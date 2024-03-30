«Ростов» разгромил «Динамо», Федотов перешел в «Филадельфию», Алонсо остается в «Байере», Медведев проиграл Синнеру, детали жизни Промеса в тюрьме и другие новости

1. «Ростов» разгромил «Динамо» на выезде (4:1) в первом матче 22-го тура Мир РПЛ. У Мохеби дубль, Щетинин забил после ошибки Лещука. Москвичи впервые с сентября проиграли в РПЛ, а у ростовчан – 3 победы в 3 играх после паузы.

2. Иван Федотов перешел в «Филадельфию» после расторжения контракта с ЦСКА. Россиянин начнет вторым номером, с ним уже разговаривают о продлении контракта. Федотов отметил, что последние два года для него были очень сложными, а генменеджер «Филадельфии» заявил: «Федотову пришлось пройти то, что, вероятно, никто из нас не может себе представить».

3. Хаби Алонсо объявил, что останется в «Байере»: «Моя работа еще не закончена».

4. Даниил Медведев уступил Яннику Синнеру в полуфинале теннисного турнира в Майами, Григор Димитров обыграл Александра Зверева.

5. НБА. «Сан-Антонио» с 40+20 от Вембаньямы одолел «Нью-Йорк» в овертайме, «Майами» разгромил «Портленд» с разницей «+60», «Денвер» дома проиграл «Миннесоте», «Индиана» обыграла «Лейкерс» и другие результаты.

6. Новые подробности жизни Промеса в дубайской тюрьме. В камере игрока «Спартака» кровати только у 6 человек, еще 10-20 спят на полу, среди них есть наркоманы. Квинси побрили налысо в тюрьме, его выводят на прогулку трижды в неделю и днем позволяют смотреть телевизор. Промес сказал сокамерникам, что надеется на экстрадицию в Россию.

7. АПЛ запретила болбоям возвращать мяч игрокам. Футболисты сами будут забирать его с подставок.

8. НХЛ. В единственном матче дня «Баффало» обыграл «Нью-Джерси», Тейдж Томпсон сделал покер.

9. Почти 4,5 млрд рублей выплатили российские клубы агентам в 2023 году. «Спартак» – единственный, частично плативший в юанях.

10. Анвар Гатиятулин возглавит «Сибирь». Боб Хартли входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Ак Барса», основные – Кудашов и Квартальнов.

11. Спецслужбы Франции рекомендовали изменить сценарий открытия Олимпиады-2024 в Париже в целях безопасности. Франция обратилась к 46 странам с просьбой помочь обеспечить безопасность игр. Более 50% опрошенных французов считают, что страна не будет готова к проведению Олимпиады.

12. Власти Хельсинки могут изъять арену Тимченко и Ротенберга, если они не согласятся на продажу.

13. 16-летнего Ламина Ямаля могут вызвать на Евро-2024 и на Олимпиаду. «Барселона» опасается повторения ситуации с Педри.

14. Ротенберг и СКА поддержат 8-летнего хоккеиста, пострадавшего в теракте в «Крокусе»: тренер пообещал лично перевести 1 млн рублей на лечение Ильи. Также СКА пожертвовал 10,28 млн рублей Российскому Красному Кресту, деньги собрали на 5-й игре против «Автомобилиста».

15. Спортс покажет матчи «Шанхая» Слуцкого в чемпионате Китая. Первая трансляция – в воскресенье.

Цитаты дня.

Сергей Юран: «Мечтаю, чтобы славяне снова жили в мире. Украинцы, не считая этих нациков, очень хлебосольный народ. Тяжело видеть, как нормальных ребят оттуда гонят на фронт»

Татьяна Тарасова: «Мы ничего не сделали, чтобы нас не допускать на Олимпиаду, Бах должен это знать»

Зырянов о тренерах: «Иностранец говорит: «Ребята, играйте в футбол, мне похер, и вам должно быть похер». А наш зажат: «Надо выиграть, #####, и все»

Роман Нагучев: «Уткин сказал: «Я думал, что потерял смысл жизни. Меня никто не способен полюбить, у меня никогда не будет детей». Тогда я понял, что значит быть Васей»

Чилаверт о Винисиусе: «Он хочет, чтобы чернокожие смогли жить лучше. Что сделать нам, белым? Покончить с собой?»