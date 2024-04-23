Рангник хочет получить контроль над трансферами «Баварии» в случае назначения

Теги Бавария бундеслига Германия сборная Австрии по футболу возможные трансферы Ральф Рангник Макс Эберль Кристоф Фройнд Футбол

Стало известно, на каких условиях Ральф Рангник согласится возглавить «Баварию».

Ранее сообщалось, что 65-летний специалист является одним из фаворитов на пост главного тренера «Баварии». Он ведет переговоры с клубом.

По информации Salzburger Nachrichten, Рангник хочет получить контроль над трансферами «Баварии», чтобы последнее слово в этом вопросе было за ним. Таким образом, его полномочия будут выше, чем у спортивных директоров Макса Эберля и Кристофа Фройнда.

Если «Бавария» примет эти требования, особых преград на пути к подписанию контракта не будет. Австрийский футбольный союз не будет препятствовать уходу Рангника в мюнхенский клуб, но потребует компенсацию в размере около 5 миллионов евро.

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51 комментарий
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Проклятие Кейна реально) в Баварии Рангник, в сборной Саутгейт... наверное если он перейдёт в Сити, то вместо Гвардиолы сразу Черчесова назначат))
+74
-2
+72
Хочет накупить всякой шелупони как в Локомотив
+77
-6
+71
"Бывший сотрудник Локомотива" хочет получить контроль над Баварией😳😳
+56
0
+56
Ответ Yobo
Хочет накупить всякой шелупони как в Локомотив
Пиняева на место донного Гнабри
+50
0
+50
Без Цорна деньги на ветер
+27
0
+27
Ответ Ф_Крюгер
"Бывший сотрудник Локомотива" хочет получить контроль над Баварией😳😳
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+23
0
+23
за что все это... за что... назначьте флика, что вообще с руководством в последнее время происходит
+24
-2
+22
Рангник это какой то инфоцыган от футбола )
+18
0
+18
А ключ ему от квартиры, где деньги лежат? ) Мне кажется, этот чел может и Блиновской пару марафонов толкнуть! ))
+13
0
+13
Бека Бека можеть перезапустить карьеру)))
+9
0
+9
Ответ Yobo
Хочет накупить всякой шелупони как в Локомотив
Выкупит Тикнизяна, Марадишвили и прочий шлак, и докажет что не зря их брал с перспективой дальнейшей перепродажи
+9
-1
+8
И холодильник Розенлев!
+8
-1
+7
Ответ FC BAYERN 1900
за что все это... за что... назначьте флика, что вообще с руководством в последнее время происходит
Все гегемонии однажды заканчиваются 💪
И это хорошо
+4
-1
+3
Ответ Ф_Крюгер
"Бывший сотрудник Локомотива" хочет получить контроль над Баварией😳😳
18+ Только хардкор!
+3
0
+3
Ответ Антон Курьянов
Выкупит Тикнизяна, Марадишвили и прочий шлак, и докажет что не зря их брал с перспективой дальнейшей перепродажи
Купит Максима Петрова и будет ставить в стартовый состав вместо Мусиалы
+3
0
+3
короче в следующем сезоне будем с радостью Тухеля вспоминать...🥵. что в головах руководства клуба,специально уничтожают команду
+3
0
+3
старина так привык пилить в РЖД, что уже не может остановиться как наркоман
+2
0
+2
Ответ Дядя ТУРА
Комментарий скрыт
Марадишвили за 7.5 млн евро например
+3
-1
+2
А он хорош :))
+1
0
+1
Очередная попытка сделать из паровоза Сапсан....
+1
0
+1
Ответ as009595@icloud.com
Рангник это какой то инфоцыган от футбола )
Футбольный Док Риверс
+1
0
+1
Бавария, остановись, Бавария ты сошла с ума.
+1
0
+1
Ответ Игнатий Вдовиченко
Марадишвили за 7.5 млн евро например
Бека продан за 12. Уже плюс. Если бы не лимит, то никаких марадишвили не брали
+1
0
+1
Ответ FC BAYERN 1900
за что все это... за что... назначьте флика, что вообще с руководством в последнее время происходит
Так и Флик придёт только при условии, что именно он будет главным по трансферам
+1
0
+1
Губа не дура)
+1
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+1
Похайпить на Баварии вылезли все
+1
0
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Гений 👍😁
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0
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Лиха беда начало
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0
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Хороший специалист всем не помешает, но Баварии ж нужен тренер....
+1
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Безумее. Лучше тогда вообще без тренера играть. Пусть Мюллер тренирует.
+1
0
+1
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