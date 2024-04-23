Рангник хочет получить контроль над трансферами «Баварии» в случае назначения

Стало известно, на каких условиях Ральф Рангник согласится возглавить «Баварию».

Ранее сообщалось, что 65-летний специалист является одним из фаворитов на пост главного тренера «Баварии». Он ведет переговоры с клубом.

По информации Salzburger Nachrichten, хочет получить контроль над трансферами «Баварии», чтобы последнее слово в этом вопросе было за ним. Таким образом, его полномочия будут выше, чем у спортивных директоров и .

Если « » примет эти требования, особых преград на пути к подписанию контракта не будет. Австрийский футбольный союз не будет препятствовать уходу Рангника в мюнхенский клуб, но потребует компенсацию в размере около 5 миллионов евро.