Синнер пятый раз подряд обыграл Медведева и третий раз вышел в финал «Мастерса» в Майами
Третья ракетка мира Янник Синнер в Майами обыграл Даниила Медведева (6:1, 6:2) и вышел в финал.
Итальянец выиграл у Медведева пятый матч подряд. Счет в личных встречах 6:5 в пользу россиянина.
Синнер четвертый раз сыграет в финале «Мастерса». В 2021-м и 2023-м он доходил до решающего матча в Майами и оба раза проигрывал, а в 2023-м в Торонто взял титул.
Теперь его соперником станет Александр Зверев или Григор Димитров. Если Синнер выиграет титул, то поднимется на вторую строчку рейтинга, обойдя Карлоса Алькараса.
То тут все без изменений, Синнер -- папа инфантильного Данилки, наказал и оставил его в очередной раз без карманных денег.