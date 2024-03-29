АПЛ запретила болбоям возвращать мяч игрокам. Футболисты сами будут забирать его с подставок

Теги премьер-лига Англия болбои Футбол

АПЛ запретила болбоям возвращать мяч игрокам во время матчей.

Отныне футболисты должны будут сами забирать мяч с одной из ближайших специальных подставок, расположенных возле линий поля. 

В свою очередь задача болбоев – возвращать мяч на свободную подставку, дополнительно их будет выделено четыре штуки. Вдобавок во время игр болбоям нельзя будет находиться рядом с подставками.

Решение АПЛ продиктовано тем, чтобы не давать преимущество хозяевам поля, чьи болбои могли умышленно манипулировать с возвращением мяча игрокам – делать это нарочито быстро или медленно в зависимости от того, как складывается матч для их команды.

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лет 10 назад Азар бы эти подставки пинал 😁
+19
-1
+18
Ответ Богдан
4 на все поле маловато будет. Да и потом, манипуляций с мячами в самих подставках никто не отменял. Хотя в целом инициатива интересная
Вроде написано что 4- это дополнительно к тем, что уже были
Я так понял
+17
-2
+15
Любопытно
+8
-3
+5
4 на все поле маловато будет. Да и потом, манипуляций с мячами в самих подставках никто не отменял. Хотя в целом инициатива интересная
+6
-2
+4
Неужели болбои на Гудисон парк не будут возвращать мяч гостевой команде по 5 минут
+4
-1
+3
Похоже, што институт болбоев вымирает.
+4
-1
+3
Ответ Aristokrat_13
Лет 10 назад Азар бы эти подставки пинал 😁
Через 10 лет на спортс:
Подставка, которую отпинал Хазард. Как она выглядит сегодня
+5
-2
+3
Ответ Stereophonics89
Вроде написано что 4- это дополнительно к тем, что уже были Я так понял
Думал над этой формулировкой и так и не понял, что она означает, там разве есть уже имеющиеся подставки?
+2
0
+2
Ответ Богдан
Думал над этой формулировкой и так и не понял, что она означает, там разве есть уже имеющиеся подставки?
Да, есть.
+1
0
+1
Ответ Утя Ваткин
Не удобно для многих команд будет. Ещё бы автоматы поставили по выдаче мяча. Монетку бросаешь. Вот тебе круглый.
Тут у Сити появились бы дополнительные преимущества.
+1
0
+1
Ответ Oleg Olegov
"делать это нарочито быстро или медленно в зависимости от того, как складывается матч для их команды" Источник: The Telegraph Блин, а как по-английски будет Нарочито?
Narochitaly
+1
0
+1
Хрень какая-то. Можно так же быстро/долго возвращать его на подставку. Опять же, в эту подставку может врезаться футболист, что не безопасно.
+1
-1
0
Нормас решение
0
0
0
Ответ Иван Жаринов
Да, есть.
👍
0
0
0
Ответ Aristokrat_13
Лет 10 назад Азар бы эти подставки пинал 😁
Наоборот, это запоздалое лобби Азара.😄 Если бы в то в были эти подставки, бельгиец сразу ввёл бы мяч в игру.😙
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий