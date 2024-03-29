АПЛ запретила болбоям возвращать мяч игрокам. Футболисты сами будут забирать его с подставок

АПЛ запретила болбоям возвращать мяч игрокам во время матчей.

Отныне футболисты должны будут сами забирать мяч с одной из ближайших специальных подставок, расположенных возле линий поля.

В свою очередь задача болбоев – возвращать мяч на свободную подставку, дополнительно их будет выделено четыре штуки. Вдобавок во время игр болбоям нельзя будет находиться рядом с подставками.

Решение АПЛ продиктовано тем, чтобы не давать преимущество хозяевам поля, чьи болбои могли умышленно манипулировать с возвращением мяча игрокам – делать это нарочито быстро или медленно в зависимости от того, как складывается матч для их команды.