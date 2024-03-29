Сергей Юран: «Мечтаю, чтобы славяне снова жили в мире. Украинцы, не считая этих нациков, очень хлебосольный народ. Тяжело видеть, как нормальных ребят оттуда гонят на фронт»

Теги премьер-лига Россия Сергей Юран Политика Пари НН Футбол

Сергей Юран рассказал, что мечтает о мире между славянами.

Какая у вас мечта?

– Мечта у меня одна – чтобы славяне снова жили в мире, как раньше.

Украинцы, не считая этих нациков, очень хлебосольный народ. Мне тяжело видеть, как нормальных ребят оттуда гонят на фронт. Хочется, чтобы это все скорее кончилось, – сказал тренер «Пари НН» Сергей Юран.

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202 комментария
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Даже когда всё это наконец то закончится, рассчитывать там на хлебосольный приём для россиян, слабо приходится. Если и будет то очень не скоро
+112
-18
+94
Согласен-поскорее бы это всё закончилось! Хочется мира!
+99
-11
+88
Ответ Timado77
Комментарий удален модератором
Он наверно о батальоне Русич во главе с Мильчаковым.
+76
-9
+67
Ответ Always_sam
Комментарий удален модератором
"проголосовали"
+76
-18
+58
Для начала надо перестать обзывать друг друга нациками, рашистами т.п.
+56
-9
+47
В Средней Азии, в том же Таджикистане памятники Ленину снесли гораздо раньше, чем в Украине, советские названия практически везде заменены прежней топонимикой (в том числе именами нукеров, вырезавших русских) и русские люди оттуда были вынуждены бежать еще в 90-х годах. Но никто таджикских деятелей нацистами у нас не называл и не называет, а наоборот создаются все условия для максимально широкого насыщения России таджикскими рабочими. Наберите в поисковике надпись "Путин и Рахмон" и посмотрите на выпавшие ссылки: везде идет речь о том, чтобы как можно больше завозить тамошних мужиков в Россию.
+33
-4
+29
Ответ Timado77
Комментарий удален модератором
Тут недавно еще засветился чел в камуфляже, при задержании таджиков в лесу. С нашивкой «черное солнце» на рукаве. Про Русичи всякие, Эспаньолы - уж молчим даже.
+24
-6
+18
Голова-телевизор
+38
-21
+17
Боже, прости нас, грешных
+26
-10
+16
Ответ Savarona25
"Хочется, чтобы это все скорее кончилось". Интересно какой вариант финала представляет себе бывший футболист Юран со 100% украинскими корнями.
откуда вы знаете корни Юрана? Он родился в СССР, в Луганске, в независимой Украине никогда не жил, его родители легко могут быть русскими.
+24
-11
+13
Обожаю эту формулу: мы вообще за мир, но за мир на наших условиях, где вы - нацики, а мы - бусинки.
+18
-5
+13
Ответ RWSoul
Улицы и проспекты шухевича - это норм для тебя?
А какая разница как называется улица в другом и другой стране? Улица Дзержинского условного не сильно лучше
+25
-13
+12
"Хочется, чтобы это все скорее кончилось". Интересно какой вариант финала представляет себе бывший футболист Юран со 100% украинскими корнями.
+20
-8
+12
Юран подбросил работёнки модераторам на ветке)
+11
-1
+10
Ответ Ебздрогыч
Типичное высказывание любителя телевизора
Вряд ли дело в любителях телевизора. Всё намного сложнее, не бывает у подобных конфликтов только правых и только виноватых. Поэтому, я бы, не живя там, не стал бы бездумно навешивать ярлыки.
+34
-25
+9
А ребят, которых отсюда гонят на фронт, ему не жалко что ли?
+13
-4
+9
Ответ Чебурашка от Гены
Юран украинец. Он знает, что говорит. 👍
Ага конечно знает
Поляки , чехи и многие другие тоже славяне
Только они тоже почему-то враги(
+14
-5
+9
Ответ Zenith forever
Комментарий скрыт
Ерунда, из сельского (а не городского населения) в Луганской области было куча украинцев.
Например, ваш Семак, что оттуда же, неоднократно и говорил: "я не есть этнический украинец, я и есть украинец. "
https://www.sports.ru/football/32304023.html
и даже в СССР 51% от населения
https://web.archive.org/web/20181103000346/http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/nationality/lugansk
+12
-5
+7
Ответ Гражданин страны
В Средней Азии, в том же Таджикистане памятники Ленину снесли гораздо раньше, чем в Украине, советские названия практически везде заменены прежней топонимикой (в том числе именами нукеров, вырезавших русских) и русские люди оттуда были вынуждены бежать еще в 90-х годах. Но никто таджикских деятелей нацистами у нас не называл и не называет, а наоборот создаются все условия для максимально широкого насыщения России таджикскими рабочими. Наберите в поисковике надпись "Путин и Рахмон" и посмотрите на выпавшие ссылки: везде идет речь о том, чтобы как можно больше завозить тамошних мужиков в Россию.
Так если следовать логике патриотов, у нас тоже должны снести памятники Ленину. У Ульянова статья есть "О поражении своего правительства в империалистской войне", где он прямым текстом выступает за поражение Российской империи в Первой мировой
+7
0
+7
Ответ Дмитрий Джи
"проголосовали"
да, спасибо, забыл кавычки :)
+10
-3
+7
Ответ Zenith forever
Это спортивный сайт?
Первый раз здесь?
+7
-1
+6
Ответ RWSoul
Где я написал, что каждый?) Конкретно по шухевичу. Его фото в форме со свастикой найдешь секунд за 15. Его именем названы 9 улиц и проспектов в разных городах остатков Украины.
Шухевич, как и Бандера не были нацистами. Они радели за независимое украинское государство и только по этой причине сотрудничали с нацистами. А не потому что разделяли их взгляды.
+9
-3
+6
В канадском городе Оквилл местные власти снесли памятник украинской дивизии СС Галичина, установленный в 1988 году ☝снесенный в Канаде памятник неоднократно подвергался нападениям, его требовали демонтировать местные жители. Мэр Оквилла Роб Бертон подчеркивал, что ему противно само осознание того, что в его городе существует памятник эсэсовцам, однако законы провинции не позволяют снести это позорное сооружение.
+12
-6
+6
Ответ Гражданин страны
В Средней Азии, в том же Таджикистане памятники Ленину снесли гораздо раньше, чем в Украине, советские названия практически везде заменены прежней топонимикой (в том числе именами нукеров, вырезавших русских) и русские люди оттуда были вынуждены бежать еще в 90-х годах. Но никто таджикских деятелей нацистами у нас не называл и не называет, а наоборот создаются все условия для максимально широкого насыщения России таджикскими рабочими. Наберите в поисковике надпись "Путин и Рахмон" и посмотрите на выпавшие ссылки: везде идет речь о том, чтобы как можно больше завозить тамошних мужиков в Россию.
Здравое замечание, но глубинарию все равно будет, нарратив про Украину они будут обсасывать до конца)
+6
-1
+5
Ответ maggiu
В мае 2023 года Калушский горсовет Ивано-Франковской области Украины назвал улицу в честь гауптштурмфюрера нацистской дивизии Ваффен СС "Галичина" Дмитро Палиева. Областной совет Тернопольской области Украины наградил украинского националиста Ярослава Гунько, служившего в дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны, почетным знаком "За заслуги перед Тернопольщиной". Нет, совсем нацизма нет.
У нас в некоторых городах сохранились название улиц в честь большевиков-террорисиов. Это конечно мерзость называть националистами и террористами улицы, но каждой стране надо самой решать вопрос.
+6
-1
+5
Ответ Ебздрогыч
Типичное высказывание любителя телевизора
Так и запишем, Ебздрогыч и его плюсующие не хотят, чтобы это всё скорее закончилось и чтобы славяне жили в мире. Ну либо он относит себя к любителям телевизора.
+19
-15
+4
Ответ Timado77
Комментарий удален модератором
я в 00х учился в московской школе для интеллигентов, там минимум 1 скинхед на класс был, а то и больше) один потом после школы даже присел лет на 15. и это всё было при нынешнем гаранте конституции, страшно подумать
+8
-4
+4
Ответ Ебздрогыч
Типичное высказывание любителя телевизора
Ага, ведь это же в телевизоре придумали сет "Крокус", который подают в киевском баре.
+13
-9
+4
Ответ Александр Гринчук
Комментарий скрыт
Абсолютно плевать на это. Не о том думаешь.
+6
-3
+3
Ответ ОЛЛС1911
Он наверно о батальоне Русич во главе с Мильчаковым.
аааа точно )))
+9
-6
+3
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