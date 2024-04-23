Антидопинговое агентство США призвало пересмотреть деятельность WADA из-за допинг-проб китайских пловцов

Теги плавание допинг сборная Китая USADA WADA сборная Китая жен Водные виды

Антидопинговое агентство США заявило о подрыве доверия к WADA.

Ранее The New York Times и ARD сообщили, что у 23 китайских пловцов нашли триметазидин перед Олимпиадой в Токио в 2021 году. Тогда китайское антидопинговое агентство установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло эту версию и не стало отстранять их.

«Избирательное и корыстное применение правил, о которых мы услышали, разрушает доверие общества к подлинности и ценности олимпийского и паралимпийского движения.

Осознание того, что к разным странам могут применяться разные правила, подрывает приверженность тех, кто необходим для их жизнеспособности, включая лучших спортсменов мира, болельщиков, спонсоров и следующее поколение атлетов», – заявили в Антидопинговом агентстве США (USADA).

Американская организация предложила назначить независимого прокурора для рассмотрения допинг-дела китайских пловцов.

«Мы призываем правительства и спортивное движение пересмотреть деятельность WADA, чтобы гарантировать, что сокрытие положительных проб перед Олимпийскими играми больше никогда не повторится, и раз и навсегда отстранить «лису» от «охраны курятника», сделав WADA по-настоящему независимым», – отметили в USADA.

23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!

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28 комментариев
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Возможно, у США в этой истории с китайскими пловцами есть свой корыстный интерес, но если деятельность ВАДА в связи с этим будет расследована, то это уже хорошо.
Нужен контроль над ВАДА, слишком много вопросов к деятельности агентства.
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Американцы против WADA. Пчёлы против мёда
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+12
А у меня другое предложение: полностью расформировать ВАДА и создать новое Антидопинговое Агентство, куда бы входили в равном количестве представители от всех ведущих спортивных держав. И давно пора ввести презумпцию невиновности в спорте, чтобы невозможно было обвинить какого-либо спортсмена без всяких доказательств, на основании одних лишь подозрений.
+8
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+7
"мало гребёте"! Вам за что платят, вы вообще за кого болеете? Чей Крым?
Очень много вопросов к ВАДА у американцев
+9
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Не думаю, что американцы не знали об этой афере ВАДА с пробами китайских пловцов. Очень сомнительно, что верный пес польстился на косточку от китайцев и скрыл не одну пробу , а пробы половины команды китайцев, даже накануне китайской олимпиады. Китайцы уже тогда были откровенными противниками США и запада в прямом и переносном смысле и использовать такой факт по дискредитации Китая, был лакомый кусок для США, но почему-то этим тогда не воспользовались, а попридержали по схожей схеме, как попридержали пробы Валиевой до нужного момента, дождавшись когда русские поставят ее в команду, а потом устроить скандал с допингом и так оно и получилось. Видимо сейчас пришел тот самый момент, чтобы разобраться с Китаем. Выступление американской ассоциации появилось неспроста, пружина давления начинает закручиваться, только теперь против Китая. Думаю скоро начнется компания по лишению Китая Флага и гимна перед Парижем. Хотя может я ошибаюсь и слишком сгущаю краски.
+7
-3
+4
Ответ Любитель_ФК
Не думаю, что американцы не знали об этой афере ВАДА с пробами китайских пловцов. Очень сомнительно, что верный пес польстился на косточку от китайцев и скрыл не одну пробу , а пробы половины команды китайцев, даже накануне китайской олимпиады. Китайцы уже тогда были откровенными противниками США и запада в прямом и переносном смысле и использовать такой факт по дискредитации Китая, был лакомый кусок для США, но почему-то этим тогда не воспользовались, а попридержали по схожей схеме, как попридержали пробы Валиевой до нужного момента, дождавшись когда русские поставят ее в команду, а потом устроить скандал с допингом и так оно и получилось. Видимо сейчас пришел тот самый момент, чтобы разобраться с Китаем. Выступление американской ассоциации появилось неспроста, пружина давления начинает закручиваться, только теперь против Китая. Думаю скоро начнется компания по лишению Китая Флага и гимна перед Парижем. Хотя может я ошибаюсь и слишком сгущаю краски.
С Китаем они такое проделать не смогут, так как Китай мощная экономическая держава, ОИ сильно зависят от Китая. Китайская партия это не Россия, там как главный скажет так все и сделают. Да и это еще сильнее сблизит Россию с Китаем, а они вместе уже точно что-то сделают с альтернативными играми.
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Ответ Olga.t
Возможно, у США в этой истории с китайскими пловцами есть свой корыстный интерес, но если деятельность ВАДА в связи с этим будет расследована, то это уже хорошо. Нужен контроль над ВАДА, слишком много вопросов к деятельности агентства.
ЮСАДА должна быть расследована, которая послала на 3 буквы ВАДА, когда она хотела проверить на допинг американские спортивные организации.
+3
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+2
WADA: Мы выражаем крайную озабоченность
+2
-1
+1
Хозяин удивился начальству слуги и не доволен им.
Американцы хотят наехать на китайцев ещё до ОИ ?
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Ответ Oleandra
А наши молчат.. ну как же, стратегические партнёры под раздачу могут попасть)
Эти "стратегические партнёры" (Китай) живут исключительно своими интересами. И правильно делают.
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подгорает, что не одни они могут дела белыми нитками шить)))
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Ответ ДИОНИС
А у меня другое предложение: полностью расформировать ВАДА и создать новое Антидопинговое Агентство, куда бы входили в равном количестве представители от всех ведущих спортивных держав. И давно пора ввести презумпцию невиновности в спорте, чтобы невозможно было обвинить какого-либо спортсмена без всяких доказательств, на основании одних лишь подозрений.
Ох ты, не для такого создавалось ВАДА что ваши предложения пускать в жизнь
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Ответ ДИОНИС
А у меня другое предложение: полностью расформировать ВАДА и создать новое Антидопинговое Агентство, куда бы входили в равном количестве представители от всех ведущих спортивных держав. И давно пора ввести презумпцию невиновности в спорте, чтобы невозможно было обвинить какого-либо спортсмена без всяких доказательств, на основании одних лишь подозрений.
С правом вето. А то Запад всегда будет "дружить" против всех.
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Ответ Olga.t
Возможно, у США в этой истории с китайскими пловцами есть свой корыстный интерес, но если деятельность ВАДА в связи с этим будет расследована, то это уже хорошо. Нужен контроль над ВАДА, слишком много вопросов к деятельности агентства.
да конечно
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🇺🇸 призывает по - любому поводу, расходимся
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Как все вовремя, Блинкин едит в Пекин требовать от Китая прекращение сотрудничества с РФ, еще что-то рассказывают за линию партии в СССР и России
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Видимо, очень хочется лишить флага Китай на ОИ. Но кишка тонка для этого, тогда зачем этот пук в воздух от усада?
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А дырку в стене кухни нашли?))
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и CAS - они также интересны с тем , как они интерпретируют термин "Защищаемое лицо" из кодекса WADA , мда .
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Надо же, как интересно получается: Глава USADA Тайгерт выступает против своих боссов из ВАДА!
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Нужна " независимая прокурорская комиссия" над ВАДА, чтобы принимались одинаковые решения по всем спортсменам.
Базироваться она должна точно не в США.
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болеем за обе команды)))
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Мочи их, УСАДА!
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