Антидопинговое агентство США призвало пересмотреть деятельность WADA из-за допинг-проб китайских пловцов

Антидопинговое агентство США заявило о подрыве доверия к WADA.

Ранее The New York Times и ARD сообщили, что у 23 китайских пловцов нашли триметазидин перед Олимпиадой в Токио в 2021 году. Тогда китайское антидопинговое агентство установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло эту версию и не стало отстранять их.

«Избирательное и корыстное применение правил, о которых мы услышали, разрушает доверие общества к подлинности и ценности олимпийского и паралимпийского движения.

Осознание того, что к разным странам могут применяться разные правила, подрывает приверженность тех, кто необходим для их жизнеспособности, включая лучших спортсменов мира, болельщиков, спонсоров и следующее поколение атлетов», – заявили в Антидопинговом агентстве США (USADA).

Американская организация предложила назначить независимого прокурора для рассмотрения допинг-дела китайских пловцов.

«Мы призываем правительства и спортивное движение пересмотреть деятельность WADA, чтобы гарантировать, что сокрытие положительных проб перед Олимпийскими играми больше никогда не повторится, и раз и навсегда отстранить «лису» от «охраны курятника», сделав WADA по-настоящему независимым», – отметили в USADA.

23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!