Антидопинговое агентство США призвало пересмотреть деятельность WADA из-за допинг-проб китайских пловцов
Антидопинговое агентство США заявило о подрыве доверия к WADA.
Ранее The New York Times и ARD сообщили, что у 23 китайских пловцов нашли триметазидин перед Олимпиадой в Токио в 2021 году. Тогда китайское антидопинговое агентство установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло эту версию и не стало отстранять их.
«Избирательное и корыстное применение правил, о которых мы услышали, разрушает доверие общества к подлинности и ценности олимпийского и паралимпийского движения.
Осознание того, что к разным странам могут применяться разные правила, подрывает приверженность тех, кто необходим для их жизнеспособности, включая лучших спортсменов мира, болельщиков, спонсоров и следующее поколение атлетов», – заявили в Антидопинговом агентстве США (USADA).
Американская организация предложила назначить независимого прокурора для рассмотрения допинг-дела китайских пловцов.
«Мы призываем правительства и спортивное движение пересмотреть деятельность WADA, чтобы гарантировать, что сокрытие положительных проб перед Олимпийскими играми больше никогда не повторится, и раз и навсегда отстранить «лису» от «охраны курятника», сделав WADA по-настоящему независимым», – отметили в USADA.
23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!
Нужен контроль над ВАДА, слишком много вопросов к деятельности агентства.
Очень много вопросов к ВАДА у американцев
Американцы хотят наехать на китайцев ещё до ОИ ?
Базироваться она должна точно не в США.