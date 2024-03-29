Федотов начнет запасным вратарем в «Филадельфии». Генменеджер заявил, что с игроком уже разговаривают о продлении контракта

Теги ЦСКА Филадельфия Даниэль Бриэр НХЛ КХЛ Иван Федотов Феликс Сандстрем Хоккей

«Филадельфия» хочет подписать новый контракт с Иваном Федотовым.

Российского голкипера официально представили в качестве хоккеиста «Филадельфии».

Генеральный менеджер клуба Даниэль Бриэр сообщил, что Иван Федотов будет находиться в основном составе команды – он начнет в качестве запасного вратаря, тогда как Феликс Сандстрем отправится в АХЛ.

Бриэр также заявил, что «Филадельфия» и хоккеист уже ведут переговоры о подписании нового контракта.

Текущее соглашение с игроком рассчитано до конца сезона. Федотов перешел в «Филадельфию» из ЦСКА.

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30 комментариев
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176-й вратарь для Овечкина :)
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А мне хочется верить что Иван перезагрузит карьеру и будет хорошо играть
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Гена менеджер
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Может еще колдера возьмет ?) ахахаха
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Ответ Операция Ы
Он хоть в 30-ку вратарей КХЛ по коэффициентам надёжности и пр. входил?)
а какая разница какой он в КХЛ, главное, что его уровень позволяет быть сразу в обойме команды НХЛ)))
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
У него должен быть вроде контракт новичка, хотя вот этот момент не помню. Чтобы год не сгорел, нужно сыграть не более 9 матчей
У Фидадельфии нет вратаря со времён Хэкстолла. Чего мелочиться? Если вдруг поможет, то пусть хоть всё играет
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Надеюсь, успешно у Вани всё сложится и он услышит треск рвущегося пердачья "эффективных менеджеров".
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Пару раз облажается и задвинут Федотова далеко и надолго. В НХЛ такое постоянно происходит.
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Ответ Booligan
нет ни одного русского человека миллиардера, Лисин это татарин, Мордашов еврей
а, я понял, а больше всех получают рептилоиды
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Ответ Операция Ы
Он хоть в 30-ку вратарей КХЛ по коэффициентам надёжности и пр. входил?)
Его коэффициент надёжности не сильно отличается от коэффициента надёжности основного вратаря Каролины в последний его год в КХЛ
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Ответ Авл Агерий
Пару раз облажается и задвинут Федотова далеко и надолго. В НХЛ такое постоянно происходит.
Ну, там ещё Колосов есть. Да и нет уже давно топового вратаря у Фили
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Ответ Авл Агерий
Пару раз облажается и задвинут Федотова далеко и надолго. В НХЛ такое постоянно происходит.
Могут разорвать контракт и все. И конечно все будут защищать Нхл и Филаделфию.
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Ответ Savardus
Билл Гейтс и Марк Цукерберг не закончили университета. Так же как и Илон Маск не закончил магистратуру. Это 3 из 4 самых богатых людей в мире. Это наверное говорит об уровне университетов? И в принципе высшее образование никому не нужно? А в России два богатейших человека (Лисин и Мордашов) закончили института на электротехников. Получается, чтобы русскому стать миллиардером надо идти в электротехнике? ну по вашей же логике оба эти выводы резонны
нет ни одного русского человека миллиардера, Лисин это татарин, Мордашов еврей
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Ответ Orion_17
так в том-то и дело, что у вратаря, который проваливает сезон в КХЛ - есть все шансы закрепиться в НХЛ, говорит об уровне этой самой НХЛ
Билл Гейтс и Марк Цукерберг не закончили университета. Так же как и Илон Маск не закончил магистратуру. Это 3 из 4 самых богатых людей в мире.
Это наверное говорит об уровне университетов? И в принципе высшее образование никому не нужно?

А в России два богатейших человека (Лисин и Мордашов) закончили института на электротехников.

Получается, чтобы русскому стать миллиардером надо идти в электротехнике? ну по вашей же логике оба эти выводы резонны
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Ответ александр красноярский
Какой уровень вратарей в Филадельфии если Федотову готовы дать контракт? Уровень КХЛ намного выше чем НХЛ .
По вратарям лиги достаточно близки
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
У него должен быть вроде контракт новичка, хотя вот этот момент не помню. Чтобы год не сгорел, нужно сыграть не более 9 матчей
Да, контракт новичка на год.
Но Капризову же удалось сжечь год практически не играя за Миннесоту ?
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В плей-офф зажжет! ))
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интересно,возможен и дебют вскоре
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а ну вот почему Федотов в прошлом году подписался в цска, чтобы в этом его спокойно отпустили
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Значит этот сезон Филадельфия зачтет как заигранный.

P.S. У Филадельфии все равно ещё остаётся 3 вратаря, Федотов - 4-й.
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