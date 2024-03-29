Федотов начнет запасным вратарем в «Филадельфии». Генменеджер заявил, что с игроком уже разговаривают о продлении контракта

«Филадельфия» хочет подписать новый контракт с Иваном Федотовым.

Российского голкипера официально представили в качестве хоккеиста «Филадельфии».

Генеральный менеджер клуба сообщил, что будет находиться в основном составе команды – он начнет в качестве запасного вратаря, тогда как Феликс Сандстрем отправится в АХЛ.

Бриэр также заявил, что « » и хоккеист уже ведут переговоры о подписании нового контракта.

Текущее соглашение с игроком рассчитано до конца сезона. Федотов перешел в «Филадельфию» из ЦСКА.