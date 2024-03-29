СКА пожертвовал 10,28 млн рублей Российскому Красному Кресту. Деньги собрали на 5-й игре против «Автомобилиста»

СКА пожертвовал больше 10 млн рублей Российскому Красному Кресту.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. По последним данным СК, погибли 143 человека.

«Как я уже сообщал раньше, на пятой игре против «Автомобилиста» мы собрали средства, которые перевели в Российский Красный Крест на помощь пострадавшим от теракта в Крокус Сити Холл.

Сумма набралась внушительная – 10 280 000 рублей, это самое крупное пожертвование в истории клуба.

Такой сбор стал возможным благодаря нашим болельщикам. Спасибо каждому, кто пришел на «СКА-Арену» в понедельник и внес свой вклад в общее доброе дело. Все мы – одна команда!» – сказано в сообщении главного тренера СКА Романа Ротенберга.