к команде из Каталонии.
В «Манчестер Сити» давно знают о желании хавбека покинуть клуб и готовы отпустить его, если получат достойное предложение. В контракте Силвы указана сумма отступных – 50 миллионов фунтов.
Ранее интерес к португальцу также проявлял «ПСЖ», но парижане вряд ли навяжут «Барсе» серьезную борьбу за игрока – у них другие трансферные приоритеты.
Судьба сделки по переходу Бернарду будет зависеть от финансовой ситуации в «Барселоне». Помимо трансферной стоимости, клубу придется согласовать с хавбеком размер его зарплаты – в «Манчестер Сити» он зарабатывает около 10 миллионов евро в год.
В текущем сезоне АПЛ 29-летний футболист провел 27 матчей, в которых отметился 6 голами и 4 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
А в плане футбола, ему расскажут Канселу и Гюндоган..
Оба львиную часть сезона тащили Барсу, но затем на одного повесили все косяки команды, а второго заставили извиняться перед реальным привозилой..
У меня только один вопрос: какой тренер в здравом уме не хотел бы видеть у себя такого игрока, как Бернарду?🤷🏻♂️
я уже не говорю про половину ликвида в команде с кем придется играть.
- уговорить его перейти свободным агентом.
- общать зарплату в 20 млн.
- после половины сезона попросить снизить зарплату.