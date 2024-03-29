Синнер пятый раз подряд обыграл Медведева и третий раз вышел в финал «Мастерса» в Майами

Теги ATP Miami Open Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

Третья ракетка мира Янник Синнер в Майами обыграл Даниила Медведева (6:1, 6:2) и вышел в финал.

Итальянец выиграл у Медведева пятый матч подряд. Счет в личных встречах 6:5 в пользу россиянина.

Синнер четвертый раз сыграет в финале «Мастерса». В 2021-м и 2023-м он доходил до решающего матча в Майами и оба раза проигрывал, а в 2023-м в Торонто взял титул.

Теперь его соперником станет Александр Зверев или Григор Димитров. Если Синнер выиграет титул, то поднимется на вторую строчку рейтинга, обойдя Карлоса Алькараса.

79 комментариев
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деклассировал итальянец. причём на лубимом покрытие медведа.Короче, если не будет травм, испанец будет забирать медленные турниры, а итальянец быстрые корты. поколение 90 не успев отправиться от большой тройки, попало под молодую двойку)
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Стоит признать, что с такими соперниками второй шлем Медведя будет чудом. Жаль, что отдал тот финал Надалю
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Стоит честно признать что Синнер хозяин нашего Дани, увы.
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Как же хорошо, что у тенниса есть Янник и Карлос, будет на что посмотреть следующие 10 лет
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Ответ SKA Rostov1992
Стоит признать, что с такими соперниками второй шлем Медведя будет чудом. Жаль, что отдал тот финал Надалю
Так и Надаль - не дядя Ваня Крючков. Свои 22 шлема не просто так выиграл
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Ответ Eugenie Nation
Как же хорошо, что у тенниса есть Янник и Карлос, будет на что посмотреть следующие 10 лет
Не всякая страна может похвастаться двумя теннисистами в топ 10. Болею за Даниила и Андрея! Да, есть неудачи, но все преходяще!
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Самое разгромное поражение Медведева с финала Мастерса в Монреале 2019, когда проиграл Надалю 3:6, 0:6. Раньше Даниил обыгрывал Синнера за счет превосходства в разменах ударами, сейчас же Янник готов терпеть столько, сколько нужно.
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Ответ Sergeant Squirting
Стоит честно признать что Синнер хозяин нашего Дани, увы.
Стоит признать что он хозяин тура уже
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Если Димитров превратил Алькараса в 13-летнего.
То тут все без изменений, Синнер -- папа инфантильного Данилки, наказал и оставил его в очередной раз без карманных денег.
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Ну что, помнится было время и короновали Алькараса, размышляя - сможет ли он дотянуться до уровня биг3. Карлос немного поплыл, поглядим за Синнером
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Как называется жанр фильма где один дядя насилует другого ?
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Синнер хорош, но Медведев играл так кошмарно, что даже не поймёшь, насколько хорош .
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Ответ Сергей Чугунников
Такая работа в человека.
Вы действительно не понимаете, почему выйти в полуфинал лучше, чем проиграть в первом круге?
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я смотрю некоторые уже готовы признать что Синю 1-ым номером еще до РГ, думаю что Новак еще поборется за первое место в рейтинге к РГ
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Ответ Хитли
Самое разгромное поражение Медведева с финала Мастерса в Монреале 2019, когда проиграл Надалю 3:6, 0:6. Раньше Даниил обыгрывал Синнера за счет превосходства в разменах ударами, сейчас же Янник готов терпеть столько, сколько нужно.
Раньше у Дани бэкхенд был лучше синнеровского, а теперь - сильно хуже. Поэтому и обыгрывать Янника теперь нечем.
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Причëм без вариантов, в одну калитку, как пацана, с психологическим настроем у Дани как были проблемы, так и остались.
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Ответ Julian Tenenhauzer
Будет справедливо если зверь скинет медведку на пятое место
не скинет, не мечтай
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Без настроя, просто отбыть номер. Зачем тогда играть?
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новый хозяин некстгенов))
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Браво Янник 👏👏👏. Великолепная игра. Несомненно это будущая суперзвезда мужского тенниса. Молодец👍☺.
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Медведев не подъехал на матч. Но Синнер сейчас на небывалой высоте.
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Синнер красава, молодца!!!!!
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Ответ atelos
Не всякая страна может похвастаться двумя теннисистами в топ 10. Болею за Даниила и Андрея! Да, есть неудачи, но все преходяще!
Лучше один как яник, чем два психа как эти.
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Ответ atelos
Не всякая страна может похвастаться двумя теннисистами в топ 10. Болею за Даниила и Андрея! Да, есть неудачи, но все преходяще!
а при чем тут страна? 😐
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Лютый милять позор, такая беззубая игра у Медведя. Нафига было выходить в полуфинал?
+6
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Неужели Синнер стал мощнее или Медведев стал слабее? Мне кажется Медведев ослабел против сильных соперников, допускает много ошибок, может нервничает, когда нервничает игра у него летит подачи плохие, не может дать хороший отпор сопернику. Синнер еще ни такой мощный, Карлитос у которого тоже бывают лаги это доказал что Синнера можно победить
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клиентом стал(
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скорее всего синнер будет первой ракеткой мира уже после юсопена, а может и еще раньше
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Ответ Григорий Федотов
Блин, предыдущие 6:0 так окрыляли.. а оказалось это только начало было… сегодня вообще без шансов. Обидно, но это правда. Такого макаронника не обыграть пока что Дане.. был шанс на АО, но там физики не хватило.. ладно, собираемся на грунт! Не унываем!
Угомонись, Бро.
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Ответ Jgh
Нужно стараться еще больше выйгрывать! Вот Джокович уже все что можно выйграл, может играть как он этого захочет Медведев нет!
Боже, но Джок - из Биг-3! А Медведю даже Мастерс не пророчили.
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