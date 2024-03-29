Федотов начнет запасным вратарем в «Филадельфии». Генменеджер заявил, что с игроком уже разговаривают о продлении контракта
«Филадельфия» хочет подписать новый контракт с Иваном Федотовым.
Российского голкипера официально представили в качестве хоккеиста «Филадельфии».
Генеральный менеджер клуба Даниэль Бриэр сообщил, что Иван Федотов будет находиться в основном составе команды – он начнет в качестве запасного вратаря, тогда как Феликс Сандстрем отправится в АХЛ.
Бриэр также заявил, что «Филадельфия» и хоккеист уже ведут переговоры о подписании нового контракта.
Текущее соглашение с игроком рассчитано до конца сезона. Федотов перешел в «Филадельфию» из ЦСКА.
Это наверное говорит об уровне университетов? И в принципе высшее образование никому не нужно?
А в России два богатейших человека (Лисин и Мордашов) закончили института на электротехников.
Получается, чтобы русскому стать миллиардером надо идти в электротехнике? ну по вашей же логике оба эти выводы резонны
Но Капризову же удалось сжечь год практически не играя за Миннесоту ?
P.S. У Филадельфии все равно ещё остаётся 3 вратаря, Федотов - 4-й.