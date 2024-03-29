Синнер пятый раз подряд обыграл Медведева и третий раз вышел в финал «Мастерса» в Майами

Третья ракетка мира Янник Синнер в Майами обыграл Даниила Медведева (6:1, 6:2) и вышел в финал.

Итальянец выиграл у Медведева пятый матч подряд. Счет в личных встречах 6:5 в пользу россиянина.

Синнер четвертый раз сыграет в финале «Мастерса». В 2021-м и 2023-м он доходил до решающего матча в Майами и оба раза проигрывал, а в 2023-м в Торонто взял титул.

Теперь его соперником станет Александр Зверев или Григор Димитров. Если Синнер выиграет титул, то поднимется на вторую строчку рейтинга, обойдя Карлоса Алькараса.