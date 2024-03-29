Власти Хельсинки могут изъять арену Тимченко и Ротенберга, если они не согласятся на продажу (Yle)

Теги СКА бизнес КХЛ Геннадий Тимченко Роман Ротенберг Хартвалл Арена Политика Хоккей

Власти Хельсинки могут экспроприировать арену у Ротенберга и Тимченко.

Как сообщает финская телерадиокомпания Yle, финские власти собираются купить стадион «Хельсинки Холл», известный как «Хартвалл Арена», у его нынешних владельцев – российских бизнесменов Геннадия Тимченко и Романа Ротенберга. Об этом заявил заместитель мэра Хельсинки Пааво Архинмяки.

Спортивно-концертный комплекс закрыт с февраля 2022 года, и в течение последних полутора лет несколько частных компаний делали безуспешные попытки выкупить стадион у нынешних владельцев

Городские власти по-прежнему хотят заключить сделку, и если владельцы не согласятся продать объект, город его экспроприирует – процесс могут запустить в июне. 

Тимченко является председателем совета директоров КХЛ, Ротенберг – первым вице-президентом ФХР и главным тренером СКА.

Ранее сообщалось, что Ротенберг и Тимченко решили продать хоккейную арену в Хельсинки. Оба россиянина находятся под санкциями Евросоюза. Также утверждалось, что арену могут изъять, новый пакет санкций ЕС позволит это.

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65 комментариев
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Лучше бы они изъяли у нас Тимченко и Ротенберга.
+47
-5
+42
Ответ Сергей
Ну хоть одна хорошая новость за день
эээм, ну как бы защита частной собственности одна из основа западной демократии

или это другое?
+51
-17
+34
У Тимченко и Ротенберга два варианта по арене в Хельсинки:
- Финские власти купят арену по своей выдуманной цене.
Так как и Тимченко, и Ротенберг находятся под санкциями - деньги переведут на специальный счёт, которым нельзя пользоваться - заблокированый по сути счёт.
- Арену изымут - новые правила ЕС это позволяют, а компенсацию так же заблокируют/заморозят.

По сути результат один и тот же - денег Тимченко и Ротенберг не получат. По крайней мере в обозримом будущем.
+25
-7
+18
Что вообще делает арена российских бизнесменов в стране НАТО? Они поди еще там налоги платят, и куда смотрят Бастрыкины и прочие любители найти предателей?
+23
-9
+14
Ответ Максим Пантелеев
эээм, ну как бы защита частной собственности одна из основа западной демократии или это другое?
Да и вроде бы давление на бизнес не особо приветствуется в правовых государствах, если ничего не путаю. Но это тоже другое, видимо
+19
-5
+14
Давно пора и гражданство отнять
+12
-4
+8
Ответ Alex1104
Интересно было бы увидеть правовое обоснование экспроприации.
В нашей стране ты много правовых обоснований национализаций за последние 2 года 1 месяц видел?
+11
-5
+6
Так продать и изъять в данном случае одно и то же. При продаже сумму выкупа тут же должны будут заморозить, а не перечислить продавцам.
+5
0
+5
Ответ kiraly
Ну как бы арену строили до вступления Финляндии в НАТО.
А почему паспорта финские не сдали после вступления? Можно ли доверять гражданам государства, входящего во враждебный военный блок? А то они могут многого натворить с их возможностями, кто знает. Ничего не утверждаю, конечно, но неспокойно как-то, возможности то у них безграничные с их связями и финансами, а пачпорт то ненашенский есть, может они финские патриоты на деле, а не российские.
+4
0
+4
Ответ Сергей
Ну хоть одна хорошая новость за день
для кого?
+3
0
+3
Ну хоть одна хорошая новость за день
+27
-25
+2
Экспроприация экспроприаторов по-Буржуински
+6
-4
+2
Шах и мат, надо было давно экспроприировать,
да и какие они предприниматели
и почему на типо свои не построили у нас
+7
-5
+2
Медведев будет узнавать мнение Гашека и Эспозито?
+4
-3
+1
Мир перевернулся! На западе к власти пришли нацисты! Запрещают культуру, сносят памятники, отнимают машины и дома, по национальному признаку отнимают собственность и счета в банках, поражают в правах! Даже коммунисты себе такого не позволяли!
+2
-1
+1
Интересно было бы увидеть правовое обоснование экспроприации.
+11
-10
+1
Ответ Младший лейтенант
получается, для тебя в самый раз.
Получается то, что получается!
+1
-1
0
awful (c)
+1
-1
0
Ответ Никита Михайлов
У таких персонажей как Ковальчуки и Ротенберги не жалко
«Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист.
Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ.
Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал, я же не член профсоюза.
Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей.
А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать».
P.S.
История ничему не учит?
+1
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Изымайте)
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Ответ Павел Мельников
Памфилова говорила, что там не демократия, а диктат меньшинства. Для вас мнение председателя ЦИК неавторитетно?
Не слышал. Прочитал. Мнение интересное, имеет право на существование, кстати.
Но это было не то, чтобы очень давно: двух недель не прошло...
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Ответ Alex1104
Где сказали? Кто сказал? Какая мне лично разница, кто и что сказал?
Памфилова говорила, что там не демократия, а диктат меньшинства. Для вас мнение председателя ЦИК неавторитетно?
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Ответ Павел Мельников
Так давно сказали, что там демократии нет. Или вы другого мнения были?
Где сказали? Кто сказал?
Какая мне лично разница, кто и что сказал?
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Ответ Граф Гарлемский из рода Крэкпушеров
А у нас в стране никаких национализацией и не было. Даже имущество компаний из недружественных стран, которые грозились экспроприировать в итоге выкупили по полной стоимости.
Ну насчет полной стоимости вы погорячились)
Всё-таки дисконты были, и не слабые. Но кто виноват?
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Ответ Dani_Alves92
В нашей стране ты много правовых обоснований национализаций за последние 2 года 1 месяц видел?
Значит и Финляндия такая же?
А пример национализации "без правовых оснований" слабо привести?
+2
-2
0
Ответ Alex1104
Интересно было бы увидеть правовое обоснование экспроприации.
Ну как, пришла директива из центра: это собственность не того кого надо, решайте вопрос, или последуют оргвыводы
+2
-2
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Если отнимут, надо бы за счет российского госбюджета возместить этим людям потери. Как-никак, они столько сделали для страны, для России. Нельзя своих в обиде оставлять.
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-4
0
Ответ Maturmalai
Если отнимут, надо бы за счет российского госбюджета возместить этим людям потери. Как-никак, они столько сделали для страны, для России. Нельзя своих в обиде оставлять.
тут согласен. может даже какой-нибудь временный налог ввести для людей зарабатывающих меньше миллиона.
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Ответ Verhovn
Паша... Ну не в тренде ваши идеи. И кто лидер? Ты что ли?
Боже упаси быть лидером😂Но право гражданином быть уж не отнимут. То, что я здесь написал, говорила Памфилова.
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Ответ Павел Мельников
Это не моя, а официальных лиц. Наших ) Мы им с каких-то пор не доверяем?
Паша... Ну не в тренде ваши идеи. И кто лидер? Ты что ли?
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