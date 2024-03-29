Сергей Юран: «Мечтаю, чтобы славяне снова жили в мире. Украинцы, не считая этих нациков, очень хлебосольный народ. Тяжело видеть, как нормальных ребят оттуда гонят на фронт»

Сергей Юран рассказал, что мечтает о мире между славянами.

– Какая у вас мечта?

– Мечта у меня одна – чтобы славяне снова жили в мире, как раньше.

Украинцы, не считая этих нациков, очень хлебосольный народ. Мне тяжело видеть, как нормальных ребят оттуда гонят на фронт. Хочется, чтобы это все скорее кончилось, – сказал тренер « » .