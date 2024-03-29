Сергей Юран: «Мечтаю, чтобы славяне снова жили в мире. Украинцы, не считая этих нациков, очень хлебосольный народ. Тяжело видеть, как нормальных ребят оттуда гонят на фронт»
Сергей Юран рассказал, что мечтает о мире между славянами.
– Какая у вас мечта?
– Мечта у меня одна – чтобы славяне снова жили в мире, как раньше.
Украинцы, не считая этих нациков, очень хлебосольный народ. Мне тяжело видеть, как нормальных ребят оттуда гонят на фронт. Хочется, чтобы это все скорее кончилось, – сказал тренер «Пари НН» Сергей Юран.
Поляки , чехи и многие другие тоже славяне
Только они тоже почему-то враги(
Например, ваш Семак, что оттуда же, неоднократно и говорил: "я не есть этнический украинец, я и есть украинец. "
https://www.sports.ru/football/32304023.html
и даже в СССР 51% от населения
https://web.archive.org/web/20181103000346/http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/nationality/lugansk