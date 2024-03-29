Власти Хельсинки могут изъять арену Тимченко и Ротенберга, если они не согласятся на продажу (Yle)
Власти Хельсинки могут экспроприировать арену у Ротенберга и Тимченко.
Как сообщает финская телерадиокомпания Yle, финские власти собираются купить стадион «Хельсинки Холл», известный как «Хартвалл Арена», у его нынешних владельцев – российских бизнесменов Геннадия Тимченко и Романа Ротенберга. Об этом заявил заместитель мэра Хельсинки Пааво Архинмяки.
Спортивно-концертный комплекс закрыт с февраля 2022 года, и в течение последних полутора лет несколько частных компаний делали безуспешные попытки выкупить стадион у нынешних владельцев
Городские власти по-прежнему хотят заключить сделку, и если владельцы не согласятся продать объект, город его экспроприирует – процесс могут запустить в июне.
Тимченко является председателем совета директоров КХЛ, Ротенберг – первым вице-президентом ФХР и главным тренером СКА.
Ранее сообщалось, что Ротенберг и Тимченко решили продать хоккейную арену в Хельсинки. Оба россиянина находятся под санкциями Евросоюза. Также утверждалось, что арену могут изъять, новый пакет санкций ЕС позволит это.
или это другое?
- Финские власти купят арену по своей выдуманной цене.
Так как и Тимченко, и Ротенберг находятся под санкциями - деньги переведут на специальный счёт, которым нельзя пользоваться - заблокированый по сути счёт.
- Арену изымут - новые правила ЕС это позволяют, а компенсацию так же заблокируют/заморозят.
По сути результат один и тот же - денег Тимченко и Ротенберг не получат. По крайней мере в обозримом будущем.
да и какие они предприниматели
и почему на типо свои не построили у нас
Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ.
Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал, я же не член профсоюза.
Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей.
А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать».
P.S.
История ничему не учит?
Но это было не то, чтобы очень давно: двух недель не прошло...
Какая мне лично разница, кто и что сказал?
Всё-таки дисконты были, и не слабые. Но кто виноват?
А пример национализации "без правовых оснований" слабо привести?